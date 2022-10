F1. Ferrari sottotono nelle qualifiche del Messico: solo settimo Leclerc, pole a Verstappen

Non parte sotto la migliore stella il weekend del centesimo Gran Premio in Formula 1 per Charles Leclerc. Il monegasco della Ferrari fa registrare un anonimo settimo tempo nelle qualifiche a Città del Messico, con una macchina nervosa e a tratti indomabile, sia per lui che per Sainz che non va oltre il quinto tempo. In mezzo a loro, l'Alfa Romeo motorizzata Ferrari di Bottas.

Max Verstappen non fa sconti a nessuno e centra la pole position a casa del suo compagno di squadra in Red Bull, il messicano Perez, quarto. Seconda e terza la Mercedes con Russell e Hamilton, che non ne avevano abbastanza per tenere il ritmo del campione del mondo ma sembra possano avere qualcosa in più di una Ferrari decisamente sottotono.