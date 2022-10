Che fare in Costa Azzurra?

Sono tante le mostre, le manifestazioni e le iniziative in programma nei prossimi sette giorni nelle località della Costa Azzurra e nel Principato di Monaco.

ANTIBES

Hommage à Georges Roux

Giovedì 27 Ottobre 2022 ore 20,30

Théâtre Antibea, 15 rue Clemenceau



"The Band from New York"

Dal 27 al 29 ottobre 2022 ore 20,30 - Il sabato anche ore 18

Théâtre Le Tribunal, 5 Place Amiral Barnaud.



La Peste

Dal 28 ottobre al 30 ottobre 2022 ore 20,30 - la domenica ore 16

Théâtre Antibea, 15 rue Clemenceau



Fête du cinéma d'animation

Venerdì 28 ottobre 2022

Dès 18h, auditorium, niveau 0. Entrée libre dans la limite des places disponibles

Médiathèque Albert Camus, 19 Boulevard Chancel



Marathon des Alpes-Maritimes

Il 30 ottobre 2022

Grand départ à 8h de la Promenade des Anglais.



Exposition "Palmyre Images de Syrie"

Fino al 30 ottobre 2022

Musée d’Archéologie

bastion Saint-André



L'homme qui plantait des arbres

Martedì 1° novembre 2022 ore 15

Théâtre Antibea, 15 rue Clemenceau



Jammin'Juan

Jammin'Juan

Du 2 Novembre jusqu'au 4 Novembre

À Palais des Congrès

Jammin’Juan, la nouvelle vague de jeunes talents !

Dal 2 al 4 novembre

Mercredi 2 novembre

Les showcases dès 14h : Louis Matute Large Ensemble; Mélanie Dahan Quintet; Chi Quartet; Rahona; Fanou Torracinta, Gipsy Guitar from Corsica; Sanne Sanne

21h, sur la grande scène : Thomas de Pourquery & Supersonic

22h45, After Golden Rooftop: Second Brain

Jeudi 3 novembre

Les showcases dès 14h : Ariel Bart; Magi Aleksieva MEY; Adrien Brandeis Quartet; David Laborier NE:X:T; François Poitou & Pumpkin; Daniel Garcìa Trio

21h, sur la grande scène : Meddy Gerville Trio

22h45, After Golden Rooftop: Coccolite

Vendredi 4 novembre

Les showcases dès 14h : Wadji Riahi Trio; Ernesto Montenegro Quintet; DAÏDA; Monsieur MÂLÂ; Martin Salemi Trio; Tal Gamlieli Trio

21h, sur la grande scène : Espen Berg « Water Fabric »

22h45, After Golden Rooftop : Ishkero

Palais des Congrès



Exposition "Plantu Morceaux choisis"

Exposition "Plantu Morceaux choisis"

Fino al 6 Novembre

À Musée Peynet et du dessin humoristique

Exposition "Plantu Morceaux choisis"

Fino al 30 novembre 2022

Musée Peynet et du Dessin humoristique, Place nationale

Fermé les lundis et le 1er novembre.

Ouvert de 10 h à 12h50 et de 14h à 18h jusqu'à fin octobre.

Ouvert de 10h à 17h en novembre.



Exposition "La Main"

Exposition "La Main"

Fino al 31 Dicembre 2022

À Médiathèque Albert Camus

Exposition "La Main" par Ronald Curchod

Fino al 31 dicembre 2022

Médiathèque Albert Camus



CAGNES SUR MER

PROGRAMMATION CASINO TERRAZUR, SPETTACOLO

FINO AL 7 APRILE 2023

CABARET - CLARA MORGANE

18/11/2022 - 20:00 à 22:00 - SYLVIE VARTAN

20/01/2023 - 20:00 à 22:00 - THE BEATLES FACTORY

03/02/2023 - 20:00 à 22:00 - CHIMENE BADI - CHANTE PIAF

31/03/2023 - 20:00 à 22:30 - PULSE

07/04/2023 - 20:00 à 22:00 - ZIZE - LA FAMILLE, MAMMA MIA !!!

Casino Terrazur

421 avenue de la Santoline

Polygone Riviera



CANNES

SPECTACLE, TRACK

Par la compagnie La Boîte à sel

Giovedì 27 ottobre 2022 ore 10,30 e 15

Théâtre de la Licorne

25 avenue Francis Tonner



VISITE GUIDÉE - ORSTEN GROOM, LIMBE [LE VROI DANS LA NUIT]

