Costa Azzurra: alla scoperta del territorio. Nizza, quando viene la sera (Foto)

Passeggiata tra Vieux Nice, lungomare e Promenade des Anglais per Danilo Radaelli che si “trasforma” in guida turistica per mostrare alcuni degli angoli più suggestivi della città vecchia e della Promenade des Anglais “quando scende la sera”.



Nizza in queste giornate di inizio novembre, più intima, meno affollata, più disponibile a mostrare alcuni degli angoli più suggestivi della città vecchia e della Promenade des Anglais.



Quattro passi per “gustare” una città unica, entrare nel Vieux Nice, ammirare la Tour Bellanda, Rauba Capeu e Cours Saleya.