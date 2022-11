Nizza, il municipio scrive ai gestori dei locali pubblici: “Attenti a chi vendete alcolici da asporto”

Il disturbo della quiete pubblica e i problemi di ordine pubblico sono sempre più evidenti a Nizza, al punto che il comune è corso ai ripari.

Lo ha fatto con una lettera indirizzata ai gestori di locali e negozi che consentono l’asporto di bevande alcoliche, dopo aver rilevato, con cadenza ricorrente, disturbi dell'ordine pubblico commessi in prossimità di tali esercizi.



Che si tratti di persone in uno stato di evidente ubriachezza, assembramenti, comportamenti violenti o addirittura inappropriati, inquinamento acustico o danni, il danno alla tranquillità degli abitanti è evidente.



L'alcol è presente nel 30% delle condanne per violenza, nel 30% degli stupri, delle aggressioni e nel 30% degli incidenti stradali mortali e la città di Nizza è stata selezionata dalla Missione interministeriale di lotta contro la droga e i comportamenti da dipendenza ed è impegnata da 3 anni in un piano d'azione per combattere alcol, tabacco, cannabis.



E’ così stata inviata una lettera ai vari esercizi di vendita di bevande alcoliche per ricordare loro le normative vigenti, notificata da un agente di polizia municipale a ciascuno dei circa 700 locali identificati.

Dopo l’avvenuta notifica, possono essere avviati procedimenti contro i locali ed i negozi che non rispettano le norme, fino a giungere a chiusure amministrative anche di 3 mesi.



Fino ad ora, sono stati avviati due procedimenti contro ristoranti o bar che hanno ricevuto o servito persone palesemente ubriache che hanno poi provocato schiamazzi. Per uno di questi locali è stata ordinata una chiusura amministrativa di 15 giorni.



La lettera, che inseriamo al fondo di questo articolo , oltre che un richiamo alla legge è anche un richiamo perché tutti assumano le proprie responsabilità per prevenire forme di abusi che danneggiano il “bien vivre” di tutti.