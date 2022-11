Perché Bitcoin non andrà via

Hai sentito o letto che Bitcoin ha vissuto esperienze di quasi morte durante la sua vita. Tuttavia, questa valuta virtuale rimbalza più robusta e più popolare. Inoltre, l'economia Bitcoin continua a crescere man mano che più persone acquistano e investono in essa. Il numero di attività che ruotano intorno a Bitcoin è aumentato a livello globale da quando è stata introdotta la criptovaluta più popolare al mondo. Magari, puoi visitare https://bitcoin-code.it/ per registrarti e iniziare a comprare anche Bitcoin.

Ma cosa rende alcuni appassionati ed esperti di criptovalute così sicuri che Bitcoin alla fine non scomparirà? Qui ci sono segni che Bitcoin è qui per rimanere.

Più persone stanno acquistando e investendo in Bitcoin

Piattaforme come Bitcoin Revolution continuano a ricevere più utenti che cercano di acquistare questa criptovaluta. Queste piattaforme digitali consentono a persone e aziende di registrare e convertire denaro fiat in Bitcoin.

Tuttavia, l'accettazione diffusa di Bitcoin ha spinto più persone ad acquistare e detenere questa valuta digitale nei loro portafogli crittografici. Alcune persone acquistano persino Bitcoin e li usano per transazioni internazionali. Questo perché le transazioni Bitcoin sono più economiche e meno costose dei pagamenti convenzionali.

Più persone stanno abbracciando Bitcoin

Una preoccupazione primaria per la maggior parte degli appassionati di Bitcoin era la complessità delle transazioni Bitcoin. Alcune persone pensavano che molte persone non avessero il know-how per utilizzare questa valuta virtuale. Di conseguenza, alcuni commercianti non hanno accettato Bitcoin all'inizio. Inoltre, gli appassionati di Bitcoin hanno avuto difficoltà a ricevere e trasferire i loro Bitcoin.

Tuttavia, l'emergere di portafogli e scambi di criptovalute più facili da usare ha cambiato questo. Oggi, gli individui possono acquistare, vendere, spendere e salvare Bitcoin. Gli sportelli bancomat Bitcoin e le carte di credito crittografiche semplificano anche le transazioni con Bitcoin.

Nel suo cuore, Bitcoin è una valuta. Pertanto, alcune persone preferiscono usarlo a causa della sua efficienza e delle basse commissioni di transazione rispetto al denaro fiat. Inoltre, alcune persone acquistano e detengono Bitcoin come investimento. Tuttavia, ricevere e trasferire Bitcoin è ora più facile per la maggior parte delle persone.

Finanza decentralizzata

La finanza decentralizzata ha acquisito importanza in tutto il mondo. La tecnologia sottostante di Bitcoin, blockchain, consente agli sviluppatori di creare applicazioni finanziarie che replicano le offerte che potrebbero apparire in diversi settori economici. Le grandi banche stanno cercando modi per utilizzare la tecnologia sottostante di Bitcoin. E tutti questi sviluppi seguono la crescente popolarità di Bitcoin.

Attualmente, la finanza decentralizzata ha quasi 10 miliardi di dollari, con i clienti che ricevono il rendimento senza aspettare gli orari di negoziazione tradizionali e le innumerevoli forniture di servizi. E questo dimostra che la tecnologia sottostante di Bitcoin ha usi reali.

Adozione aziendale

Anche le grandi istituzioni finanziarie e altre società hanno acquistato Bitcoin. Sofi e Robinhood sono alcuni dei broker che offrono trading di criptovaluta. Inoltre, le grandi istituzioni stanno adottando Bitcoin perché ne vedono il potenziale.

Alcune delle grandi aziende che adottano Bitcoin includono MicroStrategy e Square. Mentre alcune di queste aziende non acquistano Bitcoin direttamente, ci hanno investito perché ne vedono il potenziale. Aziende come Goldman Sachs e Morgan Stanley prevedono di avviare investimenti in Bitcoin per i clienti di gestione patrimoniale.

Global Trends

Le recenti tendenze hanno dimostrato che il mondo ha bisogno di Bitcoin. Ad esempio, COVID-19 ha trasformato i comportamenti digitali a livello globale, accelerando l'evoluzione di 10 anni in un anno del 2020. Forse, gli impegni sociali attraverso strumenti digitali e i risultati del lavoro da casa mostrano la necessità di innovazione applicabile.

Molte economie hanno subito l'impatto della pandemia, con i rendimenti delle attività convenzionali che sono crollati. D'altra parte, il prezzo del Bitcoin è aumentato a un nuovo prezzo sempre più alto durante la pandemia. Questo perché la maggior parte degli investitori lo vedeva come un investimento alternativo.

Riflessioni Finali

Se hai sempre visto Bitcoin come una nuvola che passa, pensaci di nuovo. Questa valuta virtuale ha dimostrato più volte di non andare da nessuna parte. Sebbene rimanga volatile, relativamente non regolamentato e rischioso, il suo valore è aumentato nel corso degli anni. Inoltre, la sua accettazione tra trader, investitori e commercianti è aumentata. E tutti questi segnali mostrano che Bitcoin non andrà da nessuna parte presto.