Cagnes sur Mer: il regno dei sapori all’Hippodrome (Foto)

Buona parte dei visitatori del Palais Gourmand, il grande salone dei gusti e dei sapori in corso fino a domani, lunedì 14 novembre 2022, a Cagnes sur Mer si lamenta: "Una sola volta l’anno è poco!”.

Oltre 35 mila visitatori, 250 espositori, l’eccellenza francese proposta da piccoli e medi produttori, la ricercatezza per il palato che giunge alla sublimazione.

Dalle ostriche allo champagne, dal foie gras ai funghi e poi i vini, i formaggi, le birre, l’aceto, i dolci: idee per il pranzo di natale, ma anche per la tavola di tutti i giorni.

Quel tocco in più che “fa bene” alla vista, al palato, all’umore.

Mille sensazioni all’ Hippodrome de la Côte d'Azur di Cagnes, “Palais Gourmand” è giunto alla sua trentesima edizione e lo fa alla maniera migliore, inanellando successi, incentivando a conoscere nuovi gusti, ad apprezzare i sapori che ogni stand propone senza farli scendere dall’alto, ma come si fa con gli amici, quelli veri, “assaggia anche questo…e poi dimmi!”.

L’ampio servizio fotografico è stato realizzato per Montecarlonews da Luigi Picco.