Autour de l'exposition

Giovedì 27 ottobre 2022 ore 15 E 16

Suquet des Artistes

7 rue Saint-Dizier



LECTURE D'HISTOIRES

Giovedì 27 ottobre 2022 ore 10,30

Médiathèque Ranguin



SPECTACLE, LE MALADE IMAGINAIRE

Comédie de Molière

Venerdì 28 ottobre 2022 ORE 20,30

Espace Miramar

35 rue Pasteur



SPECTACLE MULE

Par le Collectif A sens unique

Venerdì 28 ottobre 2022 ORE 15

Théâtre de la Licorne

25 avenue Francis Tonner



SPECTACLE, LES MYSTÉRIEUSES CITÉS D'OR - LE MUSICAL

Domenica 30 ottobre 2022 ore 16

Palais des festivals et des congrès - Théâtre Claude Debussy

1 boulevard de la Croisette



MARATHON DES ALPES-MARITIMES NICE-CANNES 2022

Domenica 30 ottobre 2022

www.marathon06.com

Site officiel du Marathon des Alpes-Maritimes Nice-Cannes



CONCERT, PEUR BLEUE

Concert déguisé

Lunedì 31 ottobre 2022 ore 14 e 19

Salle culturelle Les Arlucs

24 avenue des Arlucs



SPECTACLE, PAPERCLAY

Par la compagnie Le vent des Forges

Martedì 1° e mercoledì 2 novembre 2022 ore 10,30 e 15

Théâtre de la Licorne

25 avenue Francis Tonner



FESTIVAL, P'TITS CANNES À YOU 2022

Fino a venerdì 4 novembre 2022

Théâtre de la Licorne

25 avenue Francis Tonner



EXPOSITION, DINOSAURS WORLD

Da venerdì 28 ottobre fino a di

Du vendredi 28 octobre 2022omenica 6 novembre

Lun - ven : de 14h à 18h

Sam - dim : de 10h à 12h30 et de 14h à 18h

Piste d'athlétisme - Stade Pierre de Coubertin

5 avenue Pierre de Coubertin



EXPOSITION AU FIL DE L'ÎLE, UN ARCHIPEL IMAGINÉ

Fino al 13 novembre 2022

Horaire(s) :

Juin à septembre : tous les jours de 10h à 17h45

Octobre et novembre : du mardi au dimanche de 10h30 à 13h15 et de 14h15 à 16h45

Fermé les 1er et 11 novembre 2022

Musée du Masque de fer et du Fort Royal

Île Sainte-Marguerite



EXPOSITION SI TAHITI M'ÉTAIT CONTÉE

Fino a domenica 13 novembre 2022

Musée des explorations du monde

Place de la Castre - Le Suquet



EXPOSITION AGNÈS VARDA - PLAGES, CABANES ET COQUILLAGES

Fino a domenica 20 novembre 2022

La Malmaison, 47 La Croisette, Cannes



EXPOSITION, DE LA TERRE JUSQU'AU CIEL

Fino al 30 novembre 2022

Dalle 10 alle 18 e fino alle 19h il venerdì

Médiathèque Ranguin

19 avenue Victor Hugo

Espace Ranguin



CONCERT C'PICAUD - MUSIQUES ACTUELLES - AUTOMNE 2022

Fini a sabato 3 dicembre 2022

Horaire:21h

Studio 13 / MJC Picaud

23 avenue du Docteur Picaud



EXPOSITION, ORSTEN GROOM, LIMBE

Fino all'11 dicembre 2022

Horaire(s) :

Juillet et août :

- Tous les jours de 10h à 18h

À partir de septembre :

- Du mardi au vendredi de 13h à 17h

- Samedi et dimanche de 10h à 13h et de 14h à 18h

Suquet des Artistes

7 rue Saint-Dizier



SPECTACLE SAISON DES SPECTACLES DU PALAIS DES FESTIVALS 2022/2023

Fino al 30 aprile 2023

https://www.palaisdesfestivals.com/



EXPOSITION, UN PALAIS POUR UN FESTIVAL : DU CASINO MUNICIPAL AU PALAIS DES FESTIVALS ET DES CONGRÈS

Fino a sabato 3 giugno 2023

Lundi au vendredi : de 13h30 à 17h

Espace Calmette - Archives contemporaines

18 rue Docteur Calmette



CARROS

OUIS CHÉDID ET YVAN CASSAR – EN NOIRES ET BLANCHES

Venerdì 28 ottobre 2022

Orari di apertura il venerdì dalle 20 alle 21:30.

Salle Juliette Gréco

5 bis Boulevard de la Colle Belle



EXPOSITION, UN PALAIS POUR UN FESTIVAL : DU CASINO MUNICIPAL AU PALAIS DES FESTIVALS ET DES CONGRÈS

1946-1982

Fino a sabato 3 giugno 2023

Horaire(s) :

Lundi au vendredi : de 13h30 à 17h

Espace Calmette - Archives contemporaines

18 rue Docteur Calmette



EZE

EXPOSITION MARCH, ESPOSIZIONE

FINO AL 31 OTTOBRE 2022

Èze



EXPOSITION TATIANA ROMANOVA

Da martedì 1° a lunedì 7 novembre 2022.

Èze



LEVENS

Exposition le château des enchantements

Fino al 14 novembre

Aperto tutti i giorni dalle 10 alle 12 e dalle 14 alle 18, ad eccezione del martedì

Musée Jean Cocteau, le Bastion

Quai Napoléon III



MENTON

Conferenza «Histoire de l’Institut des Missionnaires Catéchistes du Sacré-Cœur» presentata dalle Sœurs Missionnaires.

Sabato 29 ottobre 2022 ore 15

L'Odyssée Bibliothèque Municipale (Palais de l'Europe)

8 avenue Boyer 06500 Menton



Visite guidée éclair: La Salle des Mariages de Jean Cocteau

Giovedì 27 ottobre 2022 ore 14,30

Lunedì 31 ottobre 2022 ore 14,30

Mairie

17 Rue de la République



Visite Guidée: rando-patrimoine, le Boulevard de Garavan

Giovedì 27 ottobre 2022 ore 10

Entrée principale du cimetière du vieux-château, montée du souvenir



Visite guidée: Le Jardin Fontana Rosa

Venerdì 28 ottobre 2022 ore 10

Lunedì 31 ottobre 2022 ore 10

Jardin Fontana Rosa

6 Avenue Blasco Ibanez



Visite guidée Les Ruelles de l’histoire

Sabato 29 ottobre 2022 ore 14,30

Martedì 1° novembre 2022 ore 14,30

Parvis de la Basilique St Michel



Visite guidée : Menton à la Belle Epoque

Martedì 1° novembre 2022 ore 10

Rendez vous devant l'Office de Tourisme

Palais de l'Europe.

