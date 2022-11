I sapori, i colori e i profumi del tradizionale Marché de la Libération a Nizza (Foto)

Il “classico” mercato di Nizza, quello che dal martedì alla domenica si svolge nel quartiere di Liberation a Nizza.

Una serie di bancarelle, su entrambi i lati di Avenue Malausséna, percorsa dalla Ligne 1 del tram, lungo Place du Général De Gaulle e in Boulevard Garnier.

Tante merci esposte, tanti colori, i profumi delle verdure appena colte dai produttori si mescolano con quelli delle spezie che provengono dalla parte coperta del mercato. Poi i pesci e le carni, il pane e i formaggi: un vero mercato “di una volta” in una zona che ha cambiato aspetto col recupero della Gare du Sud, la creazione di nuovi spazi commerciali, culturali e di aggregazione, ma che mantiene intatte le proprie radici proprio in un mercato dal sapore tradizionale.

I prezzi sono lievitati, come testimoniano le fotografie e gli “affari” ne risentono, ma il cuore pulsante del centro di Nizza non perde il ruolo di grande mercato cittadino, in grado di offrire lo spettacolo dei colori della stagione che, in autunno, sono particolarmente affascinanti.

Montecarlonews, con questa rassegna fotografica, propone alcune immagini del mercato di Liberation, uno tra i più frequentati di Nizza.