Isola 2000 lancia la stagione invernale con lo “Snow duo trail”

La terza edizione dello “Snow duo trail d'Isola 2000” si terrà il prossimo 3 dicembre 2022 nel Mercantour: si tratta di una corsa per due che promette ricordi indimenticabili.

Forte del successo delle 3 edizioni di lancio della stagione estiva della stazione sciistica di Isola 2000, ora si passa al mese di dicembre per lanciare quella invernale.

La promessa degli organizzatori è quella di partecipare ad una gara indimenticabile da condividere in coppia con la famiglia o gli amici.

I “duo trails” sono gare naturalistiche in squadre composte da 2 corridori, che devono rimanere insieme e aiutarsi a vicenda per tutta la gara.

La gara é suddivisa in tre categorie: squadre maschili, femminili e miste ed i partecipanti non devono mai essere distanti tra loro più di 50 metri e superare simultaneamente il traguardo.

Si tratta di una incomparabile sensazione che consente di condividere il piacere di percorrere un sentiero con un amico o un famigliare così da riscoprire i valori della condivisione, dell'aiuto reciproco e della solidarietà.

Prezzi : i costi di iscrizione sono di 15 euro a persona per il percorso di 10 km e di 21 euro per quello di 19 km e sono comprensivi della dotazione per ogni partecipante e del pasto all'arrivo.

Per iscriversi è sufficiente cliccare sul sito www.duotrail.com , nella sezione “informazioni pratiche” e poi su “registrazione”.