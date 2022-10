Ligue 1: il Monaco tenta la scalata, il Nizza rischia a Lorient. Momento decisivo per il Marsiglia in serie nera

Sono state disputate le due gare di Champions. Nel girone H il Paris Saint Germain ha avuto ragione del Maccabi (7 a 2) e nel girone D l'Eintracht ha superato il Marsiglia (2 a 1).

Oggi è la volta delle gare delle “altre coppe” europee

Europa League

Girone B: Fenerbahce – Rennes;

Girone G: Nantes – Qarabag;

Girone H: Ferencvaros – Monaco.

Conference League

Girone D: Nizza – Partizan.

Domani, terminata la scorpacciata di calcio continentale, torna nuovamente il torneo di Ligue 1 con la tredicesima giornata .

Venerdì 28 ottobre 2022 , l’anticipo sarà affidato all’incontro tra due squadre che stanno disputando un ottimo torneo: Tolosa – Lens. Un incontro che, nelle previsioni, pare corretto immaginare molto combattuto con la tripla d’obbligo. Il Lens, tornato al secondo posto in classifica in compagnia del Lorient, vanta la seconda miglior difesa del torneo, ma il suo attacco non è molto prolifico, mentre il Tolosa, decimo in classifica, ha già subito 20 reti, con una differenza reti negativa.

Sabato 29 ottobre 2022 sono in calendario due incontri che, almeno sulla carta, dovrebbero veder prevalere le formazioni di vertice: Paris Saint Germain – Troyes e Strasburgo – Marsiglia. A meno che l’impegno in Coppa non gioco loro qualche brutto scherzo. Il Marsiglia, dopo la terza sconfitta consecutiva è ora quinto in classifica, tallonato da Rennes e Monaco.

Tutte le altre gare si disputeranno domenica 30 ottobre .

Il Monaco riceverà l’Angers e, almeno sulla carta, dovrebbe avere vita facile, contro la squadra che occupa l’ultimo posto ed è reduce da quattro sconfitte consecutive.

Difficile trasferta per il Nizza, chiamato a compiere l’impresa, in casa del Lorient, in lunga serie positiva e che sta attraversato un momento particolarmente felice.