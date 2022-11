Che fare in Costa Azzurra?

Sono tante le mostre, le manifestazioni e le iniziative in programma nei prossimi sette giorni nelle località della Costa Azzurra e nel Principato di Monaco.

ANTIBES

Jammin'Juan

Fino al 4 Novembre

À Palais des Congrès

Catégories: Musique, Jazz/Blues, Concerts, Tout public

Mots clés: Concert, Tout public, Musique



Jammin’Juan, la nouvelle vague de jeunes talents !

Jeudi 3 novembre

Les showcases dès 14h : Ariel Bart; Magi Aleksieva MEY; Adrien Brandeis Quartet; David Laborier NE:X:T; François Poitou & Pumpkin; Daniel Garcìa Trio

21h, sur la grande scène : Meddy Gerville Trio

22h45, After Golden Rooftop: Coccolite

Vendredi 4 novembre

Les showcases dès 14h : Wadji Riahi Trio; Ernesto Montenegro Quintet; DAÏDA; Monsieur MÂLÂ; Martin Salemi Trio; Tal Gamlieli Trio

21h, sur la grande scène : Espen Berg « Water Fabric »

22h45, After Golden Rooftop : Ishkero

Palais des Congrès



"La vie est une fête"

Dal 3 Novembre al 5 Novembre 2022 ore 20,30 anche ore 18 il sabato

Théâtre Le Tribunal,

5 Place Amiral Barnaud.



Le Cid

Event options

Le Cid

Du 4 Novembre jusqu'au 6 Novembre

À Théâtre Antibéa (Antibéa Comédie d'Antibes)

Catégories: Théâtre, Théatre, Tout public

Mots clés: Tout public, Spectacle, Théâtre



Fêtes des châtaignes du Safranier

Sabato 5 Novembre

Place du Safranier



Exposition "Plantu Morceaux choisis"

Event options

Exposition "Plantu Morceaux choisis"

Fino al 6 Novembre

À Musée Peynet et du dessin humoristique

Catégories: Musées, Musées, Expositions, Tout public

Mots clés: Exposition, Tout public, Dessin



Exposition "Plantu Morceaux choisis"

Fino al 30 novembre 2022

Musée Peynet et du Dessin humoristique, Place nationale

Fermé les lundis et le 1er novembre.

Ouvert de 10 h à 12h50 et de 14h à 18h jusqu'à fin octobre.

Ouvert de 10h à 17h en novembre.



Exposition "La Main"

Event options

Exposition "La Main"

Fino al 31 Dicembre 2022

À Médiathèque Albert Camus

Catégories: Médiathèque, Expositions, Tout public

Mots clés: Exposition, Tout public, Accès libre, Dessin



Exposition "La Main" par Ronald Curchod

Fino al 31 dicembre 2022

Médiathèque Albert Camus



CAGNES SUR MER

PROGRAMMATION CASINO TERRAZUR, SPETTACOLO

FINO AL 7 APRILE 2023

CABARET - CLARA MORGANE

18/11/2022 - 20:00 à 22:00 - SYLVIE VARTAN

20/01/2023 - 20:00 à 22:00 - THE BEATLES FACTORY

03/02/2023 - 20:00 à 22:00 - CHIMENE BADI - CHANTE PIAF

31/03/2023 - 20:00 à 22:30 - PULSE

07/04/2023 - 20:00 à 22:00 - ZIZE - LA FAMILLE, MAMMA MIA !!!

Casino Terrazur

421 avenue de la Santoline

Polygone Riviera



CANNES

CONCERT, ANA CARLA MAZA QUARTET

Giovedì 3 novembre 2022 ore 19,30

Théâtre Alexandre III

19 boulevard Alexandre III



VISITE GUIDÉE - ORSTEN GROOM, LIMBE [LE VROI DANS LA NUIT]

