La città di Nizza si affida sempre più all’applicazione "Allo Mairie"

Si chiama "Allo Mairie" è un’applicazione che può essere scaricata su tutti gli smartphone: l’ha attivata la città di Nizza.

Ha lo scopo di avvicinare ancora di più il cittadino o il turista al municipio, di agevolarlo nelle informazioni più importanti e…non solo!

Potrà essere utilizzata per inviare fotografie o segnalazioni su inciviltà o problemi che ognuno riscontra durante la giornata: abbandono di rifiuti, auto che impediscono il passaggio, problematiche varie, pericoli.

E' sufficiente un clic per inviare fotografie o anche per mettersi direttamente in contatto, telefonicamente, con i servizi municipali.

Inoltre informazioni sulla vita cittadina, sulle programmazioni dei teatri e dei cinema, sulle feste o sui servizi municipali e sulle condizioni meteorologiche.

L’applicazione può essere scaricata gratuitamente ed è compatibile con IOS e Android.