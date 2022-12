Che fare in Costa Azzurra?

Sono tante le mostre, le manifestazioni e le iniziative in programma nei prossimi sette giorni nelle località della Costa Azzurra e nel Principato di Monaco.

ANTIBES

"Hors-champs"

Dal 1° al 3 dicembre 2022

Spectacle à 20h30. Séance supplémentaire le samedi à 18h.

Théâtre Le Tribunal, 5 Place Amiral Barnaud.



4e Week-end du design et des arts

Dal 2 dicembre al 4 dicembre 2022

Palais des Congrès



Dom Juan, le piège

Dal 2 dicembre al 4 dicembre 2022

Spectacle à 20h30 le vendredi et le samedi, à 16h le dimanche. Tarif: 14 à 16 €

Théâtre Antibea, 15 rue Clemenceau



Spectacle "Les scènes du conservatoire"

Mercoledì 7 dicembre 2022

Dès 18h30, auditorium, niveau 0

Médiathèque Albert Camus, 19 Boulevard Chancel



Exposition "La Main"

Exposition "La Main"

Fino al 31 Dicembre 2022

À Médiathèque Albert Camus

Exposition "La Main" par Ronald Curchod

Fino al 31 dicembre 2022

Médiathèque Albert Camus



CAGNES SUR MER

EXPOSITION BIJOUX D’EUROPE !

FINO AL 31 MARZO 2023

Musée du Bijou Contemporain - Espace Solidor

Place du Château - Haut de Cagnes



MEETING HIPPIQUE D’HIVER 2022-2023, COMPETIZIONE SPORTIVA

DAL 2 DICEMBRE 2022 A 12 MARZO 2023

ogni giorno.

Hippodrome de la Côte d'Azur

2 boulevard Kennedy



PROGRAMMATION CASINO TERRAZUR, SPETTACOLO

FINO AL 7 APRILE 2023

CABARET - CLARA MORGANE

20/01/2023 - 20:00 à 22:00 - THE BEATLES FACTORY

03/02/2023 - 20:00 à 22:00 - CHIMENE BADI - CHANTE PIAF

31/03/2023 - 20:00 à 22:30 - PULSE

07/04/2023 - 20:00 à 22:00 - ZIZE - LA FAMILLE, MAMMA MIA !!!

Casino Terrazur

421 avenue de la Santoline

Polygone Riviera



CANNES

SALON ET CONGRÈS, MAPIC 2022

Marché international professionnel de l'immobilier de commerce

Giovedì 1° dicembre 2022

Palais des festivals et des congrès

1 boulevard de la Croisett



SPECTACLE, BREATHE, BREATHE !

Par la compagnie Eugénie Andrin

Giovedì 1° dicembre 2022 ore 19,30

Théâtre de la Licorne

25 avenue Francis Tonner



CONCERT, LA MUSIQUE DU TEMPS DE MOLIÈRE

Le jeudi 1 décembre 2022

Giovedì 1° dicembre 2022 ore 19

Église protestante unie de Cannes

7 rue Notre-Dame



CONCERT MURIEL GROSSMANN QUARTET

Le jeudi 1 décembre 2022

Giovedì 1° dicembre 2022 ore 19,30

Théâtre Alexandre III

19 boulevard Alexandre III



CONCERT BLACK LILYS / NICOLAS TORRACINTA

VBenerdì 2 dicembre 2022 ore 21

Studio 13 / C'Picaud

23 avenue du Docteur Picaud



BEETHOVEN / LEVINAS

Concert symphonique

Sabato 3 dicembre 2022 ore 20

Palais des festivals et des congrès - Théâtre Claude Debussy

1 boulevard de la Croisette



CONCERT RÉCITAL JEAN MARC LUISADA

Piano

Sabato 3 dicembre 2022 ore 20

Théâtre Alexandre III

19 boulevard Alexandre III



CONCERT NOËLS DE PROVENCE ET DU MONDE ENTIER

Festival de Noël

Sabato 3 dicembre 2022 ore 18,30

Théâtre de la Licorne

25 avenue Francis Tonner



SPECTACLE PAR LE BOUT DU NEZ

Domenica 4 dicembre 2022 ore 18

Palais des festivals et des congrès - Théâtre Claude Debussy

1 boulevard de la Croisette



ANIMATION ALORS ON DANSE…

Domenica 4 dicembre 2022 ore 14,30

Salle culturelle Les Arlucs

24 avenue des Arlucs



CHRISTMAS CONCERT AU PROFIT DE LA CROIX ROUGE DE CANNES

par l'Ensemble L'Estro Armonico

Domenica 4 dicembre 2022 ore 16,30

Artistes invités :

Florent Rami : contre-ténor

Thomas Dupont - Costantini : piano

Amy Blake : soprano

Cécile Macaudière : soprano

Mickael Guedj : baryton

Jacques Coquelin : pianotecnic

Ok Chorale de St Jeannet : chorale

Venez participer à cet événement culturel festif et caritatif autour de la musique de Noël et ainsi aider les plus démunis à l'approche des fêtes de fin d'année.

