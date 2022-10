Alpes Maritimes: alla scoperta del territorio. Baisse de Peyrefique (Foto)

Un’escursione appena al di là del Colle di Tenda, salendo da Limonetto, in provincia di Cuneo, fino alle Baisse de Peyrefique è quella che ci propone, con le sue fotografie, Guglielmo Talarico. Foto sutunnali piuttosto inedite per chi era abituato, a fine ottobre, a ben altre temperature ed a ben diverse condizioni climatiche.

Da Limonetto (bar delle Marmotte), si percorre la strada ex militare che porta (9 km) alla Baisse de Peyrefique e, con altri 8 km, a Casterino.

Lungo l'itinerario si possono osservare ed ammirare fitti boschi di pino mugo ed uncinato e larici di grandi dimensioni.

Più che soddisfacente la segnaletica verticale con l'indicazione di tutte le mete che l'escursionista voglia raggiungere, quali la Rocca dell'Abisso, il Vallone di Caramagna, il Gias e la Baisse de Peyrefique, i due laghi di Peyrefique, il Colle dei Sabbioni e infine Casterino.

La strada "ex militare" é in ottime condizioni e consente ai francesi di poter accedere al versante italiano, in mancanza del ripristino del tunnel di Tenda e per non affrontare, in alternativa, la route dei 50 lacets ossia la via vecchia del Col di Tenda.

Lungo l'escursione ci si imbatte nell'edificio privato, situato nel Comune di La Brigue, denominato "Cabane Pastorale de l'Asile Arnaldi-La Giaura”, nonché l'imponente e cadente struttura dell'ex Ospedale militare "Spedalasso".

Anche il forte ottocentesco "Margheria" è degno di attenzione per la sua posizione strategica e panoramica, così come la meta dell'escursione, denominata Baisse de Peyrefique, con un panorama splendido.

Durata dell'escursione: andata (con calma) 3 ore e ritorno, utilizzando il medesimo percorso, altrettante, con dislivello insignificante.

La strada è in buono stato di manutenzione ed è percorribile sia con autoveicoli, sia con bici da sterrato.