I pastelli di Pierre Skira, la grande mostra al Museo Picasso di Antibes

“Pierre Skira, I modi di essere pastello”. I pastelli di Pierre Skira, completati da un set di incisioni e riuniti per la prima volta ad Antibes nella sala principale del Museo Picasso

La sala è stata trasformata per l’occasione in una luminosa cappella, che trasmette emozioni forti e profonde le come le miracolose pitture di Lascaux.

I dipinti accennano a un avvenire confortante per chi sa come osservarli e e propongono effetti sbalorditivi.

Il Museo Picasso di Antibes è aperto ogni giorno tranne il lunedì (10h- 13h / 14h - 18h).