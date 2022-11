Ligue 1: e ora i Mondiali. Pari del Nizza a Lione, il Marsiglia vince a Monaco

La marcia delle prime della classe continua anche nella quindicesima ed ultima giornata prima della pausa “mondiale”.

Risultati che esaltano il Paris Saint Germain, che ha infilato per 5 volte l’Auxerre e il Lens che, con un po’ di fatica, ha avuto ragione del Clermont.

Risultato positivo anche per la terza in classifica, il Rennes che ha superato il Tolosa.

Riprende anche la marcia del Marsiglia che ha vinto, ieri sera, a Monaco.

Chi si deve rammaricare (e parecchio) è il Nizza che era in vantaggio a Lione, ma è stato raggiunto, nel finale, per un rigore erratamente assegnato dall’arbitro caduto nella trappola di una simulazione di fallo.

Torna alla vittoria il Lille che batte, col minimo scarto, l’Angers così come il Brest che ottiene una vittoria che vale il doppio sul Troyes.

Pareggi tra Strasburgo e Lorient, Nantes e Ajaccio e Montpellier e Reims.