Église Notre Dame des Pins,

32 boulevard Alexandre III



EXCURSION VISITE DU BOULEVARD ET DU QUARTIER CARNOT

Mercoledì 7 dicembre 2022 ore 14

Lieu de départ: 1 boulevard Carnot, Cannes



CONCERT C'PICAUD - MUSIQUES ACTUELLES - AUTOMNE 2022

Fino a sabato 3 dicembre 2022

Horaire:21h

Studio 13 / MJC Picaud

23 avenue du Docteur Picaud



EXPOSITION, ORSTEN GROOM, LIMBE

Fino all'11 dicembre 2022

Horaire(s) :

Juillet et août :

- Tous les jours de 10h à 18h

À partir de septembre :

- Du mardi au vendredi de 13h à 17h

- Samedi et dimanche de 10h à 13h et de 14h à 18h

Suquet des Artistes

7 rue Saint-Dizier



SPECTACLE SAISON DES SPECTACLES DU PALAIS DES FESTIVALS 2022/2023

Fino al 30 aprile 2023

https://www.palaisdesfestivals.com/



EXPOSITION, UN PALAIS POUR UN FESTIVAL : DU CASINO MUNICIPAL AU PALAIS DES FESTIVALS ET DES CONGRÈS

Fino a sabato 3 giugno 2023

Lundi au vendredi : de 13h30 à 17h

Espace Calmette - Archives contemporaines

18 rue Docteur Calmette



CONCERT SAISON DE L'ORCHESTRE NATIONAL DE CANNES 2022/2023

Fino a giovedì 22 giugno 2023

au jeudi 22 juin 2023

Orchestre national de Cannes

https://www.orchestre-cannes.com/



CARROS

ARLEQUIN POLI PAR L’AMOUR, TEATRO

Venerdì 2 dicembre 2022

Orari di apertura il venerdì dalle 20 alle 21:30.

Salle Juliette Gréco

5 bis Boulevard de la Colle Belle



LUMIÈRES, SPETTACOLO

Mercoledì 7 dicembre 2022

Orari di apertura il mercoledì dalle 16:30 alle 17:15.

Au solstice d'hiver, on célèbre le soleil invaincu. "Lumières" raconte comment l'être au coeur-étincelle est né d'un rocher puis a embrasé le ciel.

A partir du solstice d'hiver, le mythe fondateur dont de nombreux pays se sont inspirés, a été créé une histoire avec comme personnage principal l'être en lumière. Celui-ci trouve vie grâce à une étincelle de départ provoquée par la danse joyeuse des ombres le long du rocher sur lequel il est endormi. Commence alors son périple. L'étincelle emplit son coeur, ses yeux, ses mains, son corps tout entier ! Le monde qu'il invente autour de lui surgit et s'anime. Puis il monte dans son char illuminé et disparaît au milieu des étoiles. Le soleil invaincu, embrase alors le ciel.

Salle Juliette Gréco

5 bis Boulevard de la Colle Belle



EXPOSITION MERVEILLES DU TOIT DU MONDE. LA DONATION FRANÇOIS PANNIER

Fino a domenica 28 maggio 2023

Du mardi au dimanche de 10h à 13h et de 14h à 17h

(Fermé les 25 déc. et 1er jan.)

Musée des explorations du monde

Place de la Castre - Le Suquet



EXPOSITION, UN PALAIS POUR UN FESTIVAL : DU CASINO MUNICIPAL AU PALAIS DES FESTIVALS ET DES CONGRÈS

1946-1982

Fino a sabato 3 giugno 2023

Horaire(s) :

Lundi au vendredi : de 13h30 à 17h

Espace Calmette - Archives contemporaines

18 rue Docteur Calmette



EZE

TÉLÉTHON 2022, TEATRO

Sabato 3 dicembre 2022 dalle 17 alle 18:30.

