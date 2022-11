Villanova Mondovì pronta per la 9ª edizione di "BEE - formaggi di montagna"

Gran finale per l'edizione "Peccati di Gola" 2022 che ha simbolicamente passato il testimone al Comune di Villanova Mondovì per la presentazione di "BEE - formaggi di montagna ".

Lo spazio Slow Food allestito in piazza mons. Moizo ieri, martedì 1° novembre, ha ospitato la conferenza stampa di presentazione dell'evento, arricchita da una degustazione di birra Alabuna e formaggi, condotta da una rappresentanza dell'Onaf (Associazione Nazionale Assaggiatori di Formaggi) e del birrificio villanovese.

A fare gli onori di casa Andrea Blangetti, consigliere di Slow Food Italia insieme a Roberto Costella, presidente Slow Food Piemonte e Valle d'Aosta.

A portare i saluti istituzionali della città di Mondovì il consigliere Erika Chiecchio, che ha ricordato come ci sia un fil rouge che unisce le due manifestazioni, legate dalla valorizzazione del cibo "pulito e giusto".

A presentare il ricco programma di "BEE 2022", che quest'anno ha calcato anche il palco di Terra Madre - Salone del Gusto di Torino (leggi qui), il vice sindaco e assessore alle manifestazioni Michele Pianetta: "Questa edizione di Bee, antica fiera di Santa Caterina per noi è l'edizione del bilancio. Una manifestazione che è stata ripensata e che è cresciuta insieme alla collaborazione con Slow Food, la Confraternita della Trippa e della Rustia, che ben rappresenta il nostro territorio. Quest'anno verrà poi riproposto lo show culinario in piazza della Rimembranza che vedrà protagonista lo chef stellato Andrea Larossa".

Oltre al vice sindaco erano presenti l'assessore alla cultura Francesca Vinai, l’assessore all’agricoltura Guido Preve e i referenti della Confraternita della Trippa con il Gran Maestro Superiore, Rino Penazzo.

Una bellissima vetrina promozionale che ci ha consentito di sintetizzare le peculiarità che da sempre contraddistinguono la manifestazione: dalla rassegna ovicaprina al Mercato del Gusto, dalla fiera mercatale allo show culinario stellato, senza dimenticare la dimensione culturale con diversi spettacoli musicali e teatrali.

Tante le iniziative in programma, a partire dall'11 novembre con "Aspettando BEE", "La giustizia dell'incontro": una serata di dialogo, al teatro Garelli, con Marta Cartabia, Adriana Faranda e Agnese Moro (leggi qui).

Le eccellenze del territorio saranno protagoniste poi, come spiegato da Blangetti, in una serata dedicata ai "presidi slow food" del Piemonte ospitata presso l'osteria Cavallo Rosso.

Non mancheranno ovviamente l'appuntamento con la 22^rassegna della pecora frabosana-roaschina e delle razze ovicaprine in piazza della Rimembranza, i laboratori creativi per i bambini all'interno di "BimbiBee" e domenica 20 novembre speciale appuntamento con la presentazione del libro "Una volta sola" con Mario Calabresi in dialogo con Cesare Martinetti, nella tensostruttura in piazza della Rimembranza.

IL PROGRAMMA

Extra Bee

venerdì 11 novembre ore 21 - Evento LA GIUSTIZIA DELL'INCONTRO un dialogo con Marta Cartabia, Adriana Faranda e Agnese Moro, teatro civico Garelli

- Evento LA GIUSTIZIA DELL'INCONTRO un dialogo con Marta Cartabia, Adriana Faranda e Agnese Moro, teatro civico Garelli mercoledì 16 ore 21 - Spettacolo MA LEOPARDI ODIAVA LA MINESTRINA.?. ........ MUSICABEE con CanzoneTeatro, teatro civico Garelli

