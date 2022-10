Il “lusso” attracca al porto di Nizza (Foto)

Per farsi un’idea della portata di quanto avvenuto al Porto di Nizza è sufficiente leggere il commento che Christian Estrosi ha postato su Twitter: “Che piacere essere sul Jacques Cartier in occasione del suo battesimo al Porto di #Nice06. Questa nave, dotata di tecnologie innovative ed ecocompatibili, trova posto in questo porto che voglio sia risolutamente rivolto al futuro e alle sue sfide. In un porto che proietteremo verso il futuro e le sfide della tutela ambientale, dove non desideriamo accogliere crociere sproporzionate.



Il Jacques Cartier è un gioiello dell'azienda Ponant, le cui navi imbarcano tutto ciò che costituisce l'arte di vivere francese, che si trova nei più grandi palazzi: mobili di alta gamma, cibo eccezionale e servizio di qualità”.

Più chiaro di così: Nizza si avvia a trasformare il proprio porto ed i lavori inizieranno con l’elettrificazione che costringerà i battelli che intendono ormeggiare a spegnere i motori e ad alimentarsi in modo pulito.

La trasformazione partirà ad inizio 2023 e gli interventi dureranno un anno: nel frattempo sarà avviata anche la trasformazione totale del Port Lympia.

Con il “battesimo” (così è stato definito il primo attracco a Nizza) del battello Jacques Cartier, della compagnia Ponant, inizia la trasformazione del porto e delle navi destinate ad essere accolte.

Il Jacques Cartier è lo stereotipo esatto di quello che Nizza “vuole” per il proprio porto: crociere di lusso, navi che non inquinano, “piacere ed eccellenza” coniugati insieme e il battello 5 stelle della Ponant incarna esattamente queste caratteristiche.

Lo ha ammesso lo stesso Presidente della società Ponant, Hervé Gastinel: "Quando ci fermiamo a Nizza, abbiamo rapporti con taxi, hotel, ristoranti e i nostri clienti sono desiderosi di divertirsi. Ai nostri clienti piace partire o arrivare a Nizza”.

Fin qui “la prima volta” a Nizza del Jacques Cartier, che ora sta facendo rotta verso il Qatar.

Pare logico chiedersi cosa sarà dei traghetti della Corsica Ferries che assicurano il collegamento con la Corsica e che consumano carburante anche quando sono attraccati al porto.

A questo interrogativo ha risposto a Nice Matin il “capo missione” della trasformazione del porto, Olivier Bettati: “Nessuno stop, ma il porto si limiterà ad ospitare navi non inquinanti. Non verrà fermato il collegamento marittimo con la Corsica, anche per ragioni di contiguità territoriale, ma costringeremo le compagnie di navigazione a convertirsi all’elettricità quando attaccano a Nizza. Vogliamo mettere le aziende di fronte alle proprie responsabilità”.