“La Sonnambula” di Bellini all’Opéra di Nizza (Video)

L’Opéra di Nizza propone, i giorni 4, 6 e 8 novembre 2022 , “La Sonnambula” di Vincenzo Bellini, opera che debuttò al Teatro Carcano di Milano il 6 marzo 1831. Si tratta di una prestigiosa coproduzione fra il Théâtre des Champs-Elysées e la Semperoper Dresden, l’Opéra de Nice Côte d’Azur e il Metropolitan Opera de New York.





La Sonnambula

Una giovane che soffre di sonnambulismo viene abbandonata dal fidanzato quando si ritrova, a seguito di una crisi notturna, nella stanza di un altro uomo. Rolando Villazón rivisita con tenerezza questo grande classico del belcanto e ha in serbo alcune sorprese.

Per la sua Sonnambula, Bellini s’ispirò a una commedia del 1819 dei drammaturghi francesi Eugène Scribe e Casimir Delavigne, appena adattata in un balletto all'Opera di Parigi.

Con il suo prezioso senso della melodia, la struggente malinconia che caratterizza la sua arte e che ispirerà Chopin per i suoi famosi Notturni, il giovane compositore siciliano trova qui il linguaggio ideale per dipingere un’avventura piena di tenerezza e, a volte, di incomprensioni, tra Amina e Alvino.

Nella messa in scena, Rolando Villazón dà una lettura personale, ricca di fascino e poesia di un capolavoro senza tempo del belcanto.

Questa “nuova” Sonnambula é anche l'occasione per una coproduzione con tre delle più prestigiose istituzioni del panorama operistico internazionale: il Metropolitan Opera di New York, la Semperoper di Dresda e il Théâtre des Champs-Elysées.

Direction musicale: Giuliano Carella

Mise en scène: Rolando Villazón reprise par Jean-Michel Criqui

Décors: Johannes Leiacker

Chorégraphie: Philippe Giraudeau

Costumes: Brigitte Reiffenstuel

Lumières: Davy Cunningham

Vidéo: Renaud Rubiano

Studio Mirio / Innovative Visual Creations

Interpreti

Conte Rodolfo: Adrian Sâmpetrean

Teresa: Annunziata Vestri

Amina: Sara Blanch

Elvino: Edgardo Rocha

Lisa: Cristina Giannelli

Alessio: Timothée Varon

Chœur de l’Opéra de Nice

Orchestre Philharmonique de Nice