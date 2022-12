Opéra di Nizza: torna l’operetta con Orphée aux Enfers

L’Opéra di Nizza propone, nei giorni 2, 3 e 4 dicembre 2022, “Orfeo all'inferno”: uno spettacolo in due atti e quattro quadri.

Offenbach, il "padre" dell'operetta francese, non ha eguali nel dipingere immagini feroci della società, ma con umorismo e verve.

Orphée aux Enfers è il capolavoro assoluto di questo genere, divertente e ancora attuale.



La coppia formata da Orfeo ed Euridice è in difficoltà. Ma, troppo preoccupato per l'opinione pubblica, Orfeo si rifiuta di prendere in considerazione il divorzio. E quando, liberatosi della moglie per il più terreno scherzo del destino, Orfeo riconquisterà finalmente la sua libertà, questa stessa opinione pubblica lo costringerà ad andare a riprendersi sua moglie... negli Inferi.

Per fortuna Giove, che vorrebbe tenere per sé Euridice, escogiterà una vera e propria soluzione che accontenterà tutti.

Con Orfeo agli Inferi, Offenbach gioca con i miti così come con le abitudini un po' troppo altisonanti dell'opera, crea un universo divertente e stravagante, di formidabile efficacia scenica e musicale, a partire dal suo ormai famoso “French can-can”.

Benoît Bénichou, che incantò lo scorso anno con una meravigliosa Vedova Allegra, tornerà a dirigere un’altra gioiosa e irriverente operetta.



Orphée aux Enfers

Direction musicale Leo Warynski

Mise en scène & vidéo Benoît Bénichou

Décors Christophe Ouvrard

Lumières Mathieu Cabanes

Costumes Bruno Fatalot

Chorégraphie Sophie Peretti-Trouche

Conseillère artistique Melcha Coder

Orphée Pierre Antoine Chaumien

Eurydice Perrine Madoeuf

Aristée-Pluton Jéremy Duffau

Jupiter Philippe Ermellier

L’Opinion publique Héloïse Mas

Junon Sofia Naït

Cupidon Jennifer Courcier

John Styx Frédéric Diquero

Mars Fabrice Alibert

Diane Virginie Maraskin*

Venus Pauline Descamps

Minerve Melissa Lalix*

Mercure Gilles San Juan

*Artistes du Choeur de l’Opéra de Nice

Choeur de l’Opéra de Nice

Orchestre Philharmonique de Nice

Lo spettacolo é in programma venerdì 2 (ore 20) , sabato 3 (ore 20) e domenica 4 dicembre 2022 (ore 15) all’Opéra di Nizza