Avenue Boyer



Visite guidée : autour du marché de Menton

Mercoledì 2 novembre 2022 ore 10

Esplanade quai de Monléon, devant le Musée Cocteau



Exposition le château des enchantements

Fino al 14 novembre

Aperto tutti i giorni dalle 10 alle 12 e dalle 14 alle 18, ad eccezione del martedì

Musée Jean Cocteau, le Bastion

Quai Napoléon III



Exposition « Les traces de leur fondatrices » presentata dalle Sœurs Missionnaires Catéchistes du Sacré-Cœur.

Exposition jusqu’au 22 novembre

Fino al 22 novembre 2022

L'Odyssée Bibliothèque Municipale (Palais de l'Europe)

8 avenue Boyer 06500 Menton



MONACO

6° E-Rallye Monte-Carlo

Fino a domenica 30 ottobre 2022, Valence (26) e Principato di Monaco



Concerto sinfonico - "Omaggio a Diaghilev"

Venerdì 28 ottobre 2022 alle 20

Stagione 22/23 dell'Orchestra Filarmonica di Monte-Carlo - "Omaggio a Diaghilev" con Charles Dutoit (regia), Martha Argerich (pianoforte). In programma: Stravinsky, Ravel e Liszt.

Auditorium Rainier III

Boulevard Louis II



Teatro - "1984"

Venerdì 28 ottobre 2022 alle 20

L'autore del fumetto Xavier Coste (Premio Uderzo, Fnac e France Inter) grazie a un dispositivo di proiezione dal vivo, propone uno spettacolare adattamento visivi dell'opera 1984 di George Orwell, partendo da disegni inediti. Un concerto immersivo con lia Osokin e Xavier Coste.

Théâtre Princesse Grace

12, avenue d'Ostende



Attività - "Halloween Party"

Lunedì 31 ottobre 2022, dalle 18 alle 22

Un'altra novità di quest'anno, che si svolgerà nel cortile dell'Espace Léo Ferré: la grande festa di Halloween! Decorazioni a tema, bevande analcoliche illimitate, candy bar, photo booth... il tutto accompagnato da un DJ! Gli allievi delle scuole e gli abitanti di Monaco dal 6° al 4° anno sono invitati a presentarsi in maschera dalle 18 alle 22, muniti di documento d'identità o di libretto scolastico.

Espace Léo Ferré

25, avenue Albert II



Conference - "ELEVATE Monte-Carlo"

Mercoledì 2 Novembre 2022, dalle 9,30 alle 23,30

One Monte-Carlo

Allées des boulingrins



Théâtre - "Maman"

Mercoledì 2 novembre 2022, alle 20

Grimaldi Forum Monaco

10, avenue Princesse Grace



Exhibition - "Monaco Gardens in Bloom"

Fino a sabato 5 novembre 2022, dalle 14.30 alle 18.30

Maison de France

42, rue Grimaldi



Mostra - "Florilegio dei Giardini di Monaco

Fino a sabato 5 novembre 2022, dalle 14.30 alle 18.30 (chiuso la domenica e il lunedì), Maison de France

Dalle 14.30 alle 18.30

Maison de France

42, rue Grimaldi



Event - "Monaco Funfair"

Fino al 19 novembre 2022

Port Hercule de Monaco



Attività - "Luna park di Monaco"

Fino a sabato 19 novembre 2022, Port Hercule, Monaco

Ritrovate le vostre giostre preferite, per non dimenticare, per i più golosi le crêpes, i waffle e le mele caramellate da gustare. A cura del Comune di Monaco.

Port Hercule de Monaco



Exhibition - "Polar Encounters"

Fino al 20 Novembre 2022,

Exhibition by Monegasque artist Michel Aubéry, under the High Patronage of H.S.H. Prince Albert II.

Museo oceanografico di Monaco

Avenue Saint-Martin



MONACO ON STAGE - 100 anni di concerti a Monaco

Fino a sabato 31 dicembre 2022, dalle 13 alle 19,

Chi non ha mai sognato di addentrarsi nelle quinte di un sala da concerti? Questa l'esperienza che propone questa mostra, dando modo ai visitatori di passare dall'altra parte dello specchio.

Salle d'Exposition du Quai Antoine Ier

4, quai Antoine Ier



Mostra - Newton, Riviera

Fino a mercoledì 23 novembre 2022,

Mostra - Newton, Riviera

Nuovo Museo Nazionale di Monaco – Villa Sauber

17, avenue Princesse Grace



Exposition "Cinémato !"

Fino al 30 dicembre 2022, du lundi au vendredi de 10h à 17h30 (17h le vendredi),

Istituto audiovisivo di Monaco

L'Engelin



Mostra - "Da un mondo all'altro, dal visibile all'invisibile"

Fino a sabato 31 dicembre 2022, Museo di Antropologia Preistorica

La mostra temporanea "Da un mondo all'altro, dal visibile all'invisibile", invita il pubblico a scoprire collezioni inedite e originali conservate, talvolta da più di cent'anni, dal Museo di Antropologia preistorica di Monaco.

Da mercoledì 1 giugno a sabato 31 dicembre 2022

Museo di Antropologia preistorica

56 bis, boulevard du Jardin Exotique



NIZZA

VISITE CRÉATIVE « LA VAGUE EN KAMISHIBAI »

Giovedì 27 ottobre 2022

Orari di apertura il giovedì alle 14:30.

