Mandelieu la Napoule: i più bei duetti d’amore all’Espace Léonard de Vinci

L’Espace Léonard de Vinci di Mandelieu la Napoule propone “Musical Guest”, un’iniziativa, a scopo benefico e solidale, che offre una stagione completa, esclusivamente dedicata alla lirica, con recital, concerti e opere con artisti che hanno calcato i più prestigiosi palcoscenici internazionali.

La stagione Musical Guest rappresenta un appuntamento imperdibile per la Costa Azzurra per gli amanti della voce, dell'opera e della musica.

Nella sua sesta stagione, Musical Guest propone tre eccezionali serate liriche.

Sabato 19 novembre 2022 alle ore 19 all’Espace Léonard de Vinci sarà di scena il Concerto d'Opera Romeo e Giulietta.

Sarà un prestigioso duo ad aprire la sesta stagione lirica e solidale Musical Guest: Catherine Trottmann e Sébastien Guèze proporranno a Mandelieu, per la prima volta in Francia, il loro nuovissimo spettacolo intitolato: Roméo et Juliette.

Un'eccezionale serata d'amore e d'opera. Riuniti per la prima volta sul palco, si potrà assistere alla nascita di una mitica coppia lirica formata da Catherine Trottmann e Sébastien Guèze che si sono esibiti nei più bei teatri del mondo: Parigi, Vienna, Venezia, New York, San Paolo, Tokyo.

In programma, passioni ed emozioni in un concerto romantico che evoca i più bei duetti d'amore: Romeo e Giulietta, La Traviata, Manon, L'Elisir d'Amore, Les Pêcheurs de pearls e altre sorprese.

Una serata da non perdere, che celebra gli idilli, i sentimenti, l'unione di due anime gemelle e l'abbraccio di due belle voci.

L’Espace Léonard de Vinci si trova a Mandelieu la Napoule in Boulevard des écureuils 9.