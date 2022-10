Ligue 1: il Monaco sconfitto a Lille, il Nizza si salva all'ultimo secondo. Rennes, Lille e Lione tentano la rincorsa

Finalmente un bel po’ di sorprese nella dodicesima giornata di Ligue 1: un turno destinato a “pesare” nella classifica generale. Alcuni risultati, infatti, valgono il doppio e lasciano una traccia importante nelle squadre.

La sorpresa maggiore è giunta da Marsiglia con l’Olympique sconfitto in casa dal lanciatissimo Lens, nuovamente secondo in compagnia del Lorient.

Due vittorie esterne “aggiustano” la classifica del Lione che ha superato il Montpellier e lanciano definitivamente quella del Rennes, grazie ai tre punti colti ad Angers.

Il Brest, vincitore a Clermont e lo Strasburgo, che ha colto un importante pareggio a Tolosa, vedono migliorare la propria classifica.

Altrettanto non può dire l’Ajaccio trattato male, in casa propria, dal Paris Saint Germain, ma questa non è una sorpresa. Mattatore, al solito, Mbappe con 2 reti e un assist decisivo, una bella performance per il campione dato sul piede di partenza dalla capitale francese quest’inverno.

Il Nizza rallenta, anche fortunosamente, la propria marcia e pareggia, in casa col Nantes, grazie ad un rigore negli ultimi secondi di gioco e conclude l'incontro tra i fischi dei tifosi.

Ancora peggio é andata, nell'incontro della domenica sera, al Monaco, sconfitto a Lille.

Pareggio casalingo, alquanto importante, infine, per il Troyes che ha fermato la marcia trionfale del Lorient.

Da domani tornano le Coppe Europee.

In Champions sono in programma

Girone H - Paris Saint Germain – Maccabi – martedì 25 ottobre 2022 – Classifica: Paris Saint Germain e Benfica 8, Juventus e Maccabi 3.

Girone D – Eintracht – Marsiglia – mercoledì 26 ottobre – Classifica: Tottenham 7, Marsiglia e Sporting 6, Eintracht 4.



In Europa League sono in programma (tutte le gare giovedì 27 ottobre 2022)

Girone B – Fenerbahce – Rennes – Classifica: Fenerbahce e Rennes 10, AEK 3, Dinamo 0.

Girone G – Nantes – Qarabag – Classifica: Friburgo 12, Quarabag 7, Nantes 3, Olympiakos 1.

Girone H – Ferencvaros – Monaco – Classifica: Ferencvaros 9, Trabzonspor e Monaco 6, Stella Rossa 5.



In Conference League é in programma - giovedì 27 ottobre 2022

Girone D – Nizza – Partizan – Classifica: Partizan 8, Nizza 5, Colonia e Slovacko 4.



Terminata la scorpacciata di calcio continentale, sarà nuovamente la volta del torneo di Ligue 1 con la tredicesima giornata .

Venerdì 28 ottobre 2022 , l’anticipo sarà affidato all’incontro tra due squadre che stanno disputando un ottimo torneo: Tolosa – Lens. Un incontro che, nelle previsioni, pare corretto immaginare molto combattuto con la tripla d’obbligo.

Sabato 29 ottobre 2022 sono in calendario due incontri che, almeno sulla carta, dovrebbero veder prevalere le formazioni di vertice: Paris Saint Germain – Troyes e Strasburgo – Marsiglia. A meno che l’impegno in Coppa non gioco loro qualche brutto scherzo.