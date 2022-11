Nizza, la Cripte festeggia 10 anni. Iniziative gratuite e visite guidate (Foto)

Gli scavi che portarono alla luce il sistema difensivo di Nizza con il ritrovamento delle fortificazioni distrutte nel 1706. Le foto in mostra sono di @Laurent Colonna

Giusto alle spalle di Place Garibaldi, in Place Jacques Toja, a lato di quello che fu il Teatro Nazionale di Nizza, il 5 ottobre 2012 venne aperta al pubblico la cripta archeologica .

Si concludeva, in modo positivo, una lunga avventura iniziata con lo sviluppo della linea 1 del tram.

L’ anniversario rappresenta un’occasione, gratuita, per andare a visitare la Cripte, scendendo nel cuore di Nizza per conoscere meglio il suo passato.

L’iniziativa «La crypte de Nice fête ses 10 ans» prevede, infatti, per tutto il mese di novembre, vari eventi per grandi e piccini.

@Laurent Colonna



Mostra «2006-2007, une fouille hors norme» – Dal 4 novembre 2022 al 4 gennaio 2023 – Place Toja

Tante fotografie per tornare indietro nel tempo agli scavi effettuati sul sito per realizzare la a linea 1 del tram, la cui parte situata Boulevard Jean Jaurès segue rigorosamente il percorso del vecchio bastione di Nizza: le fotografie sono di Laurent Colonna. Uno scavo su larga scala, effettuato in condizioni difficili, ha portato alla luce il sistema difensivo della città con il ritrovamento di importanti fortificazioni distrutte nel 1706.





Week-end porte aperte il 5 e 6 novembre 2022 – « Comprendre l’histoire de la ville et de ses fortifications » –Place Toja

Le visite guidate si svolgeranno nell'arco di due giorni, ogni 30 minuti, con le guide-docenti del servizio Ville d’art et d’histoire.

In programma: la storia della fortificazione della porta Pairolière, del primo bastione e della ricostruzione del bastione Pairolière.

Sabato 5 novembre dalle 9 alle 18

Domenica 6 novembre dalle 9 alle 11, dalle 12 alle 14 e dalle 15 alle 18.

Su prenotazione al Centre du Patrimoine – Le Sénat o cliccando qui .

Sono consigliate le scarpe basse