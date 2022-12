Antibes, le manifestazioni e le visite guidate del mese di dicembre (Foto)

Anche nel mese di dicembre attività culturali e manifestazioni caratterizzeranno il cartellone di Antibes - Juan-les-Pins .





Eventi

Dal 2 al 4 dicembre 2022 - Week-end du Design & des Arts

Palazzo dei Congressi Antipolis di Juan-les-Pins

Dalle scuole specializzate agli artigiani, dai designer ai produttori, dai mobili agli accessori di arredamento, il Palazzo dei Congressi Antipolis di Juan-les-Pins si trasformerà per un fine settimana in una Mecca dell’innovazione e della creazione.

Saranno esposti e in vendita prodotti originali, rari o eccezionali: piatti firmati, posate, lampade, bicchieri, piatti, tovaglie e altri utensili... Un momento esclusivo e privilegiato che permetterà ai visitatori di scoprire le nuove tendenze della tavola di oggi e di domani!



Dal 2 dicembre 2022 - Les Fêtes de fin d’année à Antibes Juan-les-Pins

Luminarie

Villaggio di Natale

Giostre e attrazioni

Bolle giganti e cassetta delle lettere di Babbo Natale

Momenti in famiglia, chalet e selfie con Babbo Natale

La patinoire con ghiaggio naturale

Pinède Gould

La petite ferme pédagogique



Antibes giorno per giorno

Giovedì 1° dicembre 2022 ore 20,30 e venerdì 2 dicembre ore 21 - Anthéa Antipolis Théâtre d’Antibes



Giovedì 1° dicembre 2022 ore 20 e sabato 3 dicembre 2022 ore 20,30

« Dans ton coeur » Anthéa Antipolis Théâtre



Dal 1° al 3 dicembre 2022

« Hors-champs » ore 20h30 - Théâtre Le Tribunal



Dal 1° al 4 dicembre 2022

21ème édition de Solidar’livres - Espaces du Fort Carré



Venerdì 2 dicembre 2022

« Intelligence Artificielle contre la désinformation en ligne et le cyberharcèlement » ore 18 - Médiathèque Albert Camus,



Dal 2 al 4 dicembre 2022

« Dom Juan, le piège » ore 20,30 il 2 et le 3 ore 16h il 4 décembre - Théâtre Antibéa



Sabato 3 dicembre 2022

Conférence «Réensauvagement» - Médiathèque Albert Camus,

Téléthon – Dalle 9 alle 17 Port Vauban



Domenica 4 dicembre 2022

Journée mondiale de lutte contre le sida, ore 20,30 - Théâtre Antibéa



Il 5 e il 12 dicembre 2022

« Isabelle Huppert lit Sade, Juliette et Justine, Le Vice et la Vertu » ore 20 - Anthéa Antipolis Théâtre



Mercoledì 7 dicembre 2022

Spectacle « Y a-t-il un médecin sur la scène ? » - Ore 18,30 - Médiathèque Albert Camus,

Soirée Live Music « Nina Papa Rodriguez » - Dalle 18 alle 22 - De 18h à 22h – Mouratoglou Hôtel & Resort



Mercoledì 7 e venerdì 9 dicembre 2022

« Histoire(s) de France » - Ore 21- Anthéa Antipolis Théâtre



Giovedì 8 dicembre ore 20, venerdì 9 dicembre 2022 ore 20

« Stéréo » - Ore 20,30 - Anthéa Antipolis



Dall’8 al 10 dicembre 2022

« Soliloque public » - Ore 20,30 - Théâtre Le Tribunal



Venerdì 9 dicembre 2022

Spectacle « Body or not body » - Ore 18,30 - Médiathèque Albert Camus,



Dal 9 dicembre all’11 dicembre 2022

«Trajectoire(s)» - Ore 20,30 il 9 e 10, ore 16 l’1 – Théâtre Antibéa



Sabato10 dicembre 2022

Atelier Repair Café – Dalle 14 alle 17 - Salle Croix Rouge, Espace Croix Rouge.



Domenica 11 dicembre 2022

31e Triathlon de la Saint Sylvestre – Dalle 9,30 - Pinède Gould



Martedì 13 dicembre 2022

Concert Aloïse Sauvage – Ore 20 - Anthéa Antipolis Théâtre



Mercoledì 14 dicembre 2022

Ciné récré – Ore 14,30 - Médiathèque Albert Camus,



Mercoledì 14 e 16 dicembre ore 21 e giovedì 15 dicembre 2022 ore 20,30

« Titre définitif (Titre provisoire) » - Concert de magie mentale à voir pour y croire »

Anthéa Antipolis Théâtre



Giovedì 15 dicembre 2022

Écritures en scène – Ore 20,30 - Théâtre Antibéa. 15, rue

Georges Clemenceau - 04 93 34 24



Giovedì 15 dicembre ore 20 e venerdì 16 dicembre 2022 ore 20,30

« Casse-noisettes » - Anthéa Antipolis Théâtre

Dal 15 al 17 dicembre 2022

« 40 balais blues tour » - Ore 20,30 - Théâtre Le Tribunal



Dal 16 al 18 dicembre 2022

« Improvisation » - Ore 20,30, la domenica ore 16 - Théâtre Antibéa



Sabato 17 dicembre 2022

Noël à la Fontonne – Dalle 10 alle 15 - Place Jean Aude.

Concert de Noël – Ore 20 - Temple de l’église réformée.

Atelier Repair Café – Dalle 14 alle 17 - Salle Croix Rouge,

Concert “Les Étrangleuses” – Ore 16 - Médiathèque Albert Camus,



Dal 17 al 18 dicembre 2022

« Un Noël archi chouette » - Ore 15 – Théâtre le Tribunal

Fête de la Bûche – Ore 17 - Place du Safranier



Martedì 20 dicembre e mercoledì 21 dicembre 2022

Théâtre «Mano Dino» - Ore10,30 e 15 - Médiathèque Albert

Camus



Giovedì 22 dicembre 2022

Jogging du Père Noël – Ore 18,15 – Plage du Ponteil



Dal 22 al 24 dicembre 2022

Ficelle et Graton « Opération Noël » - Ore 15 - Théâtre Antibéa



Dal 29 al 31 dicembre 2022

« Le Pesletâcle » - Ore 20,30 - Théâtre Le Tribunal



Mostre ed esposizioni

Les Peintres paysagistes - Musée Dalle la Carte Postale – Fino al 31 dicembre 2022.

La Main, a cura di Ronald Curchod - Fino al 31 décembre - Médiathèque Albert Camus

Pierre Skira, Les façons d’être du pastel – Fino all’8 gennaio 2023 Musée Picasso