Giovedì 3 novembre 2022 ore 15 e 16

Suquet des Artistes

7 rue Saint-Dizier



SPECTACLE Conte L'HISTOIRE DE PETIT K

Giovedì 3 novembre 2022 ore 14

Horaire(s) : 14h

Studio 13 / C'Picaud

23 avenue du Docteur Picaud



SPECTACLE DOROTHY ET LE PAYS MAGIQUE

Giovedì 3 novembre 2022 ore 10, 14,30 e 16,30

Salle Le Raimu

Chemin de la Borde



FESTIVAL, P'TITS CANNES À YOU 2022

Fino a venerdì 4 novembre 2022

Théâtre de la Licorne

25 avenue Francis Tonner



CONCERT DIVERTIMENTO

Concert symphonique

Sabato 5 novembre 2022 ore 20

Palais des festivals et des congrès - Théâtre Claude Debussy

1 boulevard de la Croisette



SPECTACLE SIESTE MUSICALE

Sabato 5 novembre 2022 ore 15

Médiathèque Ranguin

19 avenue Victor Hugo

Espace Ranguin



"JE PRÉFÈRE QU’ON RESTE AMIS" ET "FAMILY CIRCUS"

Sabato 5 novembre 2022 ore 18,30 e 20,30

Collège International de Cannes

1 avenue Alexandre Pascal



EXPOSITION, DINOSAURS WORLD

Fino a domenica 6 novembre

Lun - ven : de 14h à 18h

Sam - dim : de 10h à 12h30 et de 14h à 18h

Piste d'athlétisme - Stade Pierre de Coubertin

5 avenue Pierre de Coubertin



CONFÉRENCE MOLIÈRE, COURTISAN OU RÉVOLUTIONNAIRE ?

Lunedì 7 novembre 2022 ore 18,30

Espace Miramar

35 rue Pasteur



EXPOSITION AU FIL DE L'ÎLE, UN ARCHIPEL IMAGINÉ

Fino al 13 novembre 2022

Horaire(s) :

Juin à septembre : tous les jours de 10h à 17h45

Octobre et novembre : du mardi au dimanche de 10h30 à 13h15 et de 14h15 à 16h45

Fermé les 1er et 11 novembre 2022

Musée du Masque de fer et du Fort Royal

Île Sainte-Marguerite



EXPOSITION SI TAHITI M'ÉTAIT CONTÉE

Fino a domenica 13 novembre 2022

Musée des explorations du monde

Place de la Castre - Le Suquet



EXPOSITION AGNÈS VARDA - PLAGES, CABANES ET COQUILLAGES

Fino a domenica 20 novembre 2022

La Malmaison, 47 La Croisette, Cannes



EXPOSITION, DE LA TERRE JUSQU'AU CIEL

Fino al 30 novembre 2022

Dalle 10 alle 18 e fino alle 19h il venerdì

Médiathèque Ranguin

19 avenue Victor Hugo

Espace Ranguin



CONCERT C'PICAUD - MUSIQUES ACTUELLES - AUTOMNE 2022

Fini a sabato 3 dicembre 2022

Horaire:21h

Studio 13 / MJC Picaud

23 avenue du Docteur Picaud



EXPOSITION, ORSTEN GROOM, LIMBE

Fino all'11 dicembre 2022

Horaire(s) :

Juillet et août :

- Tous les jours de 10h à 18h

À partir de septembre :

- Du mardi au vendredi de 13h à 17h

- Samedi et dimanche de 10h à 13h et de 14h à 18h

Suquet des Artistes

7 rue Saint-Dizier



SPECTACLE SAISON DES SPECTACLES DU PALAIS DES FESTIVALS 2022/2023

Fino al 30 aprile 2023

https://www.palaisdesfestivals.com/



EXPOSITION, UN PALAIS POUR UN FESTIVAL : DU CASINO MUNICIPAL AU PALAIS DES FESTIVALS ET DES CONGRÈS

Fino a sabato 3 giugno 2023

Lundi au vendredi : de 13h30 à 17h

Espace Calmette - Archives contemporaines

18 rue Docteur Calmette



CARROS

GAÏA 2.0, DANZA

Mercoledì 9 novembre 2022

Orari di apertura il mercoledì dalle 20 alle 21.

Salle Juliette Gréco

5 bis Boulevard de la Colle Belle



EXPOSITION, UN PALAIS POUR UN FESTIVAL : DU CASINO MUNICIPAL AU PALAIS DES FESTIVALS ET DES CONGRÈS

1946-1982

Fino a sabato 3 giugno 2023

Horaire(s) :

Lundi au vendredi : de 13h30 à 17h

Espace Calmette - Archives contemporaines

18 rue Docteur Calmette



EZE

EXPOSITION TATIANA ROMANOVA

Fino a lunedì 7 novembre 2022.

