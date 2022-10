Halloween a Nizza: cosa fare, dove andare

Tante occasioni, per grandi e piccini, per festeggiare Halloween a Nizza recandosi presso delle strutture pubbliche. Sono stati pensati dei programmi in grado di coinvolgere ragazzini e non e di incuriosire i partecipanti.

Questo il programma





Halloween alla Biblioteca Louis Nucéra

Incontro con Emile Bravo, illustratore di Spirou - Sabato 29 ottobre ore 10,30

Pomeriggio Manga e scacchi - Giovedì 27 ottobre ore 14:30

Creazione di animazioni video - Sabato 29 ottobre ore 10:15

Halloween al complesso sportivo Jean Bouin

Piscina Jean Bouin - Lunedì 31 ottobre 2022 dalle 14 alle 18

Pista di pattinaggio Jean Bouin - Lunedì 31 ottobre 2022 dalle 9 alle 12, dalle 14 alle 18 e dalle 21 all'1



Museo d'Arte Moderna e Contemporanea

Atelier de photographie - Martedì 25 e mercoledì 26 ottobre dalle 14 alle 16

L’heure du conte - Mercoledì 26 ottobre dalle 16 alle 16,45

La visite avec mallette pédagogique - Mercoledì 2 novembre dalle 11 alle 12,30

Stage Môm’art - Da mercoledì 2 a venerdì 4 novembre dalle 14 alle 16

Visita guidata - Sabato 5 novembre ore 15



Museo Matisse

Tour interattivo per famiglie - Venerdì 28 ottobre e venerdì 4 novembre ore 10,30

Matisse in famiglia - Mercoledì 2 novembre ore 10,30

Croquer Matisse - Giovedì 3 novembre ore 14

Stage autunnale – La lettera in tutte le sue forme - Dal 2 novembre al 4 novembre ore 10

Maison de l’environnement

Eco-Halloween - Mercoledì 26 ottobre dalle ore 14

Laboratori per i più piccoli - Martedì 25 ottobre e giovedì 27 ottobre dalle 10 alle 11

Laboratori scientifici e naturalistici - Martedì 25 ottobre, giovedì 27 ottobre e mercoledì 2 novembre dalle 14 alle 15,30

Caccia al tesoro - Mercoledì 2 novembre dalle 10 alle 12,30 e venerdì 4 novembre dalle 14,00 alle 15,30

Laboratorio di biodiversità subacquea - Giovedì 3 novembre ore 14

Atelier la fresque des déchets - Venerdì 4 novembre dalle 10 alle 12