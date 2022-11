Saint Paul de Vence: “La miglior Spa al mondo”. Il Domaine du Mas de Pierre ottiene un prestigioso riconoscimento (Foto)

I World Luxury Awards hanno insignito, quest’anno, col titolo "Best Spa World" il team del Domaine du Mas de Pierre , uno dei fiori all’occhiello di Saint Paul de Vence.

La motivazione riconosce la qualità di attrezzature e servizi offerti all'interno dei duemila metri quadrati dedicati a rigenerazione, bellezza e benessere.

Non si tratta di una sorpresa: l’intera struttura, l'accuratezza dei servizi e tre riconoscimenti per la vasta gamma di trattamenti offerti parlano da sé.

La piscina sensoriale multi-attività: uno spazio riservato al relax ed ai piaceri dell'acqua é lunga 18 metri. Riscaldata tutto l'anno e circondata da sdraio, offre corsie di nuoto e percorso fitness, rilassanti getti d'acqua, panche idromassaggio, onde e acquabike. Una vasca idromassaggio all'aperto prolunga l'esperienza di benessere.





I trattamenti : in mezzo al mondo vegetale che contraddistingue l’arredamento, il primo piano della spa è dedicato a trattamenti del viso e del corpo, massaggi e impacchi, balneoterapia. Un’esclusività : la cabina riservata alle coppie, con particolare attenzione agli sposi in luna di miele, invita a rilassarsi nel suo hammam privato e a fare un bagno nella sua vasca idromassaggio privata all'aperto con una vista mozzafiato sui giardini.