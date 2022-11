Il Dipartimento delle Alpi Marittime sotto attacco informatico

Un attacco informatico ha preso di mira il Dipartimento delle Alpi Marittime , costretto ad isolare le proprie reti per proteggere i dati e il sistema informatico.

Il fatto è stato comunicato dal Dipartimento delle Alpi marittime assieme con la notizia che una denuncia è stata sporta alla Procura della Repubblica.

L’attacco informatico è stato risolto dai tecnici del Dipartimento dei servizi digitali (DSN) dipartimentale che ha attivato un'unità di crisi per prevenire la diffusione del virus.

Il DSN lavora in collaborazione con Orange cyberdéfense e con l'Agenzia Nazionale per la Sicurezza dei Sistemi Informativi (ANSSI).

L’analisi complessiva dei danni prodotti dall'attacco è in corso, ma la reattività della risposta lascia presagire che nessun dato sarebbe stato violato e che tutte le applicazioni risultano protette.

Al momento attuale, tutti i servizi assicurati dall’Ente sono operativi nonostante la chiusura delle reti.