Théâtre : "Devos Quintessence en quintette"

06360 Èze



LEVENS

EXPOSITION “NOËL ET AUTRES FÊTES DE L’HIVER”, ESPOSIZIONE

FINO ALL'11 GENNAIO 2023

Auditorium Joseph Raybaud

Place de la République



MENTON

Talents de Femmes - Exposition et vente

1er salon de la création au féminin

Entrée libre et gratuite

Sabato 3 dicembre 2022 – ore 10 - 18

Domenica 4 dicembre 2022 ore 10 -17

Palais de l'Europe

8 avenue Boyer 06500 Menton



Visite guidée éclair: La Salle des Mariages de Jean Cocteau

Giovedì 1° dicembre 2022 ore 14,30

Lunedì 5 dicembre 2022 ore 15,45

Mairie

17 Rue de la République



Visite Guidée: rando-patrimoine, le Boulevard de Garavan

Giovedì 1° dicembre 2022 ore 10

Entrée principale du cimetière du vieux-château, montée du souvenir



Visite guidée: Le Jardin Fontana Rosa

Venerdì 2 dicembre 2022 ore 10

Lunedì 5 dicembre 2022 ore 10

Jardin Fontana Rosa

6 Avenue Blasco Ibanez



Visite guidée Les Ruelles de l’histoire

Sabato 3 dicembre 2022 ore 14,30

Martedì 6 dicembre 2022 ore 14,30

Parvis de la Basilique St Michel



Visite guidée : Le Bastion, Musée Jean Cocteau

Musée testament de l'artiste Jean Cocteau

Sabato 3 dicembre 2022 ore 10,30

Lunedì 5 dicembre 2022 ore 14,30

quai Napoléon III



Visite guidée : la Chapelle des Pénitents Noirs

Mercoledì 7 dicembre 2022 ore 14,30

Rue du général Galliéni



MONACO

Teatro - "The Normal Heart"

Giovedì 1 dicembre 2022 alle 20

New York, 1981, un'epidemia senza nome decima la comunità omosessuale. Di fronte alla negazione e all'indifferenza, Ned Weeks denuncia l'inazione e provoca scandali mediatici. Di Larry Kramer. Traduzione e regia di Virginie de Clausade, con Dimitri Storoge, Michaël Abiteboul, Joss Berlioux, Andy Gillet, Déborah Grall, Brice Michelini e Jules Pélissier. EVENTO A SOSTEGNO DELL'ASSOCIAZIONE MONACO FIGHT AIDS in occasione della Giornata mondiale contro l'AIDS.

Théâtre Princesse Grace

12, avenue d'Ostende



Jazz & Cinéma - "Let’s get Lost" Omaggio a Chet Baker

Giovedì 1 dicembre 2022 alle 20.30

Monte-Carlo Jazz Festival 2022 - Proiezione cinematografica in collaborazione con l'Istituto Audiovisivo di Monaco, è un omaggio a Chet Baker. « Let’s Get Lost », di Bruce Weber.

Salle Garnier de l'Opéra de Monte-Carlo

Place du Casino



Tutta l'arte del cinema - Let's Get Lost

Giovedì 1 dicembre 2022 alle 20.30

Jazz e Cinéma -Let's Get Lost di Bruce Weber (1988) (ndt, titolo italiano "Perdiamoci"). Un sottile connubio tra archivi e testimonianze questo documentario, che racconta la vita e la leggenda del trombettista Chet Baker, il « James Dean del jazz ».

Salle Garnier de l'Opéra de Monte-Carlo

Place du Casino



Spettacolo - "Tom Villa"

Giovedì 1 dicembre 2022 alle 20.30

Espace Léo Ferré

25, avenue Albert II



Beneficienza - "Annual Gala Dinner for Ukraine"

Venerdì 2 dicembre 2022

La Fondazione Elina Svitolina terrà un'asta durante la sua cena di gala annuale. Per la prima volta si terrà allo Yacht Club di Monaco. I fondi raccolti durante la serata, posta sotto l'Alto Patronato di Sua Altezza Serenissima il Principe Alberto II di Monaco, saranno utilizzati per finanziare i programmi istituiti dalla Fondazione dal 2019, tra cui il programma di recupero del tennis ucraino post-bellico, ma anche per continuare il supporto logistico e materiale fornito alle famiglie dei beneficiari gravemente colpiti dalla guerra in Ucraina.

Venerdì 2 dicembre 2022

Yacht Club de Monaco

Quai Louis II



Concerto - "Melody Gardot"

Venerdì 2 dicembre 2022 alle 20.30

Monte-Carlo Jazz Festival 2022 - La cantante, cantautrice e compositrice americana Melody Gardot torna nel 2022 per un concerto sul leggendario palcoscenico dell'Opéra Garnier di Monte-Carlo, che registra il tutto esaurito ogni volta che si esibisce!