Èze



LEVENS

Exposition le château des enchantements

Fino al 14 novembre

Aperto tutti i giorni dalle 10 alle 12 e dalle 14 alle 18, ad eccezione del martedì

Musée Jean Cocteau, le Bastion

Quai Napoléon III



MENTON

Visite guidée éclair: La Salle des Mariages de Jean Cocteau

Giovedì 3 novembre 2022 ore 14,30

Lunedì 7 novembre 2022 ore 15,45

Mairie

17 Rue de la République



Visite Guidée: rando-patrimoine, le Boulevard de Garavan

Giovedì 3 novembre 2022 ore 10

Entrée principale du cimetière du vieux-château, montée du souvenir



Visite guidée: Le Jardin Fontana Rosa

Venerdì 4 novembre 2022 ore 10

Lunedì 7 novembre 2022 ore 10

Jardin Fontana Rosa

6 Avenue Blasco Ibanez



Visite guidée Les Ruelles de l’histoire

Sabato 5 novembre 2022 ore 14,30

Martedì 8 novembre 2022 ore 14,30

Parvis de la Basilique St Michel



Visite guidée : Le Bastion, Musée Jean Cocteau

Musée testament de l'artiste Jean Cocteau

Sabato 5 novembre 2022 ore 10

Lunedì 7 novembre 2022 ore 14,30

quai Napoléon III



Visite guidée : la Chapelle des Pénitents Noirs

Mercoledì 9 novembre 2022 ore 14,30

Rue du général Galliéni



Rando-patrimoine : le quartier des Terres Chaudes

Mercoledì 9 novembre 2022 ore 10

Palais de l'Europe

Avenue Boyer, 06500 Menton



Exposition le château des enchantements

Fino al 14 novembre

Aperto tutti i giorni dalle 10 alle 12 e dalle 14 alle 18, ad eccezione del martedì

Musée Jean Cocteau, le Bastion

Quai Napoléon III



Exposition « Les traces de leur fondatrices » presentata dalle Sœurs Missionnaires Catéchistes du Sacré-Cœur.

Exposition jusqu’au 22 novembre

Fino al 22 novembre 2022

L'Odyssée Bibliothèque Municipale (Palais de l'Europe)

8 avenue Boyer 06500 Menton



MONACO

Teatro - "Open door stagione 2022-2023"

Da giovedì 3 a sabato 5 novembre alle 20, domenica 6 novembre alle 16.30.

Théâtre des Muses

45, boulevard du Jardin



Exhibition - "Monaco Gardens in Bloom"

Fino a sabato 5 novembre 2022, dalle 14.30 alle 18.30

Maison de France

42, rue Grimaldi



Mostra - "Florilegio dei Giardini di Monaco

Fino a sabato 5 novembre 2022, dalle 14.30 alle 18.30 (chiuso la domenica e il lunedì), Maison de France

Dalle 14.30 alle 18.30

Maison de France

42, rue Grimaldi



Concerto- Musica da Camera

Domenica 6 novembre 2022 alle 15

Stagione 22/23 dell'Orchestra Filarmonica di Monte-Carlo, Sotto la Presidenza di S.A.R. la Principessa di Hannover - Musica da Camera con Daniel Lozakovich (violino), Stanislav Soloviev (pianoforte), Sibylle Duchesne (violino), François Duchesne e Raphaël Chazal (viola), Alexandre Fougeroux e Florence Leblond (violoncello). in programma: Tchaïkovski, Chausson e Ravel.

Salle Garnier de l'Opéra de Monte-Carlo

Place du Casino



Teatro - "Fratello(i)"

Martedì 8 novembre 2022 alle 20

Un'avventura intrisa di passione e nostalgia, di risate e lacrime. Una storia di amicizia che assomiglia a una bella storia d'amore. Spettacolo di Clément Marchand con Jean-Baptiste Guinchard e Guillaume Tagnati. Questo spettacolo è uno dei vincitori del Festival Découvertes de la Création Théâtrale 2022.

Théâtre Princesse Grace

12, avenue d'Ostende



Tutta l'Arte del Cinema - "L'Inconnu de Shandigor (ndt, titolo italiano "La vergine di Shandigor"

Martedì 8 novembre 2022 alle 20

Film restaurato - L'Inconnu de Shandigor (ndt, titolo italiano "La vergine di Shandigor") di Jean-Louis Roy (1968), alimentato dalle mitologie care al mondo dei fumetti, Shandigor porta in scena un ballo di spionaggio deliziosamente parodistico. Una perla rara. Organizzato dall'Istituto Audiovisivo di Monaco in collaborazione con la Cinémathèque-Suisse.