Il kamishibai è una tecnica di narrazione basata su immagini che scorrono in un butai, una piccola scatola di legno o di cartone.

Basandosi sull'opera simbolo di Hokusai, la Grande Onda, i partecipanti illustreranno una storia creando i disegni e poi la racconteranno alla fine del laboratorio.

Musée des Arts asiatiques

405 Promenade des Anglais

Arénas



“MA P’TITE FORÊT EN POP UP !” AUTOUR D’UNE HISTOIRE D’AUTOMNE

Fino a venerdì 28 ottobre 2022

Orari di apertura dalle 10:30 alle 11:30.

Les Ateliers Illustrés

9 rue Emmanuel Philibert



STAGE À VOIX HAUTE, INIZIAZIONE/SCOPERTA NEL CONTESTO DI UN EVENTO

FINO AL 28 OTTOBRE 2022

Orari di apertura il lunedì, martedì, mercoledì, giovedì e venerdì dalle 14 alle 17.

Frédéric de Goldfiem, attore della compagnia TNN, condurrà questo laboratorio per adolescenti dagli 11 ai 15 anni.

Salle de répétitions La Crèche

15, rue de la Condamine

3e étage



MON COLOCATAIRE EST UNE GARCE, TEATRO

FINO AL 28 OTTOBRE 2022

Orari di rappresentazione il venerdì alle 20.

Seduzione e umorismo all'appuntamento! Un classico del teatro-caffè che va in scena da oltre dieci anni!

Théâtre Bellecour

14 rue Trachel



« HALLOWEEN DANS LA FORÊT ! »

FINO AL 28 OTTOBRE 2022

Orari di apertura dalle 16:30 alle 17:30.

Les Ateliers Illustrés

9 rue Emmanuel Philibert



7 MINUTES, TEATRO

Fino a sabato 29 ottobre 2022

Orari di rappresentazione il mercoledì, giovedì e venerdì alle 20. Il sabato alle 15.

Dieci donne del comitato della fabbrica Picard & Roche sono in attesa del portavoce che sta negoziando il loro futuro con gli acquirenti della fabbrica in cui lavorano.

Franciscains - Ancienne Église des franciscains

Place Saint-François



LA GARE DU SUD, UNE JEUNE DAME DE 130 ANS, ESPOSIZIONE

FINO AL 29 OTTOBRE 2022

La città di Nizza e la sua Biblioteca Municipale celebreranno il 130° anniversario della sua mitica stazione meridionale con una mostra in collaborazione con il GECP (Groupe d'Etudes pour le Chemin de Fer de Provence).

La mostra ripercorrerà la storia della stazione, dall'inaugurazione nel 1892 alla rinascita nel 2014, passando per la chiusura nel 1991, mostrando al pubblico numerosi strumenti, materiale rotabile, mobili, oltre a vecchie fotografie e manifesti.

Bibliothèque Raoul Mille

33 avenue Malaussena



MARIAGE D’ENFER, CIRCO

FINO AL 29 OTTOBRE 2022

ogni giorno ORE 20

Théâtre Bellecour

14 rue Trachel



FESTIVAL DE GUITARE – 23ÈME EDITION

FINO AL 29 OTTOBRE 2022

Orari di rappresentazione alle 21.

Per celebrare la 23ª edizione, il Nice Guitar Festival si svolgerà all'Espace Magnan.

Giovedì 27 ottobre ore 21: Neal Black

Neal Black, leggendario cantante, autore e chitarrista texano di Blues Rock, ha trascorso gli ultimi 25 anni elettrizzando il pubblico di tutto il mondo.

Il suo stile unico di "Texas Blues/Rock" è stato definito dalla critica come "il maestro della Texas Blues & Roots Music".

Venerdì 28 ottobre - ore 21: Antoine Boyer - Samuelito

Antoine Boyer (1996) e Samuel Rouesnel alias "Samuelito" (1993) hanno vissuto la stessa storia di adozione musicale attraverso due culture diverse, il gypsy jazz per Antoine e il flamenco per Samuel.

Sabato 29 ottobre - ore 21: Badi Assad

Chitarrista, cantante, giocoliere vocale e virtuoso autore di canzoni, Badi Assad si è affermato come uno degli artisti più versatili della sua generazione.

Con 18 album pubblicati in tutto il mondo e oltre 40 paesi visitati, il suo CD Wonderland del 2006 è stato selezionato come uno dei 100 migliori dalla prestigiosa BBC di Londra ed è stato anche inserito nella top 30 di Amazon.com.

Espace Magnan

31 rue Louis de Coppet



KADER BUENO – UN TOUR DE MA VIE, ONE MAN SHOW / ONE WOMAN SHOW

Venerdì 28 e sabato 29 ottobre 2022

Orari di rappresentazione il venerdì e sabato alle 21.

Dalle lezioni di matematica alla sua materia preferita: la mensa! È l'unico mago che fa sparire tutto... tranne il suo peso!

La Nouvelle Comédie

9 rue Cronstadt



L’HORROR SHOW DU TCHOUP COMEDY CLUB, SPETTACOLO

Venerdì 28 ottobre 2022

Orari di apertura alle 19.

Serata di Halloween con il T'choup Comedy Club. In programma: più di un'ora di stand-up comedy nello spirito di un horror show.

Dalle 19:00, DJ e animazione seguiti dallo spettacolo alle 20:30!

