Torna domani l’appuntamento con gli scrittori nizzardi (Foto)

Torna, domani martedì 8 novembre , in collaborazione con l’Association des Editeurs Alpes-Côte d’Azur e l’Association des Libraires de Nice, l’appuntamento mensile alla biblioteca Raoul Mille con l’editoria e i libri.

Un martedì al mese, gli scrittori vengono a parlare di Nizza, della sua storia, del suo patrimonio, della sua letteratura e della sua cultura in un'atmosfera da caffè letterario.

Si tratta di un momento di condivisione e scambio tra il pubblico, gli scrittori locali e di approfondimento delle loro pubblicazioni.

L’incontro è fissato per martedì 8 novembre 2022 alle ore 18 presso la biblioteca Raoul Mille: quattro autori presenteranno le loro ultime pubblicazioni. Il tema della serata sarà: “Il romanzo poliziesco a Nizza”.



Si tratta di







« Parole d’honneur » di Jacques Alessandra - Éditions Baie des Anges

Un negozio di alimentari arabo in fiamme, la Stele alla gloria dell'Algeria francese saccheggiata: con l'avvicinarsi del sessantesimo anniversario dell'indipendenza dell'Algeria, memoria e ricordi s’infiammano nella regione di Nizza. Attila Farkas, meglio conosciuto come Coco de Nice, è su tutti i fronti, il detective collega indagini e tour dei bar per strappare al silenzio i suoi segreti più oscuri.

In definitiva, una trama inebriante e una galleria di ritratti che mettono in luce molti aspetti della guerra algerina.





« Les chevaliers » di Nicole Benoît - Éditions Numéria

Contea di Nizza - Inizio del XVI secolo. Un dipinto di grande valore affidato per il restauro a un noto pittore nizzardo, scompare misteriosamente. Le ricerche vengono effettuate, senza risultati. Nonostante guerre, lotte, carestie, pestilenze di ogni genere, quest'opera sarà gelosamente nascosta e conservata in nome di una fede cieca che condurrà nei secoli ai crimini più efferati fino ai giorni nostri.

Potrebbe questo dipinto nascondere un segreto?





« Crim’ dans la baie » di Bernard Deloupy - Éditions Gilletta

Un pescatore della Baie des Anges aggancia nella rete un cadavere sommerso con i piedi affondati nel cemento. Questa messa in scena spettacolare ricorda le pratiche sinistre della mafia. Stiamo assistendo a un nuovo attacco di violenza, come le guerre dei casinò che hanno afflitto Nizza negli anni '70?

Dal capoluogo della Costa Azzurra alla valle della Tinée, passando per colline e paesini arroccati, l'indagine ci fa incontrare personaggi affascinanti o simpatici, attraverso una trama cesellata con abilità.





« Très chère églantine » di Martine Mulineris - Éditions Au pays Rêvé

Julien, brillante avvocato d'affari a Parigi, decide di trascorrere alcuni giorni di meritate vacanze con i suoi genitori a Nizza. Quando arriva scopre che sono scomparsi. Un misterioso messaggio attaccato a un sassolino "Voglio una rosa canina", la scoperta di un antico segreto di famiglia, un amore del passato, un inseguimento per le strade di Nizza nella notte del 14 luglio, immergono in una travolgente suspense.



Prossimo appuntamento: martedì 13 dicembre 2022 ore 18.

L’ingresso é libero. La Bibliothèque Raoul Mille si trova nel quartiere Liberation, in avenue Malausséna 33