Nizza, le fotografie di Frédéric Altmann in mostra al Musée de la Photographie

La galleria del Musée de la Photographie Charles Nègre ospita a Nizza, fino al 5 febbraio 2023, una mostra dedicata a Frédéric Altmann, storico, critico d'arte e fotografo.

Frédéric Altmann scoprì la fotografia nel 1956 durante una tournée di tre mesi in Canada e negli Stati Uniti come cantante nel coro dei Petits Chanteurs de la Côte d'Azur.

Fu a New York all'età di 15 anni che acquistò la sua prima macchina fotografica, una Kodak Flash Brownie in bachelite nera che contribuì alla creazione di un archivio di 150 mila negativi in bianco e nero.

Successivamente, grazie all’Arte Naïf, alla Scuola di Nizza e al Nouveau Réalisme, ha viaggiato in Giappone, Corea del Sud, Russia, Jugoslavia, Germania, Belgio, Tunisia, Italia, Turchia, Svizzera, Portogallo, Marocco, con la sua 24x36.

Contribuì alla creazione del Museo di Arte Naif di Nizza e del Centro Internazionale di Arte Contemporanea di Carros che ha diretto.

Il Musée de la Photographie Charles Nègre si trova in Place Gautier nel Vieux Nice ed aperto tutti i giorni tranne il lunedì dalle 10 alle 18.