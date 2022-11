Il concerto di Natale del Com.It.Es di Ezio Greggio sarà il 10 dicembre

Il Com.It.Es di Monaco è lieto di annunciare che sabato 10 dicembre alle ore 18.30 si svolgerà il Concerto di Natale all’Espace Leo Ferré (25, Avenue Albert II).

Torna un’iniziativa che manca da quasi tre anni, l’evento dedicato alla comunità italiana residente a Monaco e non solo, e al quale partecipano da sempre anche le più alte istituzioni Monegasche.

Il Concerto di Natale vedrà protagonista l’Orchestra Filarmonica di Lucca, composta da 54 elementi, e sarà anche un omaggio all’immensa opera artistica del Maestro Giacomo Puccini.

Ancora una volta a salire sul palcoscenico per dare il benvenuto e per presentare un’iniziativa così importante sarà Ezio Greggio, Presidente del Com.It.Es di Monaco: “Siamo molto soddisfatti per l’appuntamento natalizio che stiamo organizzando, dedicato a tutta la comunità italiana del Principato - dichiara Ezio Greggio che, tra l’altro, dal 12 dicembre tornerà su Canale 5 alla guida di Striscia la Notizia - Con i membri del Com.It.Es, che ringrazio, stiamo facendo tutto il necessario affinché il Concerto di Natale sia un successo. Sarà un momento importante, perché ci offrirà l’occasione di ritrovarci finalmente con tutti gli italiani e con le istituzioni monegasche. E sarà anche un momento speciale per noi, perché è il primo Concerto di Natale che organizziamo con il nuovo Com.It.Es.”.

Coloro che lo desiderano potranno assistere a questo evento che l’intera comunità italiana, attraverso il Com.It.Es. di Monaco, dedica a tutti.



COME PARTECIPARE

Per questa occasione, l’ingresso è libero sia per tutti i residenti a Monaco, sia per chi desidera assistere al concerto, fino a raggiungimento del limite dei posti disponibili.

Apertura della sala spettacoli dell’Espace Leo Ferré ore 17.30.

Per assistere al Concerto di Natale è necessario effettuare la registrazione online attraverso la piattaforma Eventbrite. Il link diretto per chi vuole registrarsi e prenotare i posti è il seguente:

https://www.eventbrite.com/e/biglietti-concerto-di-natale-comites-principato-di-monaco-472846555777

E’ anche possibile registrarsi inviando una e-mail a: natalecomitesmc22@gmail.com







IL CONCERTO

ORCHESTRA FILARMONICA DI LUCCA nel Gran Gala Lirico “PUCCINI E GLI ALTRI”

Direzione: Andrea COLOMBINI

Soprani: Silvana FROLI, Rachel BIRTHISEL STELLACCI, Deborah VINCENTI

Tenore: Giovanni CERVELLI

Esecuzione degli Inni Nazionali: Il Canto degli Italiani e l’Inno di Monaco.

Esecuzione di arie fra le più celebri di Giacomo PUCCINI, Giuseppe VERDI, Pietro MASCAGNI, Gioachino ROSSINI, Johann STRAUSS e finale con un omaggio alle più belle musiche da film composte da John WILLIAMS.