STOCKFISH

5 avenue François Mitterrand



LE DÎNER D’ADIEU, SPETTACOLO

Venerdì 28 ottobre 2022

Orari di rappresentazione alle 20:30.

Esaltati dall'idea di ripulire le loro agende e di sistemare i loro vecchi "amici", Pierre e Clotilde Lecoeur decidono di organizzare cene d'addio, l'ultima forma di divorzio amichevole.

Ma scegliendo Antoine Royer, il loro più vecchio amico, come prima vittima, non sanno che stanno mettendo in moto le ruote.

Théâtre Francis Gag

4 rue de la Croix



VISITE CRÉATIVE SPÉCIAL HALLOWEEN : CRÉE TON « MONSTRE » HYBRIDE !

Venerdì 28 ottobre 2022

Orari di apertura alle 15:30.

Musée national Marc Chagall

Avenue du Docteur Ménard



COURS DE CUISINE POUR LES ADOS

Sabato 29 ottobre 2022 dalle 15 alle 16:30.

Menu di sabato 29 ottobre 2022

Mummie di Halloween

Dentifricio per biscotti di Halloween

Cuisine sur Cours Atelier Gastronomique

75 av Borriglione



ATELIER ORIGAMI

Sabato 29 ottobre 2022

Orari di apertura alle 14:30.

Un laboratorio di origami per grandi e piccini!

Musée des Arts asiatiques

405 Promenade des Anglais

Arénas



DRAG RACE FRANCE – LIVE À NICE, SPETTACOLO

Sabato 29 ottobre 2022

Orari di rappresentazione alle 20:30.

Nice Acropolis

1 Esplanade Kennedy



FLEURS D’ARTIFICE, ESPOSIZIONE

FINO AL 30 OTTOBRE 2022

Chiuso il lunedì.

Dalle 10.00 alle 18.00 dal 02/05 al 31/10.

Mostre nell'ambito della Biennale delle Arti di Nizza.

Musée des Beaux-Arts Jules Chéret

33 avenue des Baumettes



MARINA CARS – NÉNETTES, ONE MAN SHOW / ONE WOMAN SHOW

Da domenica 30 ottobre a martedì 1° novembre 2022

Orari di apertura il venerdì e sabato alle 21.

Nel nuovo spettacolo di Marina, "Nénettes" definirà le donne di carattere, autentiche e toccanti, che Marina farà sfilare davanti ai vostri occhi.

La Nouvelle Comédie

9 rue Cronstadt



LA MOUSTACHE – FABRICE DONNIO, TEATRO

FINO AL 30 OTTOBRE 2022

Théâtre de la Comédie de Nice

12 rue Auguste Gal



LE RÉDEMPTEUR, TEATRO

FINO AL 30 OTTOBRE 2022

Orari di rappresentazione il giovedì alle 20. Il venerdì e sabato alle 21. Il domenica alle 17.

Théâtre de l'Eau Vive

10 bd Carabacel



MARATHON DES ALPES-MARITIMES NICE-CANNES

Domenica 30 ottobre 2022 alle 8.

Promenade des Anglais (départ) - Boulevard de la Croisette Cannes (arrivée)



PIAF ! LE SPECTACLE, CONCERTO

Domenica 30 ottobre 2022

Orari di rappresentazione alle 15.

Conservatoire à rayonnement régional de Nice

127 av de Brancolar



HALLOWEEN À LA PISCINE !

Lunedì 31 ottobre 2022

Orari di apertura dalle 14 alle 18.

Tremate di terrore!

In loco: scivolo gonfiabile, giardino acquatico, angolo dei colori...

Piscine Couverte Jean Bouin

2 rue Jean Allègre

Palais des Sports



JOURNÉE HALLOWEEN !

Lunedì 31 ottobre 2022

Orari di apertura dalle 9 alle 18:30.

Il 31 ottobre sarà interamente dedicato ad Halloween, quindi chiunque si travesta potrà beneficiare di uno sconto del 50% su tutti i nostri prodotti (che si tratti di noleggio, visite guidate o del gioco di fuga all'aperto).

Nissalentours

5 Boulevard Gambetta



FITNESS HALLOWEEN

Lunedì 31 ottobre 2022

Orari di apertura ogni giorno dalle 17 alle 21.

Complexe Jean Bouin

2 rue Jean Allègre



HALLOWEEN À LA PATINOIRE !, SOIRÉE À THÈME

Lunedì 31 ottobre 2022.

Tremate, giovani e vecchi!

Per Halloween, tre volte più emozioni con tre sessioni!

Ci vediamo dalle 9 alle 12 nel giardino di ghiaccio, dalle 14 alle 18 per una sessione pubblica e infine dalle 21 all'una di notte per una sessione notturna con Quiz!

Patinoire Jean Bouin

2 rue Jean Allègre

Complexe sportif Jean Bouin



HALLOWEEN PARTY, CAFFÈ TEATRO

Lunedì 31 ottobre 2022

Orari di apertura dalle 14 alle 16:30.

Strani fenomeni, esperimenti folli... Il loro unico obiettivo: farvi ridere... di paura...

Travestimento consigliato!

Il programma di questo indimenticabile pomeriggio di Halloween con i vostri piccoli mostri:

- mostra Même pas peur (Gripari),

- foto con i personaggi spaventosi dello spettacolo,

- la grande merenda di Halloween,

- Festa di Halloween con delitto,

- Boom di mostri,

- spaventosa lotteria da cui tutti i piccoli demoni usciranno con un dono...

