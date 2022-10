In polvere o in bustine, in compresse o sotto forma di sciroppo, gli integratori alimentari sono la soluzione ideale, nonché la più efficace, per rafforzare il sistema immunitario. A patto, ovviamente, che siano accompagnati da un’alimentazione corretta e da uno stile di vita sano.

Ci sono momenti, durante il corso dell’anno, in cui le condizioni di salute spingono a porsi la fatidica domanda: come rafforzare il sistema immunitario? Durante il cambio di stagione è molto facile accorgersi, di punto in bianco, di avere il sistema immunitario compromesso. Raffreddori frequenti, stanchezza, nervosismo, anemia, pelle secca e disidratata, caduta di capelli sono i più comuni sintomi di difese immunitarie basse e inadeguate ad affrontare l’inverno.

La buona notizia è che non c’è alcun bisogno di ricorrere ai farmaci, perché è possibile rafforzare il sistema immunitario in modo naturale, ricorrendo agli integratori e ad alimenti ricchi di vitamine e sali minerali.

Alimenti per rinforzare il sistema immunitario indebolito

Per migliorare il sistema immunitario, le vitamine sono essenziali e vanno assunte nella giusta quantità. Ma quali sono le vitamine più importanti per il sistema immunitario?

Vitamina C – considerata un vero e proprio booster per il sistema immunitario, la vitamina C è contenuta in grandi quantità nelle arance e in generale in tutti gli agrumi, ma anche nei peperoni, negli spinaci, nei broccoli e nei cavoli.

Vitamina B6 – essenziale per le reazioni biochimiche del sistema immunitario e per la formazione dell’emoglobina, questa vitamina è presente nel salmone e nel tonno, ma anche nelle carni e, in misura minore, nei ceci, nelle patate e nella maggior parte delle verdure.

Vitamina E – potente antiossidante, questa vitamina gioca un ruolo cruciale nel favorire il rinnovo cellulare ed è contenuta nella frutta secca e in alcuni cereali, come il mais o il germe di grano, nonché negli asparagi, nei pomodori e nei broccoli.

Rimane inteso che per stimolare e rafforzare il sistema immunitario, soprattutto quando indebolito, la sola alimentazione non può bastare. In questo caso, sempre meglio ricorrere agli integratori alimentari per aumentare le difese immunitarie e ritrovare quel complessivo senso di benessere che aiuta ad affrontare la giornata e a sorridere alla vita.

Come rafforzare il sistema immunitario? Con gli integratori!

Gli integratori sono un valido alleato per le difese immunitarie, ma non vanno confusi con i farmaci. Infatti, si tratta di prodotti alimentari da integrare alla dieta, che forniscono un potente concentrato di sostanze nutritive, fra cui indispensabili vitamine e diversi sali minerali.

Tra i migliori integratori per le difese immunitarie vale la pena citare quelli a base di echinacea, che protegge dai comuni virus del raffreddore e dell’influenza, di lattoferrina, che regola la concentrazione del ferro, di papaya fermentata, che sprigiona importanti azioni antiossidanti, e di Omega-3, i cui acidi grassi si configurano come potenti alleati del sistema immunitario. A tal proposito, vale la pena ricordare che gli Omega 3 con CBD ad esempio offrono risultati ottimali, grazie alla combinazione fra acidi grassi e olio di canapa, che oltre a rafforzare il sistema immunitario, promuove la corretta funzionalità di occhi, articolazioni e cervello.

Ma tutto ciò servirebbe a poco, se non fosse accompagnato da un regime alimentare sano e corretto.