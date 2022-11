Il team di Interni a Sanremo ti invita a scoprire la nuova cucina Euromobil eco-progettata e sostenibile

Sei alla ricerca della tua cucina ideale, ampia, luminosa, calda, pratica e a ridotto impatto ambientale? Soddisfare tutti questi criteri è possibile! Per essere ecologica, una cucina deve essere soprattutto sostenibile, utilizzare materiali riciclati sani per la salute e l'ambiente.

Nello showroom di Interni a Sanremo viene presentata la nuova cucina nata in casa Euromobil, progettata con grande attenzione alla ricerca del prodotto e realizzata con una resina riciclata al 100%, coniata dall'utilizzo di bottiglie di plastica. Con Euromobil puoi scommettere su materiali eco-progettati, attrezzature adeguate, elettrodomestici ad alta efficienza o illuminazione a basso consumo, gestione dei rifiuti e ridotto consumo di acqua, senza lesinare su funzionalità o stile!

Il gruppo Euromobil azienda leader nel settore dell'arredamento da oltre cinquant'anni ricerca e realizza sistemi e complementi d'arredo per tutti gli ambienti della casa e per il contract.

Questa cucina è innovativa, ben pensata e dotata di una superficie estremamente resistente, trattata con verniciatura anti-ingiallente che rende il colore inalterabile e costante nel tempo. La resistenza all'abrasione e agli agenti chimici rende il prodotto duraturo. Si può realizzare secondo le esigenze di gusto e colori di ognuno. Infatti, come i materiali anche i colori e le essenze sono svariati.





Se sei alla ricerca di una cucina che soddisfi ogni tua esigenza, non rinunciare al design ecologico e sostenibile di Euromobil.