Théâtre Bellecour

14 rue Trachel

Bat. B



PARANORMAL FESTIVAL – ” THE BOOK OF DARKNESS “, CONCERTO

Lunedì 31 ottobre 2022 dalle 21 alle 3.

Il Festival del Paranormale sta per infestare il Palais Nikaïa di Nizza per immergervi nel cuore di una serata da cui nessuno uscirà indenne.

Diventate immortali per una notte e partecipate a questa grande messa di Halloween che riunirà il meglio dell'elettro e migliaia di altri non morti!

Cosa c'è in serbo per voi?

- Una festa di Halloween unica ed emozionante

- Una programmazione electro esclusiva per risvegliare i morti con DJ Ben's, Vladimir Cauchemar, RAW e altri ancora.

- Uno spettacolo di luci assolutamente mostruoso che vi immergerà per una notte in un universo paranormale

- La possibilità di venire in costume completo per festeggiare con migliaia di altri zombie, fantasmi, scheletri e altre creature

Palais Nikaia

Bd du Mercantour



JOURNÉE HALLOWEEN, SOIRÉE À THÈME

Lunedì 31 ottobre 2022

Orari di apertura dalle 9 alle 12 e dalle 14 alle 18 e dalle 21 alle 1.

Per Halloween, venite a ballare con la vostra musica preferita e pattinate con i vostri amici sotto i riflettori.

Patinoire Jean Bouin

2 rue Jean Allègre

Complexe sportif Jean Bouin



EXPOSITION VÉNUS VÉNUS,ESPOSIZIONE

Fino al 1° novembre 2022

AC Hotel by Marriott Nice

59 Promenade des Anglais



VISITE CRÉATIVE EN FAMILLE « TUNNEL BOOK »

Mercoledì 2 novembre 2022

Orari di apertura alle 14:30.

Per realizzare una stampa giapponese sono necessari diversi blocchi di legno inciso per ottenere i diversi colori della stampa finale.

Il workshop riprende questo principio grazie alla tecnica del libro a tunnel. I partecipanti immagineranno i loro paesaggi in rilievo grazie a una successione di piani di diversi colori assemblati grazie a strisce laterali piegate a fisarmonica.

Musée des Arts asiatiques

405 Promenade des Anglais

Arénas



STAGE D’ARTS PLASTIQUES

FINO A 04 NOVEMBRE 2022

Orari di apertura il mercoledì, giovedì e venerdì dalle 14 alle 18.

Tecniche di illustrazione: disegno, inchiostro, acquerello, matite colorate, pennarelli, pennarelli ad alcool, posca, gouache.

Atelier Le Petit Pan de Mur Jaune

3 rue Saint-Joseph



COURS DE CUISINE – PARENTS / ENFANTS

Sabato 5 novembre 2022, Orari di apertura dalle 15:30 alle 16:30.

MENU' del 22 ottobre 2022

Mummie di Halloween

MENU' del 5 novembre 2022

Crocchette di tonno

Cuisine sur Cours Atelier Gastronomique

75 av Borriglione



LES RENDEZ-VOUS DU JARDIN, CONFERENZA

FINO AL 5 NOVEMBRE 2022

Orari di apertura il sabato alle 11.

Rinviata in caso di maltempo .

I sabati 29 ottobre e 5 novembre alle 11, partecipate ai processi di grandi personaggi in presenza di un avvocato e di un attore della compagnia TNN.

Promenade du Paillon



VISITES GUIDÉES INDIVIDUELLES – ADULTES & ADOLESCENTS

FINO AL 06 NOVEMBRE

Ogni giorno

Musée national Marc Chagall

Avenue du Docteur Ménard



BLABLA DRIVE – JÉRÔME PAQUATTE, TEATRO

FINO AL 6 NOVEMBRE 2022

Orari di rappresentazione il giovedì, venerdì e sabato alle 19:30. Il domenica alle 16.

Dal giovedì 3 a domenica 6 novembre 2022

Orari di rappresentazione il giovedì, venerdì e sabato alle 19:30. Il domenica alle 17:30.

Questa commedia elettrica è ricca di colpi di scena e rivelazioni esplosive!

Durante uno sciopero nazionale della SNCF, Marie-Thérèse de Lacroix, ex suora dai principi molto rigidi, lascia Parigi per Biarritz con la sua Citroën 2CV chiamata "Titine".

Attraverso un sito web di car pooling, prende come passeggeri Charlotte Kervanec, una donna bretone dal carattere forte, e Barbara Pink, un'ex star dei reality piuttosto ingenua. L'atmosfera nell'auto diventa rapidamente elettrica...

Ci sono alti e bassi e rivelazioni esplosive, per non parlare della polizia alle calcagna.

Una cosa è certa: non hanno raggiunto la loro destinazione!

Théâtre de la Comédie de Nice

12 rue Auguste Gal



LIVRES EN ÉDITIONS LIMITÉES, ESPOSIZIONE

Fino al 7 novembre 2022

Mostra aperta tutti i giorni tranne il martedì.

Dal 2 maggio al 31 ottobre: dalle 10 alle 18

Dal 1 novembre al 30 aprile: dalle 10 alle 17.

