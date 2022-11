BU-NET, l’e-commerce del cibo tradizionale a portata di click

Nasce tra le Prealpi Canavesi e Biellesi una forte passione per il territorio e l’estrema voglia di valorizzarlo. Da questo energico e intenso desiderio, come il gusto dei prodotti tipici di queste terre, quattro giovani imprenditori trovano l’ingrediente segreto per spingere il “traditional food” affinché arrivi sulla tavola degli italiani e, perché no, anche oltre i confini della Nazione. Hanno creato un progetto “saporito”: il BU-NET, un e-commerce culinario.

BU-NET: origini del nome

Prima di addentrarci tra i sapori di questo e-commerce, partiamo dal suo significato. Il team ha deciso di chiamare l’e-commerce in questo modo perché è una parola che racchiude la vera essenza di tutta l’azienda. “BU” deriva da “bün” che significa buono; “net” si riferisce al network, quindi al lavoro di squadra.

Se leggessimo questo termine come fosse un’unica parola, avremmo “bunèt”, ovvero il nome del dolce più rappresentativo della cucina tradizionale piemontese. In questo modo i 4 imprenditori sono riusciti ad unire e far combaciare alla perfezione la bontà del cibo che propongono, il lavoro di squadra che caratterizza la forza del progetto e, infine, i prodotti che valorizzano: quelli tipici locali delle regioni Piemonte e Valle d’Aosta.

E-commerce culinario, tutto ciò che c’è da sapere

BU-NET è il primo portale del cibo online dove si può trovare il connubio perfetto tra la buona cucina locale e le tradizioni, le emozioni che sono legate a ogni singolo alimento. L’azienda ha da sempre l’obiettivo di restituire giustizia a ogni singolo prodotto e alla sua storia. Infatti, i cibi vengono scelti accuratamente e, soprattutto, sono tutti locali, artigianali e genuini. Tutto questo può essere rintracciato nelle piccole aziende locali che costantemente controllano la qualità dei propri prodotti.

Per soddisfare ogni tipo di esigenza e per garantire sempre una consegna rapida di prodotti appena confezionati, BU-NET si posiziona sul podio per efficienza grazie ad un’ottima organizzazione per quanto riguarda gli ordini; infatti, verranno spediti in giorni specifici affinché i prodotti preservino al meglio tutte le caratteristiche organolettiche.

Sempre per quanto riguarda le spese di spedizione, molti potrebbero essere scettici sui costi perché, si sa, i prodotti tipici costano per la loro alta qualità. BU-NET, però, va in contro ai suoi clienti: le spese partono da 4.90€ in tutta Italia, in più si potrà ricevere anche uno sconto sul primo ordine.

Un servizio succulento: le box gustose

Tra le box che il team ha ideato per soddisfare ogni tipo di palato ci sono le box del territorio con prodotti locali in evidenza, gustosi piatti da servire sulla vostra tavola per far godere il vostro palato con i cibi della tradizione piemontese e valdostana, anche a distanza e fuori regione potrete assaporare e incontrare i sapori di queste splendide terre.

La chicca dell’e-commerce culinario ha un nome ben specifico: “foodbox”. È una box che contiene tutti gli ingredienti e la ricetta per preparare squisiti piatti gourmet. BU-NET tiene alla sperimentazione in cucina, vuole spronare chiunque a cimentarsi ai fornelli con una ricetta degli chef che vi guiderà passo dopo passo nella preparazione del piatto. Inoltre, le foodbox sono anche delle splendide ed ottime idee regalo per stupire proprio tutti.