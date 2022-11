Nizza, commedie musicali e musical all’Opéra domani pomeriggio

L'operetta e il musical: due generi musicali che, col sorriso e l'allegria, fanno sognare: domenica 13 novembre alle ore 15 all’Opéra di Nizza sarà possibile effettuare un viaggio sulle ali di grandi successi senza tempo.

Sotto la direzione di Alexandra Cravero, orchestra, canti e balli si uniscono per una serata d'eccezione: é tutta la magia dell'operetta e della commedia musicale che affascineranno con le loro arie.

“Soirée comédie musicale” proporrà le melodie più dolci, i "successi" essenziali del repertorio, tutti gli ingredienti saranno riuniti per un viaggio nei paesaggi più belli di una musica che sa regalare profonde emozioni.

In programma: West Side Story, New York New York, Singin' in the rain, Cats, Le Magicien d'Oz, She Loves Me e tanti altri classici del repertorio delle commedie musicali.

Direttore musicale Alexandra Cravero

Coreografia Sophie Peretti-Trouche

Consulente artistico Melcha Coder

Il soprano Camille Mesnard

Orchestre Philharmonique de Nice

Il concerto è in programma all’Opéra di Nizza domenica 13 novembre 2022 alle ore 15.