Musée national Marc Chagall

Avenue du Docteur Ménard



« TOUT SUR L’AMOUR… ET UN PEU PLUS » D’ALLA VOSTRYAKOVA, ESPOSIZIONE

FINO AL 13 NOVEMBRE 2022

Galerie Lou Babazouk

8 rue de la Loge

5 rue Benoit Bunico



EXPOSITION D’ARNAUD SAVARY, ESPOSIZIONE

FINO AL 13 NOVEMBRE 2022

Galerie Lou Babazouk

8 rue de la Loge

5 rue Benoit Bunico



TÊTE-À-TÊTE AVEC… MOLIÈRE – L’ILLUSTRE INCONNU – EMMANUELLE LORRE, TEATRO

Fino a domenica 20 novembre 2022.

Giovedì 17 e venerdì 18 - ore 20.30

Sabato 19 - ore 17.30

Domenica 20 - ore 16.00.

Da giovedì 1° a domenica 4 dicembre 2022.

Giovedì 01 e venerdì 02 - ore 20.30

Sabato 03 - 17:30

Domenica 04 - 16h00.

Da giovedì 16 a domenica 19 febbraio 2023.

Giovedì 16 e venerdì 17 - ore 20.30

Sabato 18 - ore 17.30

Domenica 19 - ore 16.00.

Un'immersione nella vita movimentata, nell'opera straordinaria e nella forte personalità di uno dei più grandi scrittori della cultura francese.

A più di 300 anni dalla sua morte fisica, lo spirito del drammaturgo infesta ancora il palcoscenico con brio.

Innamorata della lingua di Molière, appassionata di storia e letteratura, Emmanuelle Lorre ha un intimo appuntamento con Jean-Baptiste Poquelin. Dalla casa del Pavillon des singes, alla corte del Re Sole, passando per la prigione di Chatelet e i sentieri delle province francesi, l'attrice ci offre una conferenza-performance ricca di emozioni e scoperte. Scene di vita quotidiana, aneddoti ed estratti dall'opera del grande commediografo, che ci mostrano la Francia radiosa del XVII secolo e ci aprono una finestra sui misteri dell'immaginazione di Molière.

Théâtre de la Libé

1 bis rue Vernier



LE CRIME DU LORIENT-QUIMPER, TEATRO

FINO AL 17 DICEMBRE 2022

Orari di rappresentazione il sabato alle 19.

Théâtre de l'Impasse

4 ruelle Saint-André



JIVÉJIGO

FINO AL 2 DICEMBRE 2022

4 novembre 2022 alle 20:30

2 dicembre 2022 alle 20:30.

Una volta al mese, dal 2005, gli scatenati comici della lega di improvvisazione teatrale CountaBlaBla vi propongono Jivéjigo.

In questo spettacolo di improvvisazione in cui l'interazione con il pubblico è il motore della serata, quattro comici improvvisano le storie più inaspettate sulla base di sfide imposte da un presentatore che si affida alla partecipazione attiva del pubblico per lanciare parole al volo. Quindi, venite con le vostre idee... I CountaBlaBla risponderanno con i loro!

Théâtre de l'Impasse

4 ruelle Saint-André



BLANCS – YOSEF JOSEPH DADOUNE, ESPOSIZIONE

FINO AL 12 NOVEMBRE 2022

Orari di apertura il martedì, mercoledì, giovedì, venerdì e sabato dalle 14 alle 19.

Galerie Eva Vautier

2 rue Vernier Quartier Libération



CINÉ-MARDIS – PROGRAMME D’OCTOBRE À DÉCEMBRE 2022, PROIEZIONE CINEMATOGRAFICA

FINO A 13 DICEMBRE 2022

31 rue Louis de Coppet



EXPOSITION : BLITZ ORIGINES

FINO AL 23 DICEMBRE 2022

ogni giorno

Bibliothèque Louis Nucera

2 Place Yves Klein



LES ATELIERS FAMILLE

FINO AL 31 DICEMBRE 2022

Atelier Le Petit Pan de Mur Jaune

3 rue Saint-Joseph



DONT ACTE, ESPOSIZIONE

Fino al 31 dicembre 2022

Dalle 10 alle 12:30 e dalle 13:30 alle 18.

Chiuso: martedì tutto il giorno.

Musée International d'Art Naïf Anatole Jakovsky

Château Sainte-Hélène

Avenue de Fabron



VILLE SONGE. INTERVENTION IN SITU DE FLORA MOSCOVICI - ESPOSIZIONE

Fino al 31 dicembre 2022

Dal 2 maggio al 31 ottobre: tutti i giorni tranne il lunedì dalle 10 alle 18

Dal 1° novembre al 30 aprile: tutti i giorni tranne il lunedì dalle 11 alle 18.

Musée d'Art Moderne et d'Art Contemporain

Place Yves Klein

Promenade des Arts



BOXE – L’APPEL DU RING - ESPOSIZIONE

Fino al 3 GENNAIO 2023

Tutti i giorni dalle 10 alle 18, da aprile a settembre.

Da martedì a domenica, dalle 11 alle 17, da ottobre a marzo.

Musée National du Sport

Boulevard des Jardiniers - Stade Allianz Riviera



JEAN-LUC VERNA – VOUS N’ÊTES PAS UN PEU BEAUCOUP MAQUILLÉ ? – NON. ESPOSIZIONE

FINO AL 07 GENNAIO 2023

Espace à vendre

10 rue Assalit



ARTEMISIA, ESPOSIZIONE

FINO AL 9 GENNAIO 2023

Chiuso il martedì.

Dalle 10.00 alle 18.00.

Mostra nell'ambito della Biennale delle Arti di Nizza.

Palais Lascaris

15 rue Droite



FLEURAISONS BAROQUES, ESPOSIZIONE

FINO AL 9 GENNAIO 2023

Chiuso il martedì.

