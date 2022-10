Gli Oscar dello Sport Venerdì 16 e Sabato 17 Dicembre a Monaco

La 5° Edizione del prestigioso Monaco World Sports Legends Award, gli Oscar dello Sport, si terrà Venerdì 16 Dicembre(Media Day) e Sabato 17 Dicembre per l’Award Ceremony con Cena di Gala-Spettacolo e Red Carpet nella Salle D’Or del

Fairmont Monte Carlo.



La prima giornata è dedicata ai Media con il Talk Show “Sporting Stars: the Man or the Woman behind the champion”, le interviste ufficiali e la Conferenza Stampa seguita da un cocktail e cena VIP.

L’Award Ceremony e Cena di Gala-Spettacolo con Red Carpet conclude la seconda giornata dell’evento.

Il World Sports Legends Award è un Premio cha ha l’intento di promuovere i valori etici e morali dello sport come ideale per stimolare le persone ad eccellere, ed in particolare i giovani.

I premiati entrano a far parte del Pantheon delle Leggende Mondiali dello Sport attraverso le impronte delle loro mani.

Particolarità dell’evento concepito e prodotto dalla Promo Art Monte-Carlo Production è quella di legare lo sport con l’entertainment, l’arte, la moda e il glamour facendo del WSLA una vetrina unica a livello internazionale: gli Oscar dello Sport.

Inoltre essendo Monte-Carlo da sempre luogo dei Red carpets più prestigiosi vi è l’eccezionale partecipazione di star del cinema americano, grandi campioni del mondo sportivo, noti personaggi e VIPs.

L’evento è presentato dall’Etoile internazionale Lorena Baricalla, Ambasciatrice e Master of Ceremonies del Monaco World Sports Legends Award.

La statuetta degli Oscar dello Sport, è stata concepita dall’artista internazionale Marcos Marin, che ha realizza to i ritratti degli uomini e donne fra i più noti a livello internazionale. Marin ha creato una scultura che riunisce tutti i simbolismi e valori del WSLA.

Il Premio “World Sports Legends Award” è assegnato a uomini e donne, sportivi d’eccezione in attività o non più, che si siano distinti non solo per i loro exploits sportivi ma anche per il loro esempio che è d’ispirazione per le nuove generazioni.

Il Premio “WSLA Best Values” è attribuito ad atleti distintosi per un gesto sportivo esemplare che sostenga i valori etici e

morali dello sport, oppure a personalità per il loro sostegno alla comunità attraverso lo sport.

Il Premio “WSLA Posthumous Award” è conferito a grandi campioni dalle carriere leggendarie o a personalità che hanno operato nel settore sportivo.

Il WSLA è un evento che sta riscuotendo sempre maggiore successo a 6 anni soltanto dalla creazione: sui suoi 10 socials networks e web channels le foto e video dell’Oscar dello Sport ottengono circa 5,900,000 di visualizzazioni uniche all’anno.

Le Leggende dello Sport premiati delle scorse Edizioni:

2019

Nasser Al-Attiyah

Qatar, 3 volte vincitore della Parigi-Dakar, medagliato olimpico di tiro a volo

Mario Andretti

Stati Uniti, Campione del Mondo di Formula 1, Campione d’Indycar e Nascar

Loris Capirossi

Italia, 3 volte Campione del Mondo di MotoGP

Ana Gabriela Guevara

Messico, Campionessa del Mondo di 400m e pluri-medagliata olimpica e del mondo

“WSLA Best Sports Values”: Connie Henry

Gran Bretagna, per Track Academy. Già atleta internazionale di salto triplo, ha fondato questa organizzazione per aiutare

giovani in difficili contesti sociali attraverso l’atletica

“WSLA Premio Postumo”: Ferenc Puskas

Ungheria, campione e leggenda del calcio mondiale

Il Premio è stato ricevuto dalla Famiglia Puskás rappresentata dalla pronipote Ane De Juan Damborena e dall’ex Presidente

dell’Ungheria e Campione Olimpico Pál Schmitt.

“Premio alla Carriera, Sport e Cinema”: Julius R. Nasso

Stati-Uniti, per i successi ottenuti nel mondo con i suoi film di arti marziali e d’azione per la Warner Bros.

nonché per il suo operato nel settore dell’entertainment

2018

Osvaldo Ardiles

Argentina, Campione del Mondo di Calcio

Jutta Kleinschmidt

Germania, Unica donna vincitrice della Parigi-Dakar

Freddie Spencer

Stati-Uniti, 3 volte campione del Mondo di MotoGP

“WSLA Best Sports Values”: Dott. Claudio Costa

Italia, ideatore della Clinica Mobile nel mondo del MotoGP e medico che ha salvato la vita di numerosi campioni

“WSLA Premio Postumo”: Ayrton Senna

Brasile, 3 volte campione del Mondo ed una delle più grandi Leggende della F1

Il Premio è stato consegnato alla nipote Bianca Senna, Presidente dell’“Instituto Ayrton Senna”.

2017

Michael Doohan

Australia, 5 volte Campione del Mondo MotoGP

Jacky Ickx

Belgio, 2 volte Vice-Campione del Mondo di F1, 6 volte vincitore della 24 Ore di Le Mans, Vincitore di una Parigi-Dakar

Josefa Idem

Italia, Canoa-Kayak, Campionessa Olimpica, 5 volte Campionessa del Mondo, 8 volte Campionessa Europea

Michè le Mouton

Francia, Vice-Campionessa del Mondo di Rally, Presidente della Commissione FIA Donne e Motor Sport, Manager FIA del

Campionato del Mondo di Rally, Co-fondatrice dell’evento internazionale di motorsport Race of Champions

Armin Zöggeler

Italia, Slittino, 2 volte Campione Olimpico, 6 volte Campione del Mondo, 4 volte Campione Europeo, 10 Coppe del Mondo

2016

Giacomo Agostini

Italia, Moto, 15 volte Campione del Mondo di MotoGP

Carl Fogarty

Inghilterra, Moto Superbike- 4 volte Campione del Mondo di Superbike

Mika Häkkinen

Finlandia, Formula1 - 2 volte Campione del Mondo di Formula1

Tia Hellebaut

Belgio, Atletica leggera – Campionessa Olimpica di Salto in alto

Jhong Uhk Kim

Corea-Stati Uniti, Gran Maestro di Kung Fu

Sir Anthony McCoy

Irlanda del Nord, jockey - 20 volte vincitore del Campionato Britannico, record di 289 vittorie nel 2001/2002, più grande

vincitore di tutti i tempi con 4 358 vittorie

Jean-Marie Pfaff

Belgio, Calcio – Primo Vincitore del Titolo di Migliore Portiere al Mondo

Pernilla Wiberg

Svezia, Sci Alpino - 2 Medaglie d’Oro Olimpiche, 4 volte Campionessa del Mondo, 1 Coppa del Mondo

“WSLA Best Sports Values”: Victor Tello

Messico, per Promotora Mexicana De Valores Deportivos A.C.

“WSLA Premio Postumo”: Antony Noghès

Monaco, per avere creato il Gran Premio di Monaco nel 1929, il Rallye di Monaco nel 1911, inventore della bandiera a

scacchi nella sua forma moderna nel 1931

Il Premio è stato ricevuto da Yann-Antony Noghès e Lionel Noghès