Nizza, sta per aprire, in pieno centro, la Maison du vélo. Sarà gestita dalle associazioni (Foto)

La notizia é di quelle che aiutano comprendere come, quando si sceglie un percorso, si debbano poi curare tutti i particolari per ottenere il massimo risultato.

Nizza e la Métropole da tempo hanno individuato la bicicletta non solo per l’impareggiabile attività fisica che assicura, ma anche come strumento ecologico, di riduzione dell’inquinamento, in linea con gli obiettivi di sostenibilità e, ciliegina sulla torta, anche di sviluppo turistico del territorio, arrière pays compreso con le sue colline e i suoi passi montani.

Nei primi mesi del prossimo anno, nella centralissima Rue de Suisse , a pochi metri dai negozi di Avenue Jean Médecin e dalla Basilica di Notre Dame, aprirà le porte la Maison du vélo.

Da tempo le associazioni lo richiedevano: nelle intenzioni dell’amministrazione municipale e delle associazioni cui sarà affidata, si tratterà di uno spazio multiuso, riferimento per quanti, nizzardi o turisti, amano spostarsi con la bicicletta.

Un luogo nel quale non solo fare manutenzione alla due ruote, ma anche procedere alla marcatura, apprendere i segreti, discutere e ottenere informazioni sugli itinerari, organizzare seminari e conferenze.

Uno spazio, aperto a tutti, destinato anche alla presentazione di nuovi prodotti e quale vetrina del territorio.

La scelta di Rue de Suisse non è casuale, il piazzale a lato di Notre Dame fungerà anche da scuola per aiutare i più piccini ad andare in biciletta e contribuirà a creare nuovi interessi intorno ad un quartiere che la metamorfosi di Rue d’Angleterre ha già modificato parecchio.