Salle Garnier de l'Opéra de Monte-Carlo

Place du Casino



Spettacolo

Da sabato 3 alle 20.30 a domenica 4 dicembre 2022 alel 14.30

Il Giro del Mondo in 80 giorni: venite a vivere in famiglia un viaggio ai confini del mondo con questo adattamento in musical del capolavoro di Jules Vernes! Il nuovo spettacolo degli ideatori della commedia musicale "Le avventure di Tom Sawyer" nominato ai premi Molières! Una commedia musicale dai 4 ai 77 anni prodotta da Double D Productions (David Rozen e David Rebouh)

Grimaldi Forum Monaco

10, avenue Princesse Grace



Concerto- "Richard Galliano - Anouar Brahem"

Sabato 3 dicembre 2022 alle ore 20.30

Monte-Carlo Jazz Festival 2022 - Una sera, due concerti... Anouar Brahem Quartet presenterà la sua ultima creazione ispirata alla musica strumentale, mentre Richard Galliano dimostrerà un diverso approccio jazzistico con New Tango e New Musette presentando il suo New York Tango Trio.

Salle Garnier de l'Opéra de Monte-Carlo

Place du Casino



Concerto- "Le voci di Arsis"

Domenica 4 dicembre 2022 alle 16

Concerto dell'Avvento con i solisti Arsis. Catherine Gamberoni, pianista. Programma: Saint-Saëns, Haendel, Vivaldi, Bach, Franck, Massenet...

Eglise Saint-Nicolas

1, place du Campanin



Concerto - "Recital Arcadi Volodos"

Venerdì 4 novembre 2022 alle 18

Stagione 22/23 dell'Orchestra Filarmonica di Monte-Carlo, Sotto la Presidenza di S.A.R. la Principessa di Hannover - - "Recital Arcadi Volodos" con Arcadi Volodos (pianoforte).

Auditorium Rainier III

Boulevard Louis II



Concerto - "Chilly Gonzales, A Very Chilly Christmas"

Domenica 4 dicembre 2022 alle 18

Monte-Carlo Jazz Festival 2022 - A Very Chilly Christmas, il nuovo spettacolo di Chilly Gonzales.

Salle Garnier de l'Opéra de Monte-Carlo

Place du Casino



18° Giornata monegasca dei Nasi Rossi

Martedì 6 dicembre 2022

18° Giornata monegasca dei Nasi Rossi, organizzata dall'Associazione "Les enfants de Frankie" a sostegno dei bambini malati e disagiati del Principato e di tutta la regione PACA. QUEST'ANNO I NASI ROSSI DIVENTANO VERDI! Il "naso rosso" si sta adattando al mondo circostante e sta diventando un oggetto più ecologico e utile per i cittadini. La palla di gommapiuma diventa una "Shopping Bag" riutilizzabile e mantiene la forma del Naso Rosso quando viene chiusa. In vendita dal 2 novembre 2022.

Martedì 6 dicembre 2022

Principauté de Monaco



Teatro - "Fiori di sole"

Martedì 6 dicembre 2022 alle 20

Tratto da The Sunflower pubblicato da Schocken Books. Simon Wiesenthal ha passato la vita a cercare di capire cosa gli sia capitato in quella mattina di sole del 1942. Da solo, nel buio di una stanza, ascolta l'ultima confessione di Karl. Durante la guerra, Karl ha ucciso persone innocenti e chiede pietà. Adattamento di Daniel Cohen e Antoine Mory, regia di Steve Suissa, con Thierry Lhermitte.

Théâtre Princesse Grace

12, avenue d'Ostende



Attività - "Ice Party"

Mercoledì 7 dicembre 2022, dalle 19 alle 23:30

In questa vigilia di un giorno festivo, il Comune propone una serata sulla pista di pattinaggio dello Stade Nautique Rainier III, la "Festa del ghiaccio", rivolta agli allievi e ai residenti del Principato, dai 12 (o classe 6ème) ai 17 anni. Quale versione invernale dello "Splash Party", l'"Ice Party" accoglierà i giovani con tanto di DJ, attorno a un grande Rudolph meccanizzato con dovizia di dolci e un photobooth a disposizione per le foto ricordo! Ogni allievo o residente potrà portare con sé un accompagnatore "fuori Monaco".

Port Hercule de Monaco



Exposition "Cinémato !"

Fino al 30 dicembre 2022, du lundi au vendredi de 10h à 17h30 (17h le vendredi),

Istituto audiovisivo di Monaco

L'Engelin



MONACO ON STAGE - 100 anni di concerti a Monaco

Fino a sabato 31 dicembre 2022, dalle 13 alle 19,

Chi non ha mai sognato di addentrarsi nelle quinte di un sala da concerti? Questa l'esperienza che propone questa mostra, dando modo ai visitatori di passare dall'altra parte dello specchio.

