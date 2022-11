Vini di Bellet: 6 cantine aprono le loro porte per presentare il “vino di Nizza”

Le cantine AOP Bellet propongono, sabato 19 novembre e domenica 20 novembre 2022 , gli Open Days: porte aperte dalle 10 alle 18.



Un’occasione da non perdere per incontrare i viticoltori e le loro équipe.

Domaine de la Source

L'itinerario parte dal Domaine de la Source.

Si tratta di domaine che si sviluppa in un ambiente circondato da ettari di rigogliosi vigneti e viste panoramiche sulla pianura del Var, sul Baou de St Jeannet e sul Mediterraneo. La famiglia Dalmasso propone vini locali e le loro cuvée monovitigno.

Indirizzo: 303 Chemin de Saquier, 06200 Nizza

Telefono: +33 4 93 29 81 60 / +33 6 17 77 87 98

E-mail: contact@domainedelasource.fr

Dominio di Vinceline

Poi si raggiunge il Domaine de Vinceline con la famiglia Dauby che accoglie i visitatori per condividere un momento di convivialità, in un'atmosfera calorosa, nel cuore dei vigneti. Vincent, Céline e le loro due figlie proporranno vini prodotti nel domaine interamente da agricoltura biologica e fermentati con lieviti naturali.

Indirizzo: 305 bis Chemin de Saquier, 06200 Nizza

Telefono: +33 662071032 / +33 660818520

E-mail: domaine.vinceline@gmail.com





Château de Bellet

Quindi, in direzione Nord, si giunge al Château de Bellet. Zona atipica tra mare e montagna, accoglie tutto l'anno in un ambiente senza pari. Il vigneto è coltivato nel massimo rispetto della natura e del territorio per permettere ai vitigni di esprimersi al meglio attraverso cuvée eccezionali.

Indirizzo: 482 Chemin de Saquier, 06200 Nizza

Telefono: +33 493378157

E-mail: contact@chateaudebellet.com





Domaine Saint-Jean

Continua la tua visita con una deviazione al Domaine Saint Jean, creato da Nathalie Pacioselli e suo marito Jean-Patrick. Due persone, innamorate e appassionate del loro territorio, che accoglieranno i visitatori nella loro nuova cantina fondata nel 2018, per far scoprire le loro cuvée e condividere le loro esperienze.

Indirizzo: 34 Chemin de La Pouncia, 06200 Nizza

Telefono: +33 608 280 874

E-mail: saintjeanbellet@orange.fr





Château de Crémat et Domaine de Toasc

Quindi si raggiunge il domaine Château de Crémat. Un luogo eccezionale che consentirà un’immersione nella storia di personaggi atipici e visionari che hanno saputo renderlo un gioiello architettonico. Il team della tenuta sarà presente per presentare eleganti cuvée, ottenute esclusivamente da uve provenienti da agricoltura biologica, ottenendo così una qualità ottimale. Saranno proposti anche i vini del Domaine de Toasc.

Indirizzo: 442 Chemin de Crémat, 06200 Nizza

Telefono: +33 492151215

E-mail: contact@chateaucremat.com





Collet de Bovis

Il viaggio tra i vini di Bellet termina al Domaine du Fogolar dove viene prodotto il vino "Collet de Bovis". La tenuta è gestita da Jean Spizzo, appassionato di viticoltura e vinificazione dal 1974. Si è accolti nella sua tenuta ricca di storia dove unisce l'arte alla vite, accogliendo mostre di pittura e spettacoli teatrali.

Indirizzo: 370 Chemin de Crémat, 06200 Nizza

Téléphone : +33 493378252 / +33 614760971

Email : jeanetmichele.spizzo@sfr.fr



Appuntamento nel fine settimana, per una due giorni in mezzo ai vigneti che fanno da corona a Nizza.