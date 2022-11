La No Finish Line entra nel vivo, fino al 20 novembre a Monica si corre per beneficenza ogni giorno

L'impegno sportivo e la convivialità per aiutare i bambini malati o svantaggiati hanno forgiato il DNA del No Finish Line per più di 20 anni e hanno contribuito in larga misura alla sua reputazione. Negli ultimi due anni, a causa della crisi del Covid, il formato della gara ha dovuto essere adattato ai vincoli sanitari, pur preservando le prestazioni sportive! Quest'anno, dal 12 al 20 novembre, questa corsa del cuore torna nella sua forma originale con obiettivi sempre più ambiziosi: percorrere 400.000 chilometri e mobilitare 10.000 partecipanti. Ogni anno questi risultati sono sempre più ambiziosi e solo la mobilitazione per aiutare i bambini e l'immancabile superamento di se stessi da parte di corridori e camminatori ci permettono di raggiungerli.

8 giorni ininterrotti fino a domenica 20 novembre ore 14.00; carburante: l'unica motivazione dei partecipanti che uniscono i loro sforzi sportivi al loro entusiasmo; circuito: 1140 m nel quartiere di Fontvieille; assistenza tecnica: i 30 volontari di Children & Future.

Dal 1999, anno della prima No Finish Line®, gli obiettivi, sia in termini di numero di partecipanti che di chilometri da percorrere, non hanno smesso di crescere, posizionando questa corsa del cuore come uno dei più importanti eventi di beneficenza a Monaco. Alcune cifre dal 1999: 154.661 partecipanti; 4.235.471 km percorsi; 4.562.288 euro donati a progetti per l'infanzia.

Informazioni sui VIP! Un importante sportivo, Yakuba Ouattara, sponsor della No Finish Line per il secondo anno consecutivo. Dopo un'eccellente stagione 2021-2022, in particolare in Eurolega, prolunga il suo impegno come co-capitano a Monaco con il Roca Team e punta al campionato francese quest'anno con la squadra monegasca. Questo terzino internazionale, arrivato alla Rocca nel 2015, con una parentesi negli Stati Uniti (2017-18) e un'altra in Spagna (2020-21), entra nella sua 7a stagione con la maglia del Monaco. Un impegno solidale in linea con il suo talento sportivo!

Diario di bordo

→ Principio: correre o camminare sul circuito di Fontvieille (con un chip fornito in loco) per il numero di volte desiderato. Per ogni chilometro percorso Children & Future si impegna a donare 1 euro a sostegno di progetti per bambini malati o svantaggiati.

→ Iscrizione per singoli e squadre. Possono essere effettuate, con pagamento sicuro, sul sito www.childrenandfuture.com fino al 10 novembre o in loco presso il tendone di Fontvieille dal 12 novembre alle 14.00. Prezzo: 13€ per gli adulti e 6€ per i bambini sotto i 10 anni; deposito individuale di 10€ in aggiunta. L'iscrizione è unica durante tutta la gara.

→ Istruzioni di sicurezza: un unico punto di attraversamento e controllo per entrare e uscire dal circuito completamente transennato (presso il tendone di accesso al tunnel di tela).

E sempre!

→ Le 24 ore non stop. L'evento ufficiale, registrato nel calendario delle gare fuori pista della Federazione francese di atletica leggera, si svolgerà da sabato 19 novembre alle 9.00 a domenica 20 novembre alle 9.00.

→ Gli 8 giorni. The No Finish Line offre a 40 ultrarunner la possibilità di correre per 9 giorni e 8 notti dal 12 novembre alle 14:00 al 20 novembre alle 14:00. Fedeli alla No Finish Line, alcuni di loro fin dalla sua creazione, di solito vincono i podi ma i record sono ancora da battere! La prestazione assoluta nell'individuale maschile No Finish Line dal 1999 è di 1041 km (nel 2012) e nell'individuale femminile di 924 km.

→I l Trofeo delle 12 ore. Questa gara si svolgerà da sabato 19 novembre alle 21.00 a domenica 20 novembre alle 9.00, come staffetta individuale o a squadre.

→ Pause di comfort. Osteopati e chiropodisti saranno a disposizione per fornire assistenza e supporto ai partecipanti dopo gli sforzi sportivi.

Ci vediamo dal 12 al 20 novembre nel quartiere di Fontvieille a Monaco, per nuove performance sportive arricchite da una ritrovata convivialità!

www.childrenandfuture.com e seguite la NFL Monaco su FACEBOOK -INSTAGRAM -LINKEDIN -YOUTUBE -TWITTER #NFLMonaco