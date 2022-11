Il Café de Paris Monte-Carlo si rifà il look, tutto pronto per l'estate 2023

La storia del Café de Paris Monte-Carlo? Comincia nel 1886, quando François Blanc crea l'Hôtel de Paris Monte-Carlo e il Casino de Monte-Carlo… Nel corso della sua esistenza, la mitica brasserie della Place du Casino è stata sottoposta a numerose riorganizzazioni, ampliamenti e altre ristrutturazioni. Oggi, viene scritta una nuova pagina nella storia di questo luogo iconico, che intende rendere omaggio alla promessa di François Blanc: "Cambiare tutto affinché nulla cambi". Raramente un simile adagio è stato rispettato in modo così tanto fedele! Éric Gorjux, manager del locale, ci accompagna dietro le quinte del Café de Paris Monte-Carlo così come lo scopriremo tra qualche mese.

Il manager del Café de Paris Monte-Carlo torna sulla genesi di questo grande progetto: "In tutte le nostre riflessioni, abbiamo scelto di tutelare innanzitutto il passato del locale, proiettandoci al contempo nel futuro. Un vero esercizio di stile! Invece di optare per una semplice ristrutturazione, ricostruiremo l'edificio, con piani supplementari". Era infatti necessario poter disporre di maggiore spazio per accogliere i clienti, così che l'istituzione monegasca potesse risplendere sia a livello locale che internazionale. Suddiviso su due livelli, l'interno del ristorante potrà ospitare 300 coperti. La terrazza esterna, invece, potrà ospitare 200 coperti! Il tutto, "dalla colazione fino a tarda notte", precisa Éric Gorjux, "per seguire il ritmo del vicino Casino Café de Paris".

Condividere un drink con i colleghi dopo una giornata di lavoro, godersi una crêpe suzette tra amiche durante una tornata di shopping, concedersi una coppa di champagne per festeggiare una vincita al casino, gustare un cocktail rinfrescante dopo uno spettacolo all'Opéra Monte-Carlo, cenare in un'alcova con la propria dolce metà, ordinare al volo un toast al foie gras prima di rientrare nella camera dell'hotel… i vostri istanti privilegiati a Monaco si declinano all'infinito al Café de Paris Monte-Carlo. Per ciò che riguarda il menu, "la brasserie favorisce il piacere e la raffinatezza", assicura Éric Gorjux. I ferventi sostenitori di tartare, fegato di vitello, salsicce di trippa e degli altri piatti forti ormai simbolo del locale possono stare tranquilli: i fondamentali saranno sempre della partita! Più cosmopolita, il menu si aprirà tuttavia a nuovi orizzonti, con un'offerta di qualità per i vegetariani. "Una carta più varia, ma anche più vivace", aggiunge Éric Gorjux. Ostriche fresche a settembre, funghi a ottobre, fragole ad aprile… "In menu tornerà a seguire le stagioni. Lo spirito della brasserie è anche questo".

Per vedere, toccare, gustare tutto questo, l'appuntamento è all'inizio dell'estate 2023!