Spettacolo MA LEOPARDI ODIAVA LA MINESTRINA.?. ........ MUSICABEE con CanzoneTeatro, teatro civico Garelli giovedì 17 ore 20 - Serata degustazione STORIE E CIBI DELLA TRADIZIONE, Società Operaia di Mutuo Soccorso

Serata degustazione STORIE E CIBI DELLA TRADIZIONE, Società Operaia di Mutuo Soccorso venerdì 18 ore 19

Festa del benvenuto! LE NUOVE CITTADINANZE ITALIANE ore 20

Laboratorio di degustazione CULTURA BIRRAIA BELGA con Flavio Dacomo, Draught Master Italia 2022 ore 21,30

BEE(R) FEST con Ritual Cafè, Melomangio e La Banda di Des a seguire Dj set con DJ KOKI E I SUOI VINILI DAGLI ANNI 50 A OGGI - MUSICABEE, struttura coperta piazza Filippi

Anteprima BEE sabato 19 novembre 2022

presso struttura coperta piazza della Rimembranza:

ore 14,30 Premiazione 21° CONCORSO "PRESEPI IN GROTTA" a cura dell'associazione turistico-culturale Grotta dei Dossi

ore 15 Lettura animata AMICI PER SEMPRE?!

ore 16 Laboratorio creativo | ROMPISCATOLE a cura dell'associazione // Girasole

ore 16,30 Incontro BANDIERA BIANCA: IL CORAGGIO DI PENSARE con Matteo Saudino (Barbasophia)

ore 18 Inaugurazione BEE

ore 20,30 A cena con I PRESIDI SLOW FOOD DEL PIEMONTE osteria Cavallo Rosso

domenica 20 novembre

dalle ore 8,30

22^ rassegna della pecora frabosana-roaschina e delle razze ovicaprine, piazza della Rimembranza

Mercato del Gusto Slow Food A SPASSO TRA ECCELLENZE corso Marconi, via Roma, via XX Settembre

Fiera mercatale di Santa Caterina, corso Marconi

ore 9,30 Colazione con Slow Food CASTAGNE BIANCHE AL LATTE, piazza della Rimembranza

ore 10 La Tua Rosa I NUOVI FIORI DI VILLANOVA. Il benvenuto ai nuovi nati, giardini pubblici corso Marconi

dalle ore 10 Spazio bimbi PRONTI, GIOCO... VIA!.. a cura di Confcommercio Monregalese, via Eula

10,30 Laboratorio creativo MANI IN PASTA, a cura del Pastificio Michelis struttura coperta piazza Filippi

ore 11 Presentazione libro UNA VOLTA SOLA. Storie di chi ha avuto il coraggio di scegliere (Strade blu, Mondadori) con Mario Calabresi in dialogo con Cesare Martinetti (La Stampa), struttura coperta piazza della Rimembranza

dalle ore 11

Mangiare in piazza con gustosi menu self-service struttura coperta in piazza Filippi

I mundaj degli Alpini piazza della Rimembranza

ore 13 Show culinario LA CUCINA DI Andrea Larossa, struttura coperta piazza della Rimembranza

ore 15 Laboratorio creativo CERAMICANDO, a cura di Ceramica Besio 1842, struttura coperta piazza della Rimembranza

ore 16

Incontro STORIE DI UOMINI E DI FORMAGGI, Degustazione guidata di formaggi ovicaprini e racconti di agricoltura eroica a cura di Coldiretti Cuneo e Campagna Amica con la collaborazione di ARA Piemonte struttura coperta piazza della Rimembranza

Spettacolo LILUMANIA con i Trelilu..in piazza Filippi

ore 16,30 Laboratorio creativo A MENTE APERTA, a cura di Nicaele Turco, struttura coperta piazza della Rimembranza

IN CODA A BEE

lunedì 21 ore 21 - 3° PREMIOBEE ad Andrea Parodi, alpinista e scrittore in collaborazione con il CA/ - Sezione di Mondovi, teatro civico Garelli

sabato 26 ore 21 - Concerto REWIND con la Filarmonica Villanovese, teatro civico Garelli