Théâtre des Variétés

1, boulevard Albert Ier



Concerto - "Joshua Redman, Brad Mehldau, Christian Mcbride, Brian Blade – A Moodswing Reunion"

Mercoledì 9 novembre 2022 alle 20.30, Opéra di Monte-Carlo - Salle Garnier

Monte-Carlo Jazz Festival 2022 - MoodSwing, l'album del 1994 del primo quartetto di Joshua Redman, è un sorprendente cocktail che riunisce quattro musicisti (al sassofono: Joshua Redman, al pianoforte: Brad Mehldau, al basso: Christian McBride e alla batteria: Brian Blade) che si sono rapidamente fatti strada nel mondo musicale.

Salle Garnier de l'Opéra de Monte-Carlo

Place du Casino



Event - "Monaco Funfair"

Fino al 19 novembre 2022

Port Hercule de Monaco



Attività - "Luna park di Monaco"

Fino a sabato 19 novembre 2022, Port Hercule, Monaco

Ritrovate le vostre giostre preferite, per non dimenticare, per i più golosi le crêpes, i waffle e le mele caramellate da gustare. A cura del Comune di Monaco.

Port Hercule de Monaco



Exhibition - "Polar Encounters"

Fino al 20 Novembre 2022,

Exhibition by Monegasque artist Michel Aubéry, under the High Patronage of H.S.H. Prince Albert II.

Museo oceanografico di Monaco

Avenue Saint-Martin



Mostra - "Alberto I Insolito"

Fino a martedì 22 novembre 2022, Galerie des Pêcheurs

Mostra fotografica a cura della Direzione degli Affari Culturali

Galerie des Pêcheurs

4, avenue Saint-Martin



MONACO ON STAGE - 100 anni di concerti a Monaco

Fino a sabato 31 dicembre 2022, dalle 13 alle 19,

Chi non ha mai sognato di addentrarsi nelle quinte di un sala da concerti? Questa l'esperienza che propone questa mostra, dando modo ai visitatori di passare dall'altra parte dello specchio.

Salle d'Exposition du Quai Antoine Ier

4, quai Antoine Ier



Mostra - Newton, Riviera

Fino a mercoledì 23 novembre 2022,

Mostra - Newton, Riviera

Nuovo Museo Nazionale di Monaco – Villa Sauber

17, avenue Princesse Grace



Exposition "Cinémato !"

Fino al 30 dicembre 2022, du lundi au vendredi de 10h à 17h30 (17h le vendredi),

Istituto audiovisivo di Monaco

L'Engelin



Mostra - "Da un mondo all'altro, dal visibile all'invisibile"

Fino a sabato 31 dicembre 2022, Museo di Antropologia Preistorica

La mostra temporanea "Da un mondo all'altro, dal visibile all'invisibile", invita il pubblico a scoprire collezioni inedite e originali conservate, talvolta da più di cent'anni, dal Museo di Antropologia preistorica di Monaco.

Da mercoledì 1 giugno a sabato 31 dicembre 2022

Museo di Antropologia preistorica

56 bis, boulevard du Jardin Exotique



NIZZA

FACE À FACE / LA SONNAMBULA, CONFERENZA

Giovedì 3 novembre 2022

Orari di apertura alle 18.

L'Artistique

27 Boulevard Dubouchage



DUTRONC & DUTRONC, CONCERTO

Venerdì 4 novembre 2022

Orari di rappresentazione il venerdì alle 20.

Palais Nikaïa

163 boulevard du Mercantour



STAGE D’ARTS PLASTIQUES

FINO A 04 NOVEMBRE 2022

Orari di apertura il mercoledì, giovedì e venerdì dalle 14 alle 18.

Tecniche di illustrazione: disegno, inchiostro, acquerello, matite colorate, pennarelli, pennarelli ad alcool, posca, gouache.

Atelier Le Petit Pan de Mur Jaune

3 rue Saint-Joseph



COURS DE CUISINE – PARENTS / ENFANTS

Sabato 5 novembre 2022, Orari di apertura dalle 15:30 alle 16:30.

MENU' del 22 ottobre 2022

Mummie di Halloween

MENU' del 5 novembre 2022

Crocchette di tonno

Cuisine sur Cours Atelier Gastronomique

75 av Borriglione



LES RENDEZ-VOUS DU JARDIN, CONFERENZA

FINO AL 5 NOVEMBRE 2022

Orari di apertura il sabato alle 11.

