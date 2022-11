Il Calendario dell’Avvento al “gusto di Nizza”

Contare i giorni che mancano a Natale è un’abitudine per molte persone, così come aprire ogni giorno una finestra per concedersi una delizia: il calendario dell'Avvento è puro piacere che ci riporta agli anni dell'infanzia.

Ma “funziona” anche bene per i bambini più grandi che desiderano concedersi, senza complessi, un conto alla rovescia regressivo.

Le Goût de Nice rinnova quest'anno la sua proposta di un calendario dell'Avvento 100% locale.

Ventiquattro buste numerate, custodite in una scatola, tonda e blu o quadrata e dorata, nascondono altrettante sorprese gourmet, salate o dolci.

Si trova l’eccellenza locale dei produttori e degli artigiani solitamente presenti nel negozio: Pâtisserie Serge Serain, Les biscuits d’Amandine, Le Moulin de Castagniers, Le Domaine Lessatini, Le Roy Albert, Le Rucher Sainte-Marguerite, Chocolaterie Patrice Arbona, Champsoleil, Tante Fine, Le Syndicat Agricole d’Isola, La Chocolaterie Alexis Monod e la ferme du Mérinos.

Il Calendrier de l’Avent è in vendita presso le boutiques del Goût de Nice di Jean-Jaurès e Nicétoile al prezzo di 49 euro.

Orari

34 boulevard Jean Jaurès, dal lunedì al sabato dalle 10 alle 19; Centre commercial Nicétoile (livello -1), tutti i giorni dalle 10 alle 19 e la domenica dalle 11 alle 19.