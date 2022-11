Presentata la 19^edizione della Fiera Aj a Caraj (FOTO e VIDEO)

La cascina di Nadia Marchiò e Ornella Ferrero in via Vallera Sottana ha ospitato la presentazione ufficiale della 19^edizione della Fiera Aj a Caraj, abbinata alla 2^ sagra della Bagna càuda, in programma sabato 19 e domenica 20 novembre.

Un'occasione per celebrare una vera e propria eccellenza del territorio, prodotto che nasce "povero" ma in grado di arrivare nei piatti preparati dai grandi chef, non solo locali.

La manifestazione, promossa da Atl del Cuneese, è organizzata dall'Associazione Turistica Pro Loco Insieme per Caraglio in collaborazione con il Comune di Caraglio, il Consorzio e la Confraternita dell'Aglio.

Alla presentazione erano anche presenti, tra gli altri, i consiglieri regionali Gagliasso e Demarchi, Mariano Occelli di Confagricoltura, i vertici Atl e la presidente del consorzio dell'Aglio di Caraglio Debora Garino.