A volte diamo per scontato che il servizio di soccorso stradale sia inerente solo ed esclusivamente ad alcune tipologie di mezzi e di situazioni. La prima cosa che ci viene in mente è un’automobile che magari ha subito un tamponamento e non si muove più da sola.

Invece potrebbero esserci altri mezzi che hanno bisogno di soccorso come un soccorso mezzi agricoli, ad esempio. Il motivo per cui tutti andiamo ad immaginare, nello specifico, la situazione con l’utilitaria e perché la maggior parte della gente possiede questo mezzo di trasporto, ma tutti coloro che hanno un incidente o un avaria con un camion, un camper, magari un autotreno che sta trasportando una barca, per fare un esempio paradossale, come dovrebbero fare?

È chiaro che esiste la possibilità di contattare delle attività private che si occupano di soccorso stradale, che rispondono a qualunque esigenza. L’esigenza chiaramente può essere data in qualunque momento del giorno e della notte e quindi di questo tipo di attività lavora 24 ore su 24 e anche nei festivi.

Purtroppo quando ci muoviamo con veicoli molto pesanti o molto ingombranti dobbiamo stare ancora più attenti e questo quello che fanno la maggior parte degli automobilisti, senza però poter mai prevedere o prevenire alcune circostanze difficili che ci vedono costretti. Bisogna comunque pensare che questi mezzi di soccorso operano in condizioni a volte difficili e quindi già al momento della chiamata sarebbe bene andare a specificare in quali circostanze ci troviamo e qual è il mezzo da soccorrere.

Quali sono i servizi offerti da un carroattrezzi

Innanzitutto il carroattrezzi opera per fornire un servizio specifico che è quello di soccorso stradale.

Questo servizio lo può erogare in alcuni ambiti geografici, e ovvio che contattare un carroattrezzi che magari opera a Roma non ha senso se siamo molto distanti dalla sede dove si trova.

Tra l’altro parte del preventivo e del costo da sostenere riguarda appunto la strada che il carroattrezzi deve percorrere, non avrebbe nemmeno una convenienza a fare una cosa simile. Dopodiché il soccorso stradale può fornire dei servizi che vengono fatti sul posto.

Si tratta di un cambio di gomme su mezzi pesanti, ad esempio mezzi agricoli perché è difficile riuscire a farlo da soli. In questo caso potrebbe non essere necessario trasportare il mezzo con il carro attrezzi in qualche altra zona, ad esempio ad un’officina specializzata che anche in questo caso, potrebbe non trovarsi troppo nelle vicinanze. A volte alcune riparazioni come ad esempio la sostituzione di un parabrezza potrebbe essere che vengano effettuate subito perché alcuni carroattrezzi vengono inviati da chi ha anche la possibilità di effettuare delle riparazioni.

I carroattrezzi esistono di diversi tipi, potrebbe essere più opportuno che ne venga inviato uno specifico. Per questo sarebbe bene riuscire a dare più dettagli possibili non solo della zona dove ci troviamo, di quello che è successo, ma anche di quanto può essere pesante il mezzo che deve essere soccorso. Il suo corso viene effettuato da professionisti che sono specializzati e seguono il codice della strada.