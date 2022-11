A tutti può capitare di dover prendere in considerazione di affidarci ad una ditta che si occupa di traslochi nazionali e fortunatamente in qualsiasi città soprattutto nelle grandi città tua ma ce ne stanno davvero tante e quindi avremo l'imbarazzo della scelta senza ombra di dubbio, fermo restando che dipenderà anche da quanto tempo abbiamo a disposizione per portarlo al termine e quindi dipende i motivi per il quale stiamo traslocando.

Ad esempio magari stiamo programmando di andare in un'altra città italiana diversa rispetto alla nostra perché abbiamo un nostro o una nostra partner che vogliamo raggiungere, e magari è un qualcosa che possiamo programmare per tempo, fatto molto diverso e se per esempio ci chiamano per lavorare e fare i supplenti a scuola ,perché quello è il nostro lavoro in una città diversa dalla nostra e non ci danno molto tempo a disposizione perché gli serve una disponibilità immediata ed è chiaro che qui la questione cambia.

In poche parole se dobbiamo trasferirci in un'altra città magari anche cambiando regione quindi con una lunga distanza da percorrere potremmo aver bisogno di un’azienda di traslochi perché magari appunto abbiamo poco tempo a disposizione e comunque le operazioni di assemblaggio non sono facili.

Ma soprattutto quello che spinge una persona e una famiglia a contattare un'azienda di traslochi è il fatto di avere in casa non solo tantissime cose da dover spostare e quindi tanti scatoloni che tra parentesi devono essere anche imballati e non è uno scherzo, ma spesso hanno anche molti mobili ingombranti e altri pezzi di arredamento come divani che certo non possono spostare in un autonomia, anche perché potrebbero avere anche dei problemi di accessibilità se per esempio non c'è l'ascensore.

Tra l'altro c'è un grande vantaggio di potersi affidare a dei professionisti che si occupano di tutte le fasi del trasloco senza il rischio di danneggiare i propri oggetti magari durante l'imballaggio, durante l'assemblaggio e durante il trasporto e quello non può che farci sentire molto più sereni.

Sono vari le fasi di un trasloco che dobbiamo prendere in considerazione

Le varie fasi di un trasloco alle quali facevamo riferimento nel titolo di quella seconda parte riguarda il fatto che se per esempio ci stiamo spostando da Roma a Milano o da Milano a Roma o un'azienda ci può impiegare anche qualche giorno ed impiegherà i primi giorni per smontare i mobili e caricarli e partire e poi il secondo giorno per arrivare a destinazione scaricarli rimontarli e poi concludere con il tutto.

Giustamente una famiglia anche se si rende conto che dovrà investire una bella somma di denaro ma comunque è obbligata sa benissimo, che una buona soluzione Sarà poter farsi fare vari preventivi gratuiti magari usando il cosiddetto comparatore dei traslochi e ricevere anche 6 7 proposte di preventivi per capire quale può essere quella più conveniente.

E dovrà essere conveniente sempre in un rapporto qualità prezzo e sempre che comunque bisognerà andare a guardare le recensioni su internet per capire con che tipo di azienda abbiamo a che fare.