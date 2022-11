Nizza, avviata una consultazione popolare sul Prolungamento della Promenade du Paillon

La città di Nizza ha lanciato una consultazione perché quanti vivono a Nizza possano esprimere la propria opinione sul prolungamento della Promenade du Paillon.

Sulla scia del successo della Promenade du Paillon, che accoglie più di un milione di visitatori ogni anno e di fronte all'intensificarsi dei fenomeni legati al riscaldamento globale, la città di Nizza ha approvato un progetto che prevede l’ampliamento dello spazio del parco di ulteriori 8 ettari per creare un vasto polmone di verde, freschezza e benessere di 20 ettari nel cuore della città.

Per coinvolgere gli abitanti, è stata attivata una consultazione pubblica per far emergere le aspettative degli abitanti in merito all'organizzazione dello spazio pubblico all'interno del parco nell’area compresa tra la Traverse de la Bourgada e l’Esplanade Lattre de Tassigny.

La consultazione, aperta fino al 20 dicembre 2022 , consentirà di acquisire i pareri su quali usi privilegiare e quali scelte avviare.

Saranno distribuite 18 mila copie del questionario (inserito al fondo di questo articolo) nell'area interessata al progetto, mentre l'informazione sulla consultazione avverrà tramite le reti sociali e nel corso di eventi organizzati in luoghi strategici come la Promenade du Paillon, il Parc Phoenix o le arene di Cimiez.