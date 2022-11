Ligue 1: con la testa al Qatar al via la penultima giornata prima dello stop per i mondiali

Si sono disputati, tra martedì e ieri, le gare dell’ultima giornata della fase a gironi. Per le due squadre francesi i risultati sono opposti: passa il turno il Paris Saint Germain, secondo nel proprio girone, mentre il Marsiglia viene escluso da tutte le coppe europee essendo giunto ultimo nel proprio girone.

I risultati di Champions:

Girone D - Marsiglia – Tottenham: 1 a 2 – Classifica: Tottenham 11, Eintracht 10, Sporting 7 e Marsiglia 6.

Girone H - Juventus - Paris Saint Germain: 1 a 2– Classifica: Benfica e Paris Saint Germain 14, Juventus e Maccabi 3.

Si disputano oggi le gare degli altri due tornei:

In Europa League sono in programma

Girone B: Rennes – AEK - Classifica: Fenerbahce e Rennes 11, AEK 4, Dinamo 1.

– AEK - Classifica: Fenerbahce e Rennes 11, AEK 4, Dinamo 1. Girone G: Olympiakos - Nantes – Classifica: Friburgo 13, Quarabag 7, Nantes 6, Olympiakos 2.

– Classifica: Friburgo 13, Quarabag 7, Nantes 6, Olympiakos 2. Girone H: Monaco – Stella Rossa - Classifica: Ferencvaros 10, Monaco 7, Trabzonspor e Stella Rossa 6.



In Conference League é in programma

Girone D: Colonia - Nizza – Classifica: Nizza e Partizan 8, Colonia 7 e Slovacko 4.

Poi, a partire da domani , tornerà il torneo di Ligue 1 con la tredicesima giornata, che è anche la penultima prima della sosta per i mondiali in Qatar.

Venerdì 4 novembre 2022 si disputerà l’anticipo tra Troyes – Auxerre, una di quelle gare che “peseranno” alla fine del campionato. Le due squadre sono distanziate di un solo punto tra loro e vicinissime alla zona retrocessione: se fossimo a fine campionato il pareggio sarebbe d’obbligo.



Sabato 5 novembre 2022 Ajaccio – Strasburgo mette di fronte la diciannovesima e la diciassettesima del torneo, due formazioni di bassa classifica. I corsi sono alla seconda sconfitta consecutiva, mentre lo Strasburgo ha colto due pareggi. Per entrambe una gara “da vincere”.

L’altro incontro è un vero testa coda: in Angers – Lens si confronteranno l’ultima e la seconda della classifica. L’Angers ha colto, negli ultimi cinque incontri altrettante sconfitte, mentre il Lens, in compagnia del Paris Saint Germain, vanta la miglior difesa.



Domenica 6 novembre 2022 all’ora di pranzo a scendere in campo saranno Lorient – Paris Saint Germain, un incontro che potrebbe anche riservare molte sorprese.

Poi sarà la volta delle due formazioni della Costa Azzurra reduci dall’impegno in Coppa. Il Nizza incontrerà all’Allianz il Brest, mentre il Monaco viaggerà alla volta di Tolosa.