Rinviata in caso di maltempo .

I sabati 29 ottobre e 5 novembre alle 11, partecipate ai processi di grandi personaggi in presenza di un avvocato e di un attore della compagnia TNN.

Promenade du Paillon



SALON TERRAVINI NICE

Dal venerdì 4 a domenica 6 novembre 2022.

La fiera di quest'anno riunirà 150 espositori ed è riservata esclusivamente a viticoltori, agricoltori e trasformatori gastronomici.

Nice Acropolis

1 Esplanade Kennedy



VISITES GUIDÉES INDIVIDUELLES – ADULTES & ADOLESCENTS

FINO AL 06 NOVEMBRE

Ogni giorno

Musée national Marc Chagall

Avenue du Docteur Ménard



BLABLA DRIVE – JÉRÔME PAQUATTE, TEATRO

FINO AL 6 NOVEMBRE 2022

Orari di rappresentazione il giovedì, venerdì e sabato alle 19:30. Il domenica alle 16.

Dal giovedì 3 a domenica 6 novembre 2022

Orari di rappresentazione il giovedì, venerdì e sabato alle 19:30. Il domenica alle 17:30.

Questa commedia elettrica è ricca di colpi di scena e rivelazioni esplosive!

Durante uno sciopero nazionale della SNCF, Marie-Thérèse de Lacroix, ex suora dai principi molto rigidi, lascia Parigi per Biarritz con la sua Citroën 2CV chiamata "Titine".

Attraverso un sito web di car pooling, prende come passeggeri Charlotte Kervanec, una donna bretone dal carattere forte, e Barbara Pink, un'ex star dei reality piuttosto ingenua. L'atmosfera nell'auto diventa rapidamente elettrica...

Ci sono alti e bassi e rivelazioni esplosive, per non parlare della polizia alle calcagna.

Una cosa è certa: non hanno raggiunto la loro destinazione!

Théâtre de la Comédie de Nice

12 rue Auguste Gal



L’HEUREUX ÉLU – STÉPHANE KHÉDIM, TEATRO

Da venerdì 4 a domenica 6 novembre 2022

Orari di rappresentazione il venerdì e sabato alle 21. Il domenica alle 16.

Théâtre de l'Eau Vive

10 bd Carabacel



STAND DOWN COMEDY, SPETTACOLO

Sabato 5 novembre 2022

Orari di rappresentazione alle 20:30.

Théâtre de la Cité

3 rue Paganini



LA POLITIQUE DE BAYREUTH, CONFERENZA

Sabato 5 novembre 2022

Orari di rappresentazione alle 15.

Relatore Michel Onfray.

Filosofo, scrittore, saggista e polemista.

Opéra Nice Côte d'Azur

4/6 rue Saint-François de Paule



CHAGALL EN MUSIQUE #1, CONCERTO

Sabato 5 novembre 2022

Orari di rappresentazione alle 20.

Musée National Marc Chagall

36 av Docteur Ménard (angle bd de Cimiez)



MICHAËL SABUCO DANS YEPAAA !, ONE MAN SHOW / ONE WOMAN SHOW

Sabato 5 novembre 2022

Orari di rappresentazione alle 21.

Théâtre de l'Impasse

4 ruelle Saint-André



SPYURQ MUSIC CELEBRATION, CONCERTO

Domenica 6 novembre 2022

Orari di rappresentazione alle 18.

Palais Nikaïa

163 boulevard du Mercantour



LIVRES EN ÉDITIONS LIMITÉES, ESPOSIZIONE

Fino al 7 novembre 2022

Mostra aperta tutti i giorni tranne il martedì.

Dal 2 maggio al 31 ottobre: dalle 10 alle 18

Dal 1 novembre al 30 aprile: dalle 10 alle 17.

Musée national Marc Chagall

Avenue du Docteur Ménard



SOTTOVOCE, CONCERTO

Lunedì 7 novembre 2022

Orari di rappresentazione alle 12:15.

Cast:

Mezzo-soprano Cristina Greco - Violino Orgesa Dylgjeri - Pianoforte Roberto Galfione.

