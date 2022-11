“Attenti ai furti”, cosa fare se accade...

Tanta gente, tante persone affollano Nizza, tanta ressa...anche i ladri sono al lavoro.

Il consiglio che le autorità di polizia danno in questo momento é di non portare con sé i documenti d’identità originali, ma di lasciarli a casa o in hotel e utilizzare una fotocopia.

Così come di non tenere nel borsellino più soldi di quelli che sono necessari, facendo il più possibile utilizzo dei sistemi elettronici di pagamento.

Attenzione anche sulle spiagge a quello che si lascia incustodito al momento del bagno o della pennichella.

In ogni caso questi sono i numeri telefonici e gli indirizzi utili in caso di necessità.

URGENZE

Il numero unico europeo è il 112 Polizia, soccorso: 17 Polizia Municipale di Nizza: 04 93 53 53 53 Blocco Carte Blu: 0 892 705 705

PER GLI STRANIERI

Maison pour l’accueil des victimes (6 rue Gubernatis, Nice, telefono 04 97 13 52 00).

PER PRESENTARE DELLE DENUNCE

Commissariat de police Foch (1, avenue Maréchal Foch, 04 92 17 30 98).

SERVIZIO OGGETTI RITROVATI

Si trova al 42di rue Dabray, telefono 04 97 13 44 10. Inoltre Association d’aide aux victimes Montjoye (04 93 87 94 49), office du tourisme et des congrès