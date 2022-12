Urmet, 85 anni di successi, innovazione e prodotti “icona”

Urmet compie 85 anni. Fondata nel 1937, è da sempre un'azienda italiana che progetta e sviluppa tecnologie all’avanguardia per l’automazione degli edifici residenziali, commerciali ed industriali. Il marchio Urmet contiene quindi l'esperienza di 85 anni di storia, per una realtà imprenditoriale che ha sempre avuto la capacità di adattarsi alle necessità e contingenze dei periodi storici che si è trovata ad affrontare, senza sottrarsi alle sfide delle epoche che ha attraversato.





Urmet Spa ha sempre avuto radici stabili sul territorio italiano, ed è l’azienda principale di Urmet Group, un gruppo formato da oltre 60 società che garantiscono una presenza capillare e consolidata in tutto il mondo.

La torinesità della Urmet è una costante nei suoi 85 anni di vita: la prima sede era in via Sacra di San Michele 55 e ancora oggi la sede di Urmet Group è ubicata nel capoluogo piemontese. Nella attuale sede di via Bologna, è presente infatti la Direzione Generale mentre sono attivi anche gli uffici marketing, amministrativi e di Ricerca e Sviluppo, oltre alla gran parte dei magazzini e di tutte le attività di direzione e logistica.





L'azienda si è sempre distinta per la sua capacità d'innovazione, la qualità dei prodotti e delle soluzioni adottate, oltre allo sviluppo di sistemi di impianto che velocizzano i tempi d'installazione e semplificano la gestione delle funzioni, nell’ambito residenziale, del terziario ed industriale.





Oggi Urmet progetta e commercializza sistemi di videocitofonia, home automation (domotica), telefonia, sistemi professionali di antintrusione, videosorveglianza e antincendio, controllo ambiente e controllo accessi: per ogni settore vengono proposte soluzioni rispondenti alle necessità del mercato di riferimento.

Negli anni Urmet è cresciuta attraverso l’acquisizione di know-how diversificati, la tutela dell’indipendenza delle aziende acquisite, il sostegno al management ed il costante investimento in ricerca e sviluppo con cui ha costruito il successo della sua grande rete operativa. Credere nella ricerca e nello sviluppo delle tecnologie è stata per Urmet una vera e propria scelta strategica: ancor oggi il 6% del bilancio del Gruppo viene investito in questi settori, un impegno economico assolutamente di rilievo.









Un successo quindi, sostenuto dalla capacità di costruire un coordinamento strategico tra settori diversi e attività complementari: Urmet ha saputo gestire e implementare la capacità di analizzare il mercato e di conseguenza la produzione, il mondo della logistica e l’assistenza tecnica e commerciale. Oggi le scelte del gruppo sono premiate da una costante crescita e dalla riconoscibilità sul mercato del marchio Urmet come uno dei principali player internazionali nell’ambito dell’home & building solutions, della sicurezza e della system integration.





Una storia di innovazione e ricerca che ha prodotto nei decenni numerosi prodotti “icona” e brevetti che hanno precorso i tempi, in Italia e nel mondo.

Recentemente ha ottenuto un altro risultato importante, un riconoscimento di grande valore per il gruppo torinese Urmet che anche quest'anno è stato inserito tra le “Top 500” aziende di Torino e provincia secondo lo studio condotto da PwC e pubblicato recentemente con i dati riferiti al difficile anno 2020.

L'importante analisi di Pricewaterhouse Coopers (PwC), network prestigioso di fama mondiale, fotografa la situazione delle imprese del territorio secondo il valore della produzione, l’utile d’esercizio e l'indebitamento finanziarlo netto.

All’interno della classifica Top 500 nata da questa analisi panoramica, Urmet si riconferma una delle più importanti realtà industriali del territorio, posizionandosi al 57°posto nella classifica globale, senza arretramenti rispetto al 2019.

«Siamo molto contenti per questo risultato che ci conferma come una realtà solida e affidabile – affermano dalla Direzione Urmet -. Ottantacinque anni di storia e le nostre profonde radici territoriali, unite alla solidità finanziaria, ci hanno permesso di superare l'anno più difficile della pandemia da Covid, confermandoci come la prima azienda nel campo della sicurezza in tutta l'area metropolitana torinese e una fra le principali realtà in Italia, con dimensione internazionale».





Un percorso lungo ormai 85 anni di storia e successi, frutto degli investimenti effettuati, di un know-how unico, di innovazione di prodotto e ricerca continua di nuove soluzioni per utenti ed installatori.