Alexandre Tansman Cinque pezzi per violino e pianoforte - Nadia Boulanger Soir d'hiver - Maurice Ravel Quattro canzoni popolari - Manuel de Falla Suite populaire espagnole - Roman Ryterband Tre ballate ebraiche - Maurice Ravel Due melodie ebraiche - Maurice Ravel Cinque melodie popolari greche.

Opéra Nice Côte d'Azur

4/6 rue Saint-François de Paule



VESSELIN STANEV – RÉCITAL DE PIANO, CONCERTO

Lunedì 7 novembre 2022

Orari di rappresentazione alle 20.

Il pianista Vesselin Stanev, originario di Varna (Bulgaria), si è formato all'Accademia di Musica di Sofia e poi con Dmitri Bashkirov al Conservatorio Tchaikovsky di Mosca.

Nice Acropolis

1 Esplanade Kennedy



LA SONNAMBULA – VINCENZO BELLINI, OPERA

FINO ALL'8 NOVEMBRE 2022

Orari di rappresentazione il martedì e venerdì alle 20. Il domenica alle 15.

Opéra Nice Côte d'Azur

4/6 rue Saint-François de Paule



LA DERNIÈRE LETTRE, TEATRO

Da martedì 8 a mercoledì 9 novembre 2022

Orari di rappresentazione alle 20.

La Cuisine

Route de Grenoble



AFTERWORK / FOYER DE L’OPÉRA #2, CONCERTO

Mercoledì 9 novembre 2022

Orari di rappresentazione alle 19.

Opéra Nice Côte d'Azur

4/6 rue Saint-François de Paule



« TOUT SUR L’AMOUR… ET UN PEU PLUS » D’ALLA VOSTRYAKOVA, ESPOSIZIONE

FINO AL 13 NOVEMBRE 2022

Galerie Lou Babazouk

8 rue de la Loge

5 rue Benoit Bunico



EXPOSITION D’ARNAUD SAVARY, ESPOSIZIONE

FINO AL 13 NOVEMBRE 2022

Galerie Lou Babazouk

8 rue de la Loge

5 rue Benoit Bunico



« TOUT SUR L’AMOUR… ET UN PEU PLUS » D’ALLA VOSTRYAKOVA, ESPOSIZIONE

FINO AL 13 NOVEMBRE 2022

Galerie Lou Babazouk

8 rue de la Loge

5 rue Benoit Bunico



EXPOSITION – RÊVERIES SUR LA CÔTE D’AZUR DE JACQUES CORDIER

FINO AL 20 NOVEMBRE 2022

Musée Masséna

Palais Masséna

65 rue de France



TÊTE-À-TÊTE AVEC… MOLIÈRE – L’ILLUSTRE INCONNU – EMMANUELLE LORRE, TEATRO

Fino a domenica 20 novembre 2022.

Giovedì 17 e venerdì 18 - ore 20.30

Sabato 19 - ore 17.30

Domenica 20 - ore 16.00.

Da giovedì 1° a domenica 4 dicembre 2022.

Giovedì 01 e venerdì 02 - ore 20.30

Sabato 03 - 17:30

Domenica 04 - 16h00.

Da giovedì 16 a domenica 19 febbraio 2023.

Giovedì 16 e venerdì 17 - ore 20.30

Sabato 18 - ore 17.30

Domenica 19 - ore 16.00.

Un'immersione nella vita movimentata, nell'opera straordinaria e nella forte personalità di uno dei più grandi scrittori della cultura francese.

A più di 300 anni dalla sua morte fisica, lo spirito del drammaturgo infesta ancora il palcoscenico con brio.

Innamorata della lingua di Molière, appassionata di storia e letteratura, Emmanuelle Lorre ha un intimo appuntamento con Jean-Baptiste Poquelin. Dalla casa del Pavillon des singes, alla corte del Re Sole, passando per la prigione di Chatelet e i sentieri delle province francesi, l'attrice ci offre una conferenza-performance ricca di emozioni e scoperte. Scene di vita quotidiana, aneddoti ed estratti dall'opera del grande commediografo, che ci mostrano la Francia radiosa del XVII secolo e ci aprono una finestra sui misteri dell'immaginazione di Molière.

Théâtre de la Libé

1 bis rue Vernier



LE CRIME DU LORIENT-QUIMPER, TEATRO

FINO AL 17 DICEMBRE 2022

Orari di rappresentazione il sabato alle 19.

Théâtre de l'Impasse

4 ruelle Saint-André



JIVÉJIGO

FINO AL 2 DICEMBRE 2022

4 novembre 2022 alle 20:30

2 dicembre 2022 alle 20:30.