Salle d'Exposition du Quai Antoine Ier

4, quai Antoine Ier



Mostra - "Da un mondo all'altro, dal visibile all'invisibile"

Fino a sabato 31 dicembre 2022, Museo di Antropologia Preistorica

La mostra temporanea "Da un mondo all'altro, dal visibile all'invisibile", invita il pubblico a scoprire collezioni inedite e originali conservate, talvolta da più di cent'anni, dal Museo di Antropologia preistorica di Monaco.

Da mercoledì 1 giugno a sabato 31 dicembre 2022

Museo di Antropologia preistorica

56 bis, boulevard du Jardin Exotique



Exposition - "Mission Polaire"

Fino sabato 31 dicembre 2022

Un tour in 5 tappe ti porterà in missione polare come reporter! Un viaggio immersivo per conoscere meglio queste terre lontane e misteriose.

Museo oceanografico di Monaco

Avenue Saint-Martin



NIZZA

HAROUN, ONE MAN SHOW / ONE WOMAN SHOW

Giovedì 1° dicembre 2022

Orari di rappresentazione alle 20:30.

Nice Acropolis

1 Esplanade Kennedy



FACE À FACE – ORPHÉE AUX ENFERS, CONFERENZA

Giovedì 1° dicembre 2022

Orari di rappresentazione alle 18.

Gli incontri diretti sono organizzati da ARON e presentati da André Pereygne.

L'Artistique

27 Boulevard Dubouchage



JEUDIS DU STOCKFISH : PORNO GRAPHIC MESSIAH, CONCERTO

Giovedì 1° dicembre 2022

Orari di apertura alle 21.

Nuovo concetto allo Stockfish, ogni giovedì scoprite i talenti della scena locale sul palco del più piccolo dei grandi locali.

Per questo quarto evento, Porno Graphic Messiah si esibirà dal vivo.

STOCKFISH

5 avenue François Mitterrand



PABLO CAILLAULT DANS SI J’AURAIS…, ONE MAN SHOW / ONE WOMAN SHOW

ORPHÉE AUX ENFERS, OPERETTA

Da venerdì 2 a domenica 4 dicembre 2022

Orari di rappresentazione il venerdì e sabato alle 20. Il domenica alle 15.

Opéra bouffe in due atti e quattro tableaux

Opéra Nice Côte d'Azur

4/6 rue Saint-François de Paule



PAUL MIRABEL “ZEBRE”, SPETTACOLO

Venerdì 2 dicembre 2022

Orari di rappresentazione alle 20.

Nice Acropolis

1 Esplanade Kennedy



LE MERVEILLEUX CONTE DE NOËL – T’CHOUP COMEDY CLUB, SPETTACOLO

Venerdì 2 dicembre 2022

Orari di rappresentazione alle 20:30.

Qualche giorno prima dell'arrivo di Babbo Natale, il T'choup Comedy Club vi invita nel suo magico chalet per svelarvi la sua meravigliosa favola natalizia.

Théâtre de la Cité

3 rue Paganini



RENCONTRES MOUVEMENTÉES, DANZA

Venerdì 2 dicembre 2022

Orari di rappresentazione alle 19:30.

Espace Magnan

31 rue Louis de Coppet



CONCERT – STEPHANE BRUNELLO, CONCERTO

Venerdì 2 dicembre 2022 alle 20:30.

Espace Laure Ecard

50, boulevard Saint-Roch



FLASHBACK, SPETTACOLO

Venerdì 2 dicembre 2022

Orari di rappresentazione alle 19:45 e alle 21.

Sabato 3 dicembre 2022

Orari di rappresentazione alle 19:45 e alle 21.

Venerdì 9 dicembre 2022

Orari di rappresentazione alle 19:45 e alle 21.

Venerdì 16 dicembre 2022

Orari di rappresentazione alle 19:45 e alle 21.

Sabato 14 gennaio 2023

Orari di rappresentazione alle 19:45 e alle 21.

Venerdì 20 gennaio 2023

Orari di rappresentazione alle 19:45 e alle 21.

Sabato 21 gennaio 2023

Orari di rappresentazione alle 19:45 e alle 21.

Venerdì 27 gennaio 2023

Orari di rappresentazione alle 19:45 e alle 21.

Venerdì 3 febbraio 2023

Orari di rappresentazione alle 19:45 e alle 21.

Venerdì 10 febbraio 2023

Orari di rappresentazione alle 19:45 e alle 21.

Venerdì 24 febbraio 2023

Orari di rappresentazione alle 19:45 e alle 21.

Sabato 4 marzo 2023

Orari di rappresentazione alle 19:45 e alle 21.

