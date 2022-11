F1. Ultima qualifica dell'anno ad Abu Dhabi, prima fila tutta Red Bull, seconda Ferrari: terzo Leclerc

Ultima qualifica di questo campionato di Formula 1: ad Abu Dhabi la pole position è di Max Verstappen davanti a Sergio Perez. Prima fila Red Bull, seconda tutta Ferrari e terza tutta Mercedes.

Sarà un Gran Premio che offrirà tantissimi motivi di interesse, come l'ultima gara di Sebastian Vettel in carriera, oggi nono con la Aston Martin. Ma anche il duello tra Ferrari e Mercedes per il secondo posto nel mondiale piloti, col Cavallino che parte avanti di 19 punti, mentre per la piazza d'onore nel mondiale piloti la sfida tra Leclerc e Perez parte con i due piloti a pari punti, ma il messicano è in prima fila, mentre il monegasco terzo è subito dietro.

Sarà, comunque vada, la migliore stagione in numeri per Charles, che per la seconda volta in carriera è il pilota con più pole position nell'intera stagione (7 nel 2019, 9 quest'anno) e un secondo o terzo posto che andrà a migliorare il quarto finale del 2019, quando il monegasco si fermò a soli due successi contro i tre già conquistati quest'anno.