Una volta al mese, dal 2005, gli scatenati comici della lega di improvvisazione teatrale CountaBlaBla vi propongono Jivéjigo.

In questo spettacolo di improvvisazione in cui l'interazione con il pubblico è il motore della serata, quattro comici improvvisano le storie più inaspettate sulla base di sfide imposte da un presentatore che si affida alla partecipazione attiva del pubblico per lanciare parole al volo. Quindi, venite con le vostre idee... I CountaBlaBla risponderanno con i loro!

Théâtre de l'Impasse

4 ruelle Saint-André



VISITE GRATUITE POUR LES ENFANTS

FINO AL 06 NOVEMBRE 2022

Il bambino deve avere 12 anni o meno e deve essere accompagnato da un adulto pagante.

Questa offerta non si applica ai gruppi.

Les Trains Touristiques de Nice by France Voguette

Promenade des Anglais



JEAN-LUC VERNA – VOUS N’ÊTES PAS UN PEU BEAUCOUP MAQUILLÉ ? – NON.

FINO AL 07 GENNAIO 2023

Espace à vendre

10 rue Assalit



BLANCS – YOSEF JOSEPH DADOUNE, ESPOSIZIONE

FINO AL 12 NOVEMBRE 2022

Orari di apertura il martedì, mercoledì, giovedì, venerdì e sabato dalle 14 alle 19.

Galerie Eva Vautier

2 rue Vernier Quartier Libération



CINÉ-MARDIS – PROGRAMME D’OCTOBRE À DÉCEMBRE 2022, PROIEZIONE CINEMATOGRAFICA

FINO A 13 DICEMBRE 2022

31 rue Louis de Coppet



EXPOSITION : BLITZ ORIGINES

FINO AL 23 DICEMBRE 2022

ogni giorno

Bibliothèque Louis Nucera

2 Place Yves Klein



LES ATELIERS FAMILLE

FINO AL 31 DICEMBRE 2022

Atelier Le Petit Pan de Mur Jaune

3 rue Saint-Joseph



DONT ACTE, ESPOSIZIONE

Fino al 31 dicembre 2022

Dalle 10 alle 12:30 e dalle 13:30 alle 18.

Chiuso: martedì tutto il giorno.

Musée International d'Art Naïf Anatole Jakovsky

Château Sainte-Hélène

Avenue de Fabron



VILLE SONGE. INTERVENTION IN SITU DE FLORA MOSCOVICI - ESPOSIZIONE

Fino al 31 dicembre 2022

Dal 2 maggio al 31 ottobre: tutti i giorni tranne il lunedì dalle 10 alle 18

Dal 1° novembre al 30 aprile: tutti i giorni tranne il lunedì dalle 11 alle 18.

Musée d'Art Moderne et d'Art Contemporain

Place Yves Klein

Promenade des Arts



BOXE – L’APPEL DU RING - ESPOSIZIONE

Fino al 3 GENNAIO 2023

Tutti i giorni dalle 10 alle 18, da aprile a settembre.

Da martedì a domenica, dalle 11 alle 17, da ottobre a marzo.

Musée National du Sport

Boulevard des Jardiniers - Stade Allianz Riviera



JEAN-LUC VERNA – VOUS N’ÊTES PAS UN PEU BEAUCOUP MAQUILLÉ ? – NON. ESPOSIZIONE

FINO AL 07 GENNAIO 2023

Espace à vendre

10 rue Assalit



ARTEMISIA, ESPOSIZIONE

FINO AL 9 GENNAIO 2023

Chiuso il martedì.

Dalle 10.00 alle 18.00.

Mostra nell'ambito della Biennale delle Arti di Nizza.

Palais Lascaris

15 rue Droite



FLEURAISONS BAROQUES, ESPOSIZIONE

FINO AL 9 GENNAIO 2023

Chiuso il martedì.

Dalle 10.00 alle 18.00.

Mostre nell'ambito della Biennale delle Arti di Nizza.

Palais Lascaris

15 rue Droite



EXPOSITION : VINCENT MUNIER – LES 3 PÔLES

FINO AL 15 GENNAIO 2023

Musée de la Photographie Charles Nègre

1 place Pierre Gautier



EXPOSITION HOKUSAI – VOYAGE AU PIED DU MONT FUJI

FINO AL 29 GENNAIO 2023

Chiuso il martedì.