Venerdì 10 marzo 2023

Orari di rappresentazione alle 19:45 e alle 21.

Sabato 18 marzo 2023

Orari di rappresentazione alle 19:45 e alle 21.

Venerdì 24 marzo 2023

Orari di rappresentazione alle 19:45 e alle 21.

Sabato 1° aprile 2023

Orari di rappresentazione alle 19:45 e alle 21.

Sabato 22 aprile 2023

Orari di rappresentazione alle 19:45 e alle 21.

Venerdì 5 maggio 2023

Orari di rappresentazione alle 19:45 e alle 21.

Sabato 13 maggio 2023

Orari di rappresentazione alle 19:45 e alle 21.

Spingete le porte del cabaret e scoprite uno spettacolo originale, creato appositamente per il Ruhl.

Con le sue voci soavi, le sue coreografie spesso ammalianti e talvolta selvagge, i suoi numeri aerei unici e i superbi effetti di luce dei magnifici artisti, Flashback provocherà una vasta gamma di emozioni. Ma perché chiamare questo spettacolo Flashback? È una sorpresa da scoprire!

Cabaret du Casino Ruhl

1 Promenade des Anglais



DELITTI!, TEATRO

Da venerdì 2 a sabato 3 dicembre 2022

Orari di rappresentazione il venerdì e sabato alle 20:30.

Théâtre Francis Gag

4 rue de la Croix



DANS CE JARDIN QU’ON AIMAIT, TEATRO

Fino a venerdì 2 dicembre 2022

Orari di rappresentazione il mercoledì, giovedì e venerdì alle 20.

Franciscains - Ancienne Église des franciscains

Place Saint-François



LE MONDE EST TOUT CE QUI EST – EXPOSITION

FINO AL 3 DICEMBRE 2022

Le 109

50 bd Jean-Baptiste Vérany



AY CARMELA!, TEATRO

Sabato 3 dicembre 2022

Orari di rappresentazione alle 20:30.

Théâtre de la Cité

3 rue Paganini



JÉRÔME NIEL, SPETTACOLO

Domenica 4 dicembre 2022

Orari di rappresentazione alle 18.

Nice Acropolis

1 Esplanade Kennedy



CLUB FRIGO – GUTS ET DIMITRI FROM PANISSE, CONCERTO

Domenica 4 dicembre 2022

Orari di apertura alle 20:30.

Frigo 16 - Le 109

50 bd Jean-Baptiste Vérany



LE CRIME DU LORIENT-QUIMPER, TEATRO

FINO AL 17 DICEMBRE 2022

Orari di rappresentazione il sabato alle 19.

Théâtre de l'Impasse

4 ruelle Saint-André



CINÉ GUINGUETTE, TEATRO

Da giovedì 1° a sabato 3 dicembre 2022

Orari di rappresentazione il giovedì alle 20. Il venerdì e sabato alle 21.

Le più belle scene d'amore e di lotta del cinema francese!

L'incredibile incontro tra un'usciera del cinema e un romantico idraulico...

Silenzio, Si gira, Motore! Durante una sessione, riscoprirete Arletty e Pierre Brasseur, Gabin, Mistinguett e riderete con Fernandel ascoltando la verve colorata di Jacques Prévert o i dialoghi di Michel Audiard.

Théâtre de l'Eau Vive

10 bd Carabacel



FINO AL 2 DICEMBRE 2022

2 dicembre 2022 alle 20:30.

Una volta al mese, dal 2005, gli scatenati comici della lega di improvvisazione teatrale CountaBlaBla vi propongono Jivéjigo.

In questo spettacolo di improvvisazione in cui l'interazione con il pubblico è il motore della serata, quattro comici improvvisano le storie più inaspettate sulla base di sfide imposte da un presentatore che si affida alla partecipazione attiva del pubblico per lanciare parole al volo. Quindi, venite con le vostre idee... I CountaBlaBla risponderanno con i loro!

Théâtre de l'Impasse

4 ruelle Saint-André



OVNI 2022 – OVNI FOLIES!, ESPOSIZIONE

FINO AL 4 DICEMBRE 2022

Festival Internazionale di Video Arte - 8a edizione

109 - Polo culturale

Albergo Windsor

Albergo West End



TÊTE-À-TÊTE AVEC… MOLIÈRE – L’ILLUSTRE INCONNU – EMMANUELLE LORRE, TEATRO

Da giovedì 1° a domenica 4 dicembre 2022.

Giovedì 01 e venerdì 02 - ore 20.30

Sabato 03 - 17:30

Domenica 04 - 16h00.

Dal giovedì 16 a domenica 19 febbraio 2023.