Dalle 10.00 alle 18.00.

Mostre nell'ambito della Biennale delle Arti di Nizza.

Palais Lascaris

15 rue Droite



EXPOSITION HOKUSAI – VOYAGE AU PIED DU MONT FUJI

FINO AL 29 GENNAIO 2023

Chiuso il martedì.

Musée des Arts asiatiques

405 Promenade des Anglais

Arénas



RENE KOPELMAN – MODÈLES MARINS. DESSINER LA RÉGÉNÉRATION, ESPOSIZIONE

FINO AL 02 APRILE 2023

Musée d'Art Moderne et d'Art Contemporain

Place Yves Klein

Promenade des Arts



SAINT ETIENNE DE TINEE

UN AUTOMNE À SAINT ETIENNE DE TINÉE ET AURON, FESTIVAL

FINO AL 06 NOVEMBRE 2022, ogni giorno dalle 9 alle 17.

Vivete l'autunno a Saint Etienne de Tinée. Arrampicata, sala polivalente, bosco dei folletti, cani rando, cinema, laboratori creativi, mountain bike elettrica, visite al patrimonio, golf, mediateche e tennis

31 ottobre Halloween a St Etienne de Tinée e Auron

Auron

Village de Saint Etienne de Tinée



SAINT LAURENT DU VAR

LA VILLA – VACANCES DE LA TOUSSAINT 2022, CONCORSO

Giovedì 27 ottobre 2022 dalle 15 alle 17.

Spazio culturale interamente dedicato agli adolescenti con una biblioteca di manga e altri romanzi, fumetti e riviste. Videogiochi e animazioni di magia, realtà virtuale, giochi da tavolo...

Giovedì 27 ottobre 2022

DISEGNO MANGA PER PRINCIPIANTI - Dalle 15.00 alle 17.00

Venite a imparare il codice del disegno manga con i chibis

Sabato 05 novembre 2022

TORNEO DI VIDEOGIOCHI - Dalle 13.00 alle 18.00

228 Avenue du Général Leclerc



SAINT MARTIN VESUBIE

SOIRÉE HALLOWEEN – HARRY POTTER

Venerdì 28 ottobre 2022 dalle 19 alle 22:30.

Vesubià Mountain Park

allée du docteur fulconis



FESTIVAL SORCIER – EXPECTO LUMINOS

Domenica 30 ottobre 2022 dalle 9:45 alle 17:30.

Il centro storico del paese invita a immergersi in un mondo incantato.

Venite ad esplorare le strade, i vicoli, le piazze, le cantine aperte... per scoprire i nostri espositori, i laboratori, le animazioni, i commercianti magi e non magi e scoprire i tanti segreti

Centre ancien



VENCE

CONFÉRENCES – UNIVERSITÉ DANS LA VIE DU PAYS VENÇOIS

FINO AL 30 GIUGNO 2023

Cycle de conférences vendredi à 15h00

18 Novembre 2022 - « 22 ! V’la Molière » par Gilles ABITBOL

25 Novembre 2022 - « Le Maroc, entre image et réalités » Par Robert ESCALLIER

2 Décembre 2022 - « Nice, Villefranche 1809 carnets de voyage de 2 naturalistes » Claude Alexandre LESUEUR et François PERON par Michèle PEUTO MOREAU

16 Décembre 2022 - « Les « Belles au bois tissé » où une histoire de guitares » par Arnaud LEGRAND

6 Janvier 2023 - « 1388, Nice quitte la Provence » par Jean-Louis REPPERT

20 janvier 2023 - « Le Paris des écrivains Américains 1919-1939) » Par Ralf SCHOR

3 février 2023 - « Les mécanismes énergétiques et atmosphériques du climat de notre planète » Par Pierre CARREGA

10 février 2023 - «Françoise HARDY » Par Jean-Sylvain CABOT

3 mars 2023 - « à préciser » Par Jean MASCLE

17 mars 2023 - « à préciser » par Yves UGHES

31 mars 2023 - « Scandales à Orsay, où l’image de la femme dans l’art du XIX)° siècle » Par Agnès ABITBOL-DUMARTIN

7 avril 2023 - « Voyage en terre Olmèque » sur la civilisation mère de l’aire mésoaméricaine Par Eneko SAINT ANDRE

14 avril 2023 - "La France et l’Italie fasciste de 1922 à 1939" par Jérémie GUEDG

5 mai 2023 - « Ornements et décors des résidences aristocratiques à l’époque baroque » Par Jean Loup FONTANA

12 mai 2023 - « Jean GIONO et « sa » Provence» par Marc CHAIX

26 mai 2023 - « à préciser » Par Anne BROGINI

Salle de la Médiathèque Municipale Elise et Célestin Freinet

228 avenue du Colonère Méyère



STAGE D’ARTS PLASTIQUES

Fino a venerdì 28 ottobre 2022 dalle 9:30 alle 12.

Musée de Vence

2, place du frêne



VILLEFRANCHE-SUR-MER

ESPOSIZIONE DI JEAN-BAPTISTE BERNADET

Fino al 4 dicembre 2022

La esposizione "Plein Jour" invita a fare una passeggiata poetica nella Cittadella.

Chapelle Saint Elme

Citadelle Saint Elme

Place Emmanuel Philibert



CONFERENZE “LES MARDIS DE LA CITADELLE”

FINO ALL'11 APRILE 2023

Convegni con temi diversi.

Auditorium de la Citadelle

place Emmanuel Philibert