Musée des Arts asiatiques

405 Promenade des Anglais

Arénas



EXPOSITION – “ON SE RETROUVE CHEZ TOI” D’AGNÈS THURNAUER

FINO AL 1° FEBBRAIO 2023

Musée Matisse

164 avenue des Arènes de Cimiez



RENE KOPELMAN – MODÈLES MARINS. DESSINER LA RÉGÉNÉRATION, ESPOSIZIONE

FINO AL 02 APRILE 2023

Musée d'Art Moderne et d'Art Contemporain

Place Yves Klein

Promenade des Arts



SAINT ETIENNE DE TINEE

UN AUTOMNE À SAINT ETIENNE DE TINÉE ET AURON, FESTIVAL

FINO AL 06 NOVEMBRE 2022, ogni giorno dalle 9 alle 17.

Vivete l'autunno a Saint Etienne de Tinée. Arrampicata, sala polivalente, bosco dei folletti, cani rando, cinema, laboratori creativi, mountain bike elettrica, visite al patrimonio, golf, mediateche e tennis

31 ottobre Halloween a St Etienne de Tinée e Auron

Auron

Village de Saint Etienne de Tinée



SAINT-MARTIN-VÉSUBIE

HAPPY HALLOWEEN AU PARC ALPHA

FINO AL 06 NOVEMBRE 2022

due laboratori dalle 10.00 alle 12.00 e dalle 14.00 alle 16.00: Pozione magica e make-up

Parc Alpha

D89 Chalet d'accueil du Boréon



POOL PARTY- VESUBIA MOUNTAIN PARK

Venerdì 4 novembre 2022 dalle 19 alle 21:30.

Vesubia Mountain Park

Allées du Docteur Fulconis



VENCE

CONFÉRENCES – UNIVERSITÉ DANS LA VIE DU PAYS VENÇOIS

FINO AL 30 GIUGNO 2023

Cycle de conférences vendredi à 15h00

18 Novembre 2022 - « 22 ! V’la Molière » par Gilles ABITBOL

25 Novembre 2022 - « Le Maroc, entre image et réalités » Par Robert ESCALLIER

2 Décembre 2022 - « Nice, Villefranche 1809 carnets de voyage de 2 naturalistes » Claude Alexandre LESUEUR et François PERON par Michèle PEUTO MOREAU

16 Décembre 2022 - « Les « Belles au bois tissé » où une histoire de guitares » par Arnaud LEGRAND

6 Janvier 2023 - « 1388, Nice quitte la Provence » par Jean-Louis REPPERT

20 janvier 2023 - « Le Paris des écrivains Américains 1919-1939) » Par Ralf SCHOR

3 février 2023 - « Les mécanismes énergétiques et atmosphériques du climat de notre planète » Par Pierre CARREGA

10 février 2023 - «Françoise HARDY » Par Jean-Sylvain CABOT

3 mars 2023 - « à préciser » Par Jean MASCLE

17 mars 2023 - « à préciser » par Yves UGHES

31 mars 2023 - « Scandales à Orsay, où l’image de la femme dans l’art du XIX)° siècle » Par Agnès ABITBOL-DUMARTIN

7 avril 2023 - « Voyage en terre Olmèque » sur la civilisation mère de l’aire mésoaméricaine Par Eneko SAINT ANDRE

14 avril 2023 - "La France et l’Italie fasciste de 1922 à 1939" par Jérémie GUEDG

5 mai 2023 - « Ornements et décors des résidences aristocratiques à l’époque baroque » Par Jean Loup FONTANA

12 mai 2023 - « Jean GIONO et « sa » Provence» par Marc CHAIX

26 mai 2023 - « à préciser » Par Anne BROGINI

Salle de la Médiathèque Municipale Elise et Célestin Freinet

228 avenue du Colonère Méyère



VILLEFRANCHE-SUR-MER

ESPOSIZIONE DI JEAN-BAPTISTE BERNADET

Fino al 4 dicembre 2022

La esposizione "Plein Jour" invita a fare una passeggiata poetica nella Cittadella.

Chapelle Saint Elme

Citadelle Saint Elme

Place Emmanuel Philibert



CONFERENZE “LES MARDIS DE LA CITADELLE”

FINO ALL'11 APRILE 2023

Convegni con temi diversi.

Auditorium de la Citadelle

place Emmanuel Philibert