Giovedì 16 e venerdì 17 - ore 20.30

Sabato 18 - ore 17.30

Domenica 19 - ore 16.00.

Théâtre de la Libé

1 bis rue Vernier



MIRACULOUS, SPETTACOLO

Domenica 4 dicembre 2022

Orari di rappresentazione alle 14 e alle 17.

Palais Nikaïa

163 boulevard du Mercantour



CHAUSSON – LEKEU, CONCERTO

Lunedì 5 dicembre 2022

Orari di rappresentazione alle 12:15.

Opéra Nice Côte d'Azur

4/6 rue Saint-François de Paule



OTHELLO, TEATRO

Da mercoledì 7 a venerdì 9 dicembre 2022

Orari di rappresentazione alle 20.

Otello è la storia della vita del Moro di Venezia, amante dell'onore, che offre la sua fiducia al più ingannevole degli esseri, Iago. Alla fine, perde l'orientamento e cade nella barbarie.

L'iconica opera di Shakespeare su un uomo che si confronta con i propri demoni.

La Cuisine

Route de Grenoble



THE MAGICAL MUSIC OF HARRY POTTER, CONCERTO

Mercoledì 7 dicembre 2022

Orari di rappresentazione il domenica alle 19.

Nice Acropolis

1 Esplanade Kennedy



NICE JAZZ SESSION – SCOTT ALLEN FEAT. BRUNO SPEIGHT, PUIS SUPER JAM SESSION, CONCERTO

Mercoledì 7 dicembre 2022

Orari di apertura alle 20.

STOCKFISH

5 avenue François Mitterrand



CINÉ-MARDIS – PROGRAMME D’OCTOBRE À DÉCEMBRE 2022, PROIEZIONE CINEMATOGRAFICA

FINO A 13 DICEMBRE 2022

31 rue Louis de Coppet



EXPOSITION : BLITZ ORIGINES

FINO AL 23 DICEMBRE 2022

ogni giorno

Bibliothèque Louis Nucera

2 Place Yves Klein



VILLAGGIO DI NATALE, FESTA TRADIZIONALE

DAL 1° AL 31 DICEMBRE 2022

Animazioni, chalet di artigiani, idee per regali, spettacoli : tutto per vivere momenti indimenticabili in famiglia o tra amici!

Place Masséna

06000 Nice



LES ATELIERS FAMILLE

FINO AL 31 DICEMBRE 2022

Atelier Le Petit Pan de Mur Jaune

3 rue Saint-Joseph



DONT ACTE, ESPOSIZIONE

Fino al 31 dicembre 2022

Dalle 10 alle 12:30 e dalle 13:30 alle 18.

Chiuso: martedì tutto il giorno.

Musée International d'Art Naïf Anatole Jakovsky

Château Sainte-Hélène

Avenue de Fabron



VILLE SONGE. INTERVENTION IN SITU DE FLORA MOSCOVICI - ESPOSIZIONE

Fino al 31 dicembre 2022

Dal 2 maggio al 31 ottobre: tutti i giorni tranne il lunedì dalle 10 alle 18

Dal 1° novembre al 30 aprile: tutti i giorni tranne il lunedì dalle 11 alle 18.

Musée d'Art Moderne et d'Art Contemporain

Place Yves Klein

Promenade des Arts



BOXE – L’APPEL DU RING - ESPOSIZIONE

Fino al 3 GENNAIO 2023

Tutti i giorni dalle 10 alle 18, da aprile a settembre.

Da martedì a domenica, dalle 11 alle 17, da ottobre a marzo.

Musée National du Sport

Boulevard des Jardiniers - Stade Allianz Riviera



JEAN-LUC VERNA – VOUS N’ÊTES PAS UN PEU BEAUCOUP MAQUILLÉ ? – NON. ESPOSIZIONE

FINO AL 07 GENNAIO 2023

Espace à vendre

10 rue Assalit



ARTEMISIA, ESPOSIZIONE

FINO AL 9 GENNAIO 2023

Chiuso il martedì.

Dalle 10.00 alle 18.00.

Mostra nell'ambito della Biennale delle Arti di Nizza.

Palais Lascaris

15 rue Droite



FLEURAISONS BAROQUES, ESPOSIZIONE

FINO AL 9 GENNAIO 2023

Chiuso il martedì.

Dalle 10.00 alle 18.00.

Mostre nell'ambito della Biennale delle Arti di Nizza.

Palais Lascaris

15 rue Droite



LES FEMMES ONT TOUJOURS RAISON, LES HOMMES N’ONT JAMAIS TORT! - TEATRO

FINO AL 15 GENNAIO 2023

Orari di rappresentazione il giovedì, venerdì e sabato alle 19:30. Il domenica alle 16.

Tranne il 24, 25 e 31 dicembre.

Se avete una relazione... Rimarrai così! Se siete single... Godetevela, non durerà!

Théâtre de la Comédie de Nice

12 rue Auguste Gal



EXPOSITION – “ON SE RETROUVE CHEZ TOI” D’AGNÈS THURNAUER

FINO AL 01 FEBBRAIO 2023

Musée Matisse

164 avenue des Arènes de Cimiez



EXPOSITION : VINCENT MUNIER – LES 3 PÔLES

FINO AL 15 GENNAIO 2023

Musée de la Photographie Charles Nègre

1 place Pierre Gautier



EXPOSITION HOKUSAI – VOYAGE AU PIED DU MONT FUJI

FINO AL 29 GENNAIO 2023

Chiuso il martedì.

Musée des Arts asiatiques

405 Promenade des Anglais

Arénas



EXPOSITION – “ON SE RETROUVE CHEZ TOI” D’AGNÈS THURNAUER

FINO AL 1° FEBBRAIO 2023

Musée Matisse

164 avenue des Arènes de Cimiez



L’OR ET LA POURPRE, EXPOSITION

FINO AL 12 MARZO 2023

Musées Archéologie de Nice

25 boulevard Carnot



RENE KOPELMAN – MODÈLES MARINS. DESSINER LA RÉGÉNÉRATION, ESPOSIZIONE

FINO AL 02 APRILE 2023

Musée d'Art Moderne et d'Art Contemporain

Place Yves Klein

Promenade des Arts



DEVENIR FLEUR. COSMOGONIES II, ESPOSIZIONE

Fino al 30 aprile 2023

Chiuso il lunedì.

Dal 1° novembre al 30 aprile: tutti i giorni, tranne il lunedì, dalle 11.00 alle 18.00.

Dal 2 maggio al 31 ottobre: tutti i giorni, tranne il lunedì, dalle 10.00 alle 18.00.

Mostre nell'ambito della Biennale delle Arti di Nizza.

Musée d'Art Moderne et d'Art Contemporain

Place Yves Klein

Promenade des Arts



VENCE

CONFÉRENCES – UNIVERSITÉ DANS LA VIE DU PAYS VENÇOIS

FINO AL 30 GIUGNO 2023

Cycle de conférences vendredi à 15h00

2 Décembre 2022 - « Nice, Villefranche 1809 carnets de voyage de 2 naturalistes » Claude Alexandre LESUEUR et François PERON par Michèle PEUTO MOREAU

16 Décembre 2022 - « Les « Belles au bois tissé » où une histoire de guitares » par Arnaud LEGRAND

6 Janvier 2023 - « 1388, Nice quitte la Provence » par Jean-Louis REPPERT

20 janvier 2023 - « Le Paris des écrivains Américains 1919-1939) » Par Ralf SCHOR

3 février 2023 - « Les mécanismes énergétiques et atmosphériques du climat de notre planète » Par Pierre CARREGA

10 février 2023 - «Françoise HARDY » Par Jean-Sylvain CABOT

3 mars 2023 - « à préciser » Par Jean MASCLE

17 mars 2023 - « à préciser » par Yves UGHES

31 mars 2023 - « Scandales à Orsay, où l’image de la femme dans l’art du XIX)° siècle » Par Agnès ABITBOL-DUMARTIN

7 avril 2023 - « Voyage en terre Olmèque » sur la civilisation mère de l’aire mésoaméricaine Par Eneko SAINT ANDRE

14 avril 2023 - "La France et l’Italie fasciste de 1922 à 1939" par Jérémie GUEDG

5 mai 2023 - « Ornements et décors des résidences aristocratiques à l’époque baroque » Par Jean Loup FONTANA

12 mai 2023 - « Jean GIONO et « sa » Provence» par Marc CHAIX

26 mai 2023 - « à préciser » Par Anne BROGINI

Salle de la Médiathèque Municipale Elise et Célestin Freinet

228 avenue du Colonère Méyère



VILLEFRANCHE-SUR-MER

ESPOSIZIONE DI JEAN-BAPTISTE BERNADET

Fino al 4 dicembre 2022

La esposizione "Plein Jour" invita a fare una passeggiata poetica nella Cittadella.

Chapelle Saint Elme

Citadelle Saint Elme

Place Emmanuel Philibert



CONFERENZE “LES MARDIS DE LA CITADELLE”

FINO ALL'11 APRILE 2023

Convegni con temi diversi.

Auditorium de la Citadelle

place Emmanuel Philibert