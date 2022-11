Costa Azzurra: dati record per le vacanze di Ognissanti

Dopo un'eccezionale stagione estiva, la Costa Azzurra ha registrato, durante le vacanze di Ognissanti , un tasso di occupazione del 60%, tornando ai livelli precedenti la pandemia di Covid-19. I dati sono stati rilevati dal Comité Régional du Tourisme Côte D’Azur France.

Si tratta di risultati più che incoraggianti per tutti i professionisti del turismo della Côte d’Azur.

Nel periodo che va dal 22 ottobre al 6 novembre 2022, l'occupazione alberghiera nei centri urbani della Costa Azzurra ha registrato un tasso medio di occupazione del 60%, rispetto al 58% raggiunto nel medesimo periodo dello scorso anno.





Crociera durante le vacanze di Ognissanti

L'occupazione torna così al livello del 2019 , prima della pandemia di Covid-19: grazie al martedì festivo, le presenze per il weekend lungo del 1° novembre hanno raggiunto addirittura il 72%, un'occupazione quasi pari a quella osservata all'inizio di settembre.

Dati contrastanti per quanto concerne il prodotto medio calcolato sulle camere d’albero: in termini di performance economica, i prezzi osservati nel settore dell’accoglienza urbana sono superiori del 17% rispetto al 2019 e il RevPar (fatturato medio per camera d'albergo) è aumentato del 18%.

L'Osservatorio del turismo della Costa Azzurra rileva, peraltro, un livello dei prezzi delle camere d’hotel inferiore rispetto al 2021: questo dato produce un calo del 2% nel RevPar degli hotel nello stesso periodo.