Servizi di psicoterapia online: come funzionano e quando utilizzarli

In Italia sono molte le persone che hanno risentito a livello psicologico di stress, paura e incertezze derivanti dalla crisi sanitaria. Secondo uno studio, circa il 40% degli italiani ha mostrato un peggioramento dei sintomi di ansia e depressione durante le restrizioni imposte dalla pandemia. L’elevato numero di richieste inviate per il bonus psicologico conferma il diffuso bisogno di sostegno professionale per situazioni di disagio psichico. Non sorprende dunque che le piattaforme di servizi per la psicoterapia online abbiano acquisito grande popolarità e siano scelte da molti come opzione per il proprio percorso di guarigione.

Come funziona la psicoterapia online

Prima di tutto, è importante accennare al fatto che la psicoterapia online si è dimostrata altrettanto efficace come quella in presenza. Diversi studi indicano che non ci sono variazioni significative nei risultati tra le due modalità di terapia, a condizione che il paziente partecipi regolarmente alle sedute e si impegni attivamente nelle attività previste dal trattamento. Per avere la migliore esperienza possibile con la psicoterapia online è auspicabile trovare una piattaforma affidabile, facile da usare e che aiuti gli utenti a trovare lo psicologo giusto per le loro necessità. Tra i diversi portali attivi in Italia, Serenis ha ottenuto recensioni molto positive ed è stata valutata come la piattaforma più consigliata da diversi professionisti della salute mentale.

Le sedute di terapia con uno psicologo online avvengono in modo analogo a quelle in presenza, con la modalità di erogazione come unica differenza significativa. Il paziente può raccontare apertamente le sue esperienze e le situazioni in cui si sente a disagio, così come dubbi, insicurezze e tutto ciò che lo preoccupa. Le sedute di terapia rappresentano uno spazio sicuro in cui esprimersi senza paura di essere giudicati, e sono naturalmente protette dal segreto professionale: lo psicologo non può quindi parlare con altri di quanto viene detto durante i colloqui. Dopo una fase iniziale di conoscenza, lo psicoterapeuta aiuta il paziente ad andare a fondo di problematiche e paure attraverso domande mirate per comprendere meglio la natura del disagio. Può inoltre condividere tecniche per riconoscere e reagire in modo sano alle proprie emozioni, strumenti per gestire lo stress ed esercizi terapeutici da mettere in pratica in modo autonomo tra una sessione e l’altra.

Quando utilizzare i servizi di psicologo online

La maggior parte delle persone che decidono di andare da uno psicologo, in presenza oppure online, vogliono trattare disturbi comuni come ansia o depressione, stress cronico, burnout e così via. Altri hanno bisogno di supporto in un momento di transizione difficile, come un lutto, una crisi matrimoniale, la nascita di un figlio oppure un trasferimento in una nuova città. La psicoterapia è utile anche nel trattamento di disturbi dell’alimentazione, dipendenze, e ha mostrato risultati incoraggianti nei pazienti che soffrono di dolore cronico o altre condizioni mediche. Si può inoltre ricorrere a modalità come la terapia familiare per risolvere conflitti in ambito domestico, oppure la terapia di coppia nel caso di problemi con un partner. Non è comunque necessario avere un problema o un disturbo specifico per iniziare un percorso di psicoterapia online. Tante persone sono interessate a un percorso di crescita perché provano un senso di insoddisfazione difficile da definire, oppure desiderano semplicemente diventare più resilienti, imparare a comunicare in modo più efficace e a conoscere sé stessi.

Esistono poi alcuni casi particolari in cui la psicoterapia online non è lo strumento più adatto per cercare sostegno. È questo il caso delle psicosi come la schizofrenia, oppure delle differenze del neurosviluppo come autismo e ADHD. Per fornire assistenza adeguata alle persone con una di queste condizioni è di solito preferibile l’approccio interdisciplinare di un team di professionisti, oppure una terapia in presenza.