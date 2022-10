I calciatori protagonisti e le Nazionali favorite del Mondiale Qatar 2022

Sul binario Mondiale è in partenza la Coppa del Mondo Qatar 2022, un evento denso di protagonisti e già proiettato al top sui trend del Web e sulle scommesse di calcio per pronosticare la vincente.

Fra le squadre protagoniste le favorite sono diverse, su tutte c’è il Brasile quotato a 5 per la vittoria del Mondiale Qatar 2022, segue la Francia con la quota vincente a 6.5, terzo posto per l’Argentina favorita alla vittoria dei Mondiali con la quota 7.5 e poi ci sono due Nazionali a pari merito, ossia Spagna e Inghilterra: quotate a 8.5. La Germania vincente ai Mondiali è quotata a 10.

I calciatori protagonisti del Mondiale 2022

Il Brasile è la Nazionale favorita in assoluto e sicuramente offrirà in campo le prestazioni spettacolari di Neymar ma l’Argentina possiede in rosa almeno tre protagonisti d’eccezione. Nel reparto offensivo spiccano Messi, Lautaro Martinez e Dybala, a centrocampo c’è la vecchia conoscenza del campionato italiano De Paul e anche in difesa c’è l’ex Udinese Molina, calciatore con il vizio del gol che potrebbe risolvere proprio i problemi che l’Argentina spesso patisce nella retroguardia.

La Francia dovrà sudare in ogni gara e il suo asso Mbappe, con il supporto del milanista Theo Hernandez, Giroud e il Pallone d’Oro Benzema, rappresentano le carte giuste per calare il poker e tentare di bissare la vittoria della Coppa del Mondo, impresa riuscita solo a Italia e Brasile fino a oggi.

Tra gli altri campioni presenti nel Mondiale, molti dei quali hanno già calcato le scene di Serie A, spiccano Cristiano Ronaldo per il Portogallo, Hakimi per il Marocco, Lozano per il Messico, Lukaku per il Belgio e Christian Eriksen per la Danimarca.

Gli altri protagonisti di questo Mondiale Qatar, sono Vlahovic e Milinkovic Savic per la Serbia, Modric e Perisic per la Croazia (Vicecampione del Mondo), Pedri e Morata per la Spagna, Bale per il Galles, Onana per il Camerun, Van Dijk per l’Olanda, Lewandowski e Zielinski per la Polonia.

Gare da pronosticare con le favorite alla vittoria del Mondiale

Le scommesse su Spagna – Costa Rica offrono gli Iberici stra-favoriti con il simbolo 1 è quotato a 1.16, si potrebbe delineare una vittoria schiacciante per 3 – 0 degli europei, con gol di Alvaro Morata, anche se la Costa Rica non è una Nazionale facile da battere nelle competizioni Mondiali, e gli Azzurri ne sanno qualcosa.

Argentina – Arabia Saudita

Anche in questo caso l’Albiceleste è stra-favorita con il simbolo 1 quotato a 1.15. I protagonisti della gara saranno sicuramente gli attaccanti, Lautaro Martinez di sicuro segnerà almeno 1 gol e non stupirebbe affatto se nel tabellino dei marcatori entrassero anche Molina o De Paul.

Francia – Australia

Anche in questo caso i Bleus sono favoriti e devono riscattare le prestazioni deludenti in Uefa Nations League, pertanto, Mbappe e company faranno di tutto per vincere in larga misura, ma l’Australia è un osso duro che tende a chiudersi, il 2 – 0 potrebbe